‘Kersentuin’ van Holland Opera is een soort jeugdopera voor volwassenen ★★★☆☆

‘Kersentuin’ door Holland Opera. Beeld Ben van Duin

De locatie is alvast oogverblindend. De tuinen van Fort bij Rijnauwen in Bunnik (een vestingwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) zijn uitgebreid met een prachtig uitgelichte kersentuin vol dode bomen. Tijdens zonsondergang speelt Holland Opera hier hun nieuwe operabewerking van Tsjechovs klassieker Kersentuin, over de eeuwige clash tussen de oude en nieuwe tijd, traditie en voortuitgang.

Over de auteur Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft over toneel en jeugdtheater.

Librettist Jacob de Groot en regisseur Joke Hoolboom hebben het toneelstuk teruggebracht tot een goed te volgen verhaaltje. De familie van de ooit rijke Ljoebov (Ekaterina Levental) zit diep in de schulden. Hun enige redding is Lopachin (Elisabeth Hetherington, in deze versie dus een vrouw), de dochter van een voormalig lijfeigene op hun landgoed. Zij heeft nu geld en ondernemingszin. Haar plan: kappen die kersentuin en meteen een vakantiepark van maken. Maar de familie zit muurvast in het verleden en kan het niet.

De personages zijn karikaturen geworden. De nieuwe rijke Lopachin praat half Amerikaans en heeft het over de stock exchange en de joerts en tiny houses die ze op het landgoed wil uitbaten. Gajev, de pompeuze broer van Ljoebov (Marcel van Dieren) zingt de hele tijd Cruijffiaanse, nietszeggende wijsheden. ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren.’

De muziek (compositie: Niek Idelenburg) komt vanuit een hoge toren in de het decor en klinkt aanvankelijk wat ingeblikt en elektronisch. Gelukkig stapt een groep jonge blazers van JongNBE halverwege het gras op en krijgt het geluid meer kleur. Maar ook hier blijven het simpele melodieën en makkelijk in het gehoor liggende harmonieën. Niks mis mee, Holland Opera is nota bene een jeugdoperagezelschap. Deze Kersentuin is een soort jeugdopera voor volwassenen.