Kerda Bles, ben ik dat? Moet ik nu gaan staan? Zal ik mijn Italiaanse dankwoord voorlezen?

Is dit een priorityticket? Kan ik dan gewoon doorlopen? Mag ik nu weer water in mijn flesje doen? Wat als een luchthaven met een kerosineomslag van 3 miljard kilo per jaar overal vermeldt dat het de duurzaamste luchthaven van Europa wil worden? Is dat grappig of cynisch of een heel klein beetje hoopgevend? En als de bank die de luchthaven sponsort oranje borden heeft opgehangen met ‘Dromer, doe je ding’, ‘Wereldverbeteraar, doe je ding’, enzovoort? Mag ik hier iets van vinden als ik zelf klant ben van het vliegveld? Is de kans op een buitenlandse literaire prijs een goed excuus om te vliegen?

Is dit een Boeing? Bestaan er Boeings met maar twee motoren? Waar zijn alle Boeings? Is het grappig als een kookboekenschrijfster in een podcast klaagt over ongeïnteresseerde caissières die geen eer lijken te scheppen in het scannen en afrekenen van haar boodschappen? Heb ik net op de arm van die vrouw geniest? Doet ze daarom een trui aan?

Ziet hij wel dat je hier maar 90 mag? Wat is ‘langzamer’ in het Italiaans? Moet ik een dankwoord in het Italiaans voorbereiden voor als ik de prijs win of win ik de prijs dan niet? Zou ik vloeiend Italiaans moeten leren spreken? Naar de nonnen gaan? Bestaan de nonnen nog?

Hoezo moeten we de tas halen? Wat zit er in die tas? De sleutel van mijn hotelkamer?

Waarom neemt hij niet op? Tien uur hadden we toch afgesproken?

Zal ik naar buiten gaan vandaag of blijf ik bij mijn laptop? Had Bukowski daar niet een verhaal over, dat hij in het buitenland alleen op zijn kamer bleef, de stap naar buiten telkens bleef uitstellen? Is het aanmatigend een verwantschap met Bukowski te suggereren als je in je leven tien sigaretten hebt gerookt en twee keer dronken bent geweest?

Zal ik er al heen gaan? Is een half uur van tevoren vroeg genoeg maar niet te vroeg?

Was dit antwoord lang genoeg? Hoe doen die andere twee dat, zulke lange antwoorden geven? Is het erg dat deze prijs gesponsord wordt door een bank? Krijg ik straks geld dat verdiend is in de wapenindustrie? Ben ik tegen het maken van wapens? Ook voor Oekraïne? Kerda Bles, ben ik dat? Moet ik nu gaan staan? Hoeveel geld is het nou? Zal ik mijn Italiaanse dankwoord nu voorlezen? Kan ik de anderen feliciteren met hun 1.000 euro of staat dat arrogant? Als ik elke maand 2.000 euro kon krijgen door met het vliegtuig te gaan, zou ik dat dan doen?

Waarom denkt die Tsjechische schrijver dat ik bij deze B&B werk? Zal ik dit als compliment opvatten of als belediging? Ben ik een dief als ik een yoghurtje uit de koelkast meeneem? Zal ik vragen of de chauffeur eerder komt zodat we niet hoeven te haasten?

Ben ik een slechte moeder als ik geen cadeautje koop? Ben ik een slechte moeder als ik mijn liefde uitdruk in spullen? Telt een op het vliegveld gekocht cadeautje nog als cadeautje uit Italië? Zei ze nou 65 euro? Kan ik zeggen dat ik het toch niet wil? Heb ik echt een kinder-T-shirt van 65 euro gekocht?

Staat het raar om een sinaasappel te gaan eten net nu die vrouw tegenover mij een sinaasappel begint te eten? Zal ik wachten tot ze haar sinaasappel op heeft of tot ze helemaal weg is?

Rij 25, moet ik dan de voorste of de achterste trap hebben?

Is dat Castricum daar beneden? Of Aalsmeer? Regent het nou?