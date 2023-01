Kenneth Montgomery (79) dirigeert zijn laatste opera, ‘L’isola disabitata’ van Haydn

Dirigent Kenneth Montgomery Beeld Annelies van der Vegt

Hij zit al vijftig jaar in het vak, dirigeerde talloze concerten en operaproducties over de hele wereld en toch deed hij nooit eerder een opera van Joseph Haydn. Dirigent Kenneth Montgomery (79) lacht en huilt tegelijk: ‘Ik moet het doen voordat het te laat is.’ Gedurende het gesprek aan de eettafel, omringd door boeken en drie piano’s, schiet hij een paar keer vol; de ideeën achter de muziek emotioneren hem, zegt hij. Ook geeft hij schoorvoetend toe dat het waarschijnlijk de laatste operaproductie zal zijn die hij dirigeert. Vanaf woensdag klinkt in Amare in Den Haag viermaal Haydns opera L’isola disabitata (Het onbewoonde eiland); een productie van de Dutch National Opera Academy (DNOA) met het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Niet modern denken!

Montgomery, hoofdvakdocent orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium, stond aan de wieg van wat nu DNOA is; een tweejarige opera-masteropleiding van de conservatoria van Den Haag en Amsterdam. ‘Ik was dirigent bij de omroep, het vroegere Radio Kamer Orkest, toen Frans de Ruiter, de toenmalige directeur van het Koninklijk Conservatorium, me vroeg naar Den Haag te komen, er waren te weinig ontwikkelingsmogelijkheden op operagebied. Ze hadden er een zaal met een orkestbak voor negentig musici en 350 publieksplaatsen – in tien jaar maar één keer gebruikt. Ik ging er vier producties per jaar doen, met telkens nieuwe decors en kostuums, heel luxe en ambitieus.’

‘De zangdocenten, van wie sommige goede vrienden van me zijn, waren het lastigst. In Nederland zijn ze behoudend en beschermend. Ze geven hun leerlingen een aai over de bol en laten ze liederen zingen. Mooi, maar klein, naar binnen gericht.’ Montgomery wilde per se dat ze operarollen gingen zingen. ‘Na een paar jaar zeiden de docenten: ‘Ze zingen zoveel beter!’

‘In de producties leren ze projecteren – naar buiten zingen, op dat grote podium staan en bewegen. Wat ik ze meegeef? Niet modern denken! We praten tegenwoordig veel informeler dan een eeuw geleden, dat zal de eeuw dáárvoor ook weer anders zijn geweest. Ik geef de studenten beelden mee: denk aan barokke beeldhouwwerken, kijk naar die lichaamstaal. De manier waarop het lichaam beweegt, bepaalt ook hoe je iets uitvoert. De muziek heeft natuurlijk ook bewegingen, die leer je begrijpen door je in te leven in de tijd waarin het werk ontstaan is.’

Subliem libretto

Wat maakt L’isola disabitata van Haydn zo bijzonder? Montgomery: ‘Ten eerste het libretto, ‘subliem’ vond Haydn, van de Italiaanse dichter en librettist Metastasio. Het zijn twee liefdesverhalen die zich op een tropisch eiland afspelen. Het lijkt wat flauw, maar als je ermee bezig bent, gaat het fascineren. Haydn heeft het prachtig gezet, hij laat horen dat het om pijn uit het echte leven gaat. De ouverture, van substantiële lengte, heeft ‘lelijke’ klankeffecten.’

‘Een bijzonder aspect van deze opera is het recitativo accompagnato (de gedeeltes waarin het verhaal verteld wordt, in dit geval begeleid door het orkest in plaats van alleen klavecimbel bijvoorbeeld, red.). Er klinken nu niet slechts akkoorden, maar melodieën uit de opera. Ze zitten vol emoties en retoriek.’

Gelul en gejank

Montgomery laat de zangers de muziek heel precies benaderen, toch geeft hij ze ook vrijheid. Met dien verstande dat je een 21ste-eeuws instinct niet blind moet volgen bij 18de-eeuwse muziek. Het is belangrijk dat je weet hebt van de tijdsgeest en de ontstaansgeschiedenis. Daarom vertelt hij ook veel tijdens repetities. ‘Daar krijg ik wel eens klachten over.’

Echtgenoot Jan mengt zich in het gesprek: ‘Ik zag dat de musici het libretto kregen opgestuurd, de orkestleden willen ook graag weten waar het over gaat.’

‘O, dan kan ik dus niet praten!’

‘Ik geloof dat ze dat juist proberen te voorkomen, Kenneth, al dat gelul, en dan dat gejank de hele tijd.’

Montgomery lacht, maar is dan serieus: ‘Het is veel, ik ben fysiek ook niet goed in vorm, ik kan maar beter opgeven. Je moet ophouden voordat je met een slangetje in je neus het podium opgerold moet worden. Zolang ik nog maar wel kan blijven lesgeven.’