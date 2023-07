Kendrick Lamar en Travis Scott zijn elk op hun eigen wijze geknipt voor festival Rolling Loud ★★★★☆

Travis Scott op Rolling Loud 2023, Beeld Lotte Schrander

Geleerd in Rotterdam, aan het einde van de eerste Nederlandse editie van hiphopfestival Rolling Loud: als je met tienduizenden ritmisch springt, kan een parkeerterrein van asfalt golven als een vloer van rubber.

Het gebeurt tijdens het afsluitende optreden van de Texaanse rapper Travis Scott, die de vlakte naast Ahoy, voor het grote Snipes Stage, in de fik zet. Het kolkt. Duizenden blaffen de teksten mee. Er ontstaan zinkgaten in de pogoënde menigte, die zich klotsend weer sluiten zodra de beat dropt.

Vuurballen. Geisers van rook. Zweet. Bassen die je doen beven, zo dreunend hard. Mayhem. Gekkenhuis.

Rolling Loud bestaat sinds 2015 in de VS en andere landen, maar in Nederland is het de eerste editie, als opvolger van festival Woo Hah! (2014-2022). De naamswijziging valt samen met een verhuizing: van recreatiegebied Beekse Bergen bij Hilvarenbeek naar Ahoy (plus omliggend buitenterrein) in Rotterdam.

Bij zo’n transformatie is het fijn om twee gedroomde headliners te kunnen presenteren. Die zijn er: Kendrick Lamar op vrijdag, Travis Scott op zaterdag. Het is aardig om te constateren hoe verschillend ze zijn, de twee blikvangers van de eerste Nederlandse Rolling Loud-editie.

Kendrick Lamar op Rolling Loud. Beeld Lotte Schrander

Kendrick Lamar (36) is de man uit smeltkroes Los Angeles, de intelligente poëet, de maatschappelijk geëngageerde verteller, die in Rotterdam stipt op het aangekondigde tijdstip ten tonele verschijnt, en als altijd volledig geconcentreerd is op zijn voordracht, zijn flow, elk woord scherp afgesneden en onberispelijk opgediend.

Ook bij hem is het een dolle boel voor de Snipes Stage, daar niet van. De baren zijn woelig tijdens bangers als m.A.A.d City, King Kunta en DNA, maar hij vestigt de aandacht toch altijd op zijn rap, bril met zwart hoornen montuur op de neus, de linkerhand bijna continu in de zak van het zwarte bomberjack. Geen grote gebaren, maar gezag door beheersing van zijn stiel.

Travis Scott

Hoe anders is Travis Scott (32), controversiële jongen uit Houston in de Dirty South. Hij laat ruim een halfuur op zich wachten en zwaait na 55 van de aangekondigde 75 minuten weer af. Als rapper en voordrachtskunstenaar is hij minder begaafd dan Lamar, maar ter compensatie gooit hij bakken energie in de strijd. Scott danst de horlepiep van het ene lange, dunne been op het andere, het bovenlijf zwaaiend en kronkelend op de beat, terwijl autotune zijn stem vervormt.

Van een typisch zuidelijk subgenre als crunk is hij geen representant, maar je hoort wel dat hij uit die omgeving komt: de struikelende drumcomputers en gebrulde kreten, hiphop als woeste partymuziek, in Gatti of Sicko Mode, live veel heftiger dan de studioversies.

Kendrick Lamar nam naar Lowlands ooit een begeleidingsband mee, maar op Rolling Loud doet hij het solo, net als Scott, allebei met fraaie visuals, een dj in een dienende rol aan de zijkant van het toneel. Lamar presenteert zorgvuldig geselecteerd werk van zijn soloalbums. De setlist is totaal anders dan in de Amsterdamse Ziggo Dome, in oktober vorig jaar. Scott biedt eerder een dolle potpourri van hits, ook hits van anderen, waaraan hij een vocale gastbijdrage leverde.

Ze komen uit verschillende hoeken van de VS én de hiphop, maar de vier sterren boven deze bespreking verdienen ze allebei: Lamar voor de klasse van zijn werk en beheersing van zijn ambacht, Scott voor zijn energie en liederlijke podiumshow, geknipt voor een festival als Rolling Loud.

Ze hebben het publiek bij de strot, elk op hun eigen manier. Scott overhandigt tijdens Lost Forever de microfoon aan een fan, die vol overgave de tekst brult en als beloning Scotts T-shirt en sneakers krijgt. Lamar neemt tijdens Bitch, Don’t Kill My Vibe een omhooggehouden lp aan (een exemplaar van zijn meesterstuk To Pimp a Butterfly), signeert hem al rappend met een viltstift en retourneert hem met een vriendelijke hoofdknik.

Zo’n klassiek signeermoment bij koning Kendrick, dat was hartstikke mooi.

Kendrick Lamar en Travis Scott Hiphop ★★★★☆ 30/6 en 1/7, Rolling Loud, Ahoy, Rotterdam.