Keith Jarretts fameuze Keulse improvisatieconcert uit 1975 opnieuw opgevoerd

Keith Jarrett. Beeld Getty

Op 24 januari 1975 komt jazzpianist Keith Jarrett aan bij het operahuis van Keulen. Hij is vermoeid, heeft rugpijn na een lange autorit en merkt tot zijn schrik dat er geen mooie Bösendorfer-vleugel staat, maar een spijkerkist die nodig moet worden gestemd. Toch besluit de opnameleider een tape mee te laten lopen. De pianist en de 1.400 bezoekers kunnen dan nog niet vermoeden dat dit het bekendste moment uit Jarretts carrière wordt.

Sterker nog: dat The Köln Concert vier miljoen keer over de toonbank gaat. Voor velen worden de dromerige improvisaties de soundtrack van de late jaren zeventig. Jarrett, 76 nu, treedt niet meer op. De Amerikaan kreeg in 2018 kort na elkaar twee beroertes en kampt sindsdien met verlamming in de linkerhelft van zijn lichaam. Toch is zijn werk weer live te horen. De Nederlandse pianist Ralph van Raat (44) voert The Köln Concert zaterdag uit in De Vereeniging in Nijmegen.

Lastig genoteerd

Waarom zou je zo’n improvisatie in zijn geheel willen naspelen? ‘Ik ben al sinds mijn 12de gefascineerd door dat stuk’, zegt Van Raat, die vooral bekendheid geniet als uitvoerder van het 20ste-eeuwse modernistische repertoire – is het zo moeilijk dat bijna niemand zo gek is het te spelen, dan bel je Van Raat. ‘Mijn vader had The Köln Concert in de platenkast. In 1991 stuitte ik in een bladmuziekwinkel op een door Jarrett geautoriseerde transcriptie. Twee Japanners hadden geprobeerd het noot voor noot uit te schrijven, wat natuurlijk onmogelijk is omdat Jarrett zo vrij is in zijn timing. Het was heel lastig genoteerd, ik vond het moeilijk om te tellen. Ik dacht: als ik mijn best doe, ga ik er later wel mee verder.’

In 2004, na zijn conservatoriumstudie, deed hij weer een poging en speelde hij het in Den Bosch – naar eigen zeggen vermoedelijk als eerste sinds Jarrett in een concertsetting. Wat is er anders wanneer Van Raat het stuk speelt? ‘Zo goed spelen als Jarrett kan ik het nooit. Hij is echt heel goed, hij heeft zó’n mooie aanslag. Maar ik kan wel ander licht werpen op het stuk. Door puur het notenbeeld te zien, stuitte ik op dingen die me in de opname niet zo opvielen. Op geniale wendingen waar hij dan heel casual overheen speelt. Die kan ik juist uitlichten.’

Dezelfde intentie

‘Ik probeer met dezelfde intentie te spelen, maar de spontaniteit van een improvisatie mis je natuurlijk. Het zal toch bedachtzamer worden. Hij is een jazzman, ik ben klassiek opgeleid. Sommige akkoorden zijn zo Bartók-achtig, in die traditie kun je het spelen. En in De Vereeniging heb ik wél een mooie vleugel en een mooie akoestiek.’

Ralph van Raat. Beeld Heather Pinkham

Wat maakt The Köln Concert zo goed? ‘Je hoort een enorme drang naar vrijheid, en zoveel invloeden die op een organische, nooit kitscherige manier samenkomen. Het minimalisme zit erin, de focus op drones (aangehouden tonen, red.) en maten lang denk je: in welke toonsoort zitten we eigenlijk? Ik vind elke noot wel heel goed. Ik houd ook van die momenten dat je hem hoort zoeken. Die zijn heel wezenlijk en zou ik nooit durven veranderen. Anders haal je de charme van het stuk weg.’

Hij probeert Jarrett ‘al een tijdje te bereiken’. ‘Ik was benieuwd of, nu hij zelf niet meer speelt, hij iets voor me zou willen schrijven.’ Als Van Raat hem dan aan de lijn krijgt, kan hij ook meteen vragen wat Jarrett er nou zelf van vindt dat zijn improvisatie tot klassieke muziek is verworden. ‘In het voorwoord van die bladmuziekuitgave schrijft hij dat ‘de muziek zo snel moet komen als ze gaat’. Daarom tob ik ook met het idee om het op te nemen. Maar elke keer dat ik het speel, merk ik dat het zoveel voor mensen betekent. Dus ik denk dat ik het uiteindelijk wel een keer ga doen.’

Ralph van Raat, The Köln Concert. De Vereeniging Nijmegen, 30/4, De Goede Rede, Almere 21/5.