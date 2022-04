Keerpunt in streamingland: Netflix verliest abonnees en gaat hard onderuit op de beurs

Het hoofdkantoor van Netflix in Hollywood, Los Angeles. Beeld GC Images

De daling is deels het gevolg van de veranderende streamingmarkt. Netflix heeft steeds meer te duchten van concurrenten als Disney+, Amazon Prime en HBO Max. Daar komt nog bij dat niet-betalende abonnees een rem zetten op het groeipotentieel, terwijl de streamingoorlog het bedrijf dwingt om meer te investeren in series en films.

Toch is de achteruitgang in het eerste kwartaal van dit jaar vooral te wijten aan de oorlog in Oekraïne. Netflix trok zich begin maart terug uit Rusland, waardoor het 700 duizend abonnees verloor. Zonder die stap was er dus nog een relatief kleine plus geweest, maar alsnog een tegenvaller met het oog op de voorspelde abonneegroei van 3,5 miljoen. Voor het tweede kwartaal van 2022 voorspelt de streamingdienst met een afname van 2 miljoen abonnees bovendien nog meer misère.

‘Het grote aantal huishoudens dat accounts deelt, in combinatie met de competitie, creëert tegenwind voor onze omzetgroei’, aldus het bedrijf. Ongeveer 100 miljoen huishoudens zouden de streamingdienst gebruiken zonder daarvoor te betalen. Om ook te verdienen aan die kijkers, experimenteert Netflix in Zuid-Amerika met een model waar abonnees meer moeten betalen voor elk gebruikersprofiel.

Niet-betalende kijkers spelen Netflix al langer parten, maar ‘de grote coronabonus voor streaming verborg dat beeld tot nu toe’, aldus het bedrijf. Nu steeds minder mensen door lockdowns aan huis gekluisterd zijn, zeggen veel van hen hun abonnement op. Ook de inflatie zou een reden zijn waarom mensen besparen op streamingdiensten. Voor gebruikers die het gewone abonnement te duur vinden, wil Netflix nu ook een goedkopere optie bieden. Die kijkers krijgen dan wel advertenties op het streamingplatform.

Innovatie

In een poging om nieuwe abonnees te vinden, richt Netflix zich nu op landen buiten Europa en Noord-Amerika, waar het nog relatief weinig voet aan de grond heeft. Meer series en films in lokale talen moeten die pogingen ondersteunen. ‘Hoewel honderden miljoenen huishoudens betalen voor Netflix, doen meer dan de helft van ’s werelds huishoudens met breedband internet dat nog niet – een enorm potentieel voor toekomstige groei’, aldus de streaminggigant.

Tegelijkertijd probeert Netflix met een nieuwe gaming-afdeling in te zetten op de jongere generatie. Ook investeert het bedrijf steeds meer in de productie van eigen series en films om de concurrentie mee af te troeven.

Netflix verloor na het nieuws 29 procent van zijn beurswaarde. Concurrenten in de streamingbranche gingen zelf ook onderuit – hoewel in mindere mate.

Ondanks de terugval in abonnees groeide de omzet van Netflix met 10 procent tot bijna 7,9 miljard dollar (omgerekend zo’n 7,3 miljard euro). De belangrijkste reden daarvoor was de verhoging van de abonnementsprijzen. In totaal maakte Netflix 1,6 miljard dollar winst, iets minder dan een jaar eerder.