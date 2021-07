Kazuo Ishiguro staat wederom op longlist Booker Prize

Cover van Klara and the Sun van Kazuo Ishiguro. Beeld K2 / Boekcover

Het was geen verrassing om Klara and the Sun, de nieuwe roman van Kazuo Ishiguro, op de nieuwe longlist van de Booker Prize aan te treffen, grootste literaire prijs van het Engelse taalgebied. Ishiguro is een eerdere prijswinnaar; hij was drie keer eerder genomineerd; won in 1989 met The Remains of the Day en kreeg in 2017 de Nobelprijs voor literatuur. Het was wel weer verrassend dat Beautiful World, Where Are You, de nieuwe roman van de Ierse Sally Rooney, die in september zal verschijnen en The Silence van de Amerikaan Don DeLillo de longlist van dertien titels niet gehaald hadden.

Andere grote namen op de lijst zijn Richard Powers (voor de nog te verschijnen roman Bewilderment) en Rachel Cusk voor Second Place. Vijf Britse en vier Amerikaanse auteurs hebben ditmaal de longlist gehaald, en elk jaar laait in de Britse boekenwereld de discussie over de entree van Amerikaanse auteurs tot de prijs toe. Tot 2014 was het een prijs die naar Engelstalige auteurs uit de Gemenebest ging, voordat de organisatie alle Engelstalige literatuur er bij betrok.

Rode draad

Gaby Wood, directeur van de Booker Prize Foundation merkte op dat de romans op de longlist dit jaar niet zozeer in het teken stonden van de experimentele vorm of het spel met genres, maar meer boeiende verhalen waren en daarnaast een erkenning voor auteurs die jarenlang op een heel hoog niveau werkten. En als er al sprake was van een rode draad tussen de titels dan was het dat schrijvers in tijden van pandemie belangrijke dingen hadden te zeggen over het wezen van de menselijke gemeenschap, of dat nu een kleine, geïsoleerde groep personages was of dat het verhaal zich in de oneindigheid van cyberspace afspeelde.

In 2020 werd de prijs gewonnen door Shuggie Bain van de Schots-Amerikaanse auteur Douglas Stuart. Een jaar daarvoor werd de prijs gedeeld door Margaret Atwood voor The Testaments en Bernardine Evaristo voor Girl, Woman, Other.

De shortlist wordt 14 september bekendgemaakt en de winnaar op 3 november. De winnaar krijgt vijftigduizend pond (58 duizend euro).