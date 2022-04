Kayaks laatste ereronde is vooral een kans om nog één keer de oude hits te horen★★★☆☆

Rockband Kayak met in het midden oprichter en toetsenist Ton Scherpenzeel. Beeld ANP

In oktober 2019 kreeg hij een hartinfarct en tijdens zijn herstel diende de coronacrisis zich aan, maar Ton Scherpenzeel weigerde te capituleren. Er moest nog een studioalbum komen van Kayak, ‘het Nederlandse Camel’, waarmee hij vooral in de jaren zeventig successen vierde. De gedragen hit Ruthless Queen (1979) was de hoogste piek.

Met het album Out of This World (2021) op zak is de groep, met toetsenman en songschrijver Scherpenzeel (69) als enige originele bandlid, begonnen aan een Europese afscheidstournee. De laatste Nederlandse halte is Hilversum (14 mei), de stad waar Kayak in 1972 werd opgericht.

Zaterdag deed de band De Boerderij in Zoetermeer aan, bij uitstek het Nederlandse podium dat liefhebbers van progressive en symfonische rockvarianten altijd is blijven bedienen.

‘Kayak 2022’ toonde zich er een bekwame rockformatie, met de beginvijftigers Bart Schwertmann (zang) en Marcel Singor (gitaar) in de frontlinie en Scherpenzeel in de rol die hem het best bevalt: die van onopvallende muzikale regisseur op de achtergrond, koptelefoon op het hoofd, omgeven door keyboards en piano’s.

Scherpenzeel is altijd blijven scheppen. Ook tijdens de afscheidstournee plaatst hij zelfbewust een blok vers werk van Out of This World in het hart de setlijst.

Maar de ereronde langs de zalen is bovenal een kans om nog één keer de hits te horen die van Kayak ruim vier decennia geleden een van de vaandeldragers van de bloeiende Nederlandse prog-scene maakte. Qua melodieuze zeggingskracht sprongen Mammoth (1973) en, richting het einde, Starlight Dancer (1977) er toch wel uit.

Krachtig was ook het intermezzo met de instrumentale filmmuziek die Kayak in 1980 maakte voor Spetters van Paul Verhoeven.

‘Jullie missen er nog eentje hè?’ vroeg Schwertmann, toen de avond op zijn eind liep. Daar dansten de vingers van Scherpenzeel over de toetsen: het intro van Ruthless Queen.

Zo mooi als Max Werner het destijds zong, lukte het Schwertmann net niet helemaal, maar als slotakkoord voldeed het. Eigenlijk gold dat voor het hele optreden, na een halve eeuw Kayak. De groep stopte meermaals, maar bleek een ‘boemerang met heimwee’. Tot nu, dus.

Een emotioneel afscheid? Dat viel nogal mee (of tegen, het is maar hoe je het bekijkt). Het gros van de huidige bandleden speelt pas een jaar of vijf in Kayak. De enige man die er vijftig jaar op heeft zitten, deed er de hele avond het zwijgen toe.

In de aanloop naar de afscheidstournee liet Scherpenzeel weten dat het er ‘in tourverband’ op zit, maar dat Kayak voor speciale projecten of gelegenheden misschien nog weleens zal optreden.

‘Tot volgend jaar hè!’ klonk het daarom jolig vanuit de zaal, terwijl Kayak de bühne verliet. Een afscheid met een lach, waarom ook eigenlijk niet?