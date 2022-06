Katie Mitchells theatrale overpeinzing over klimaatcatastrofe biedt catharsis en hoop ★★★★☆

Joy Wielkens in ‘A Play for the Living in a Time of Extinction’ van Katie Mitchell en Floor Houwink ten Cate. Beeld Bas de Brouwer

Goed idee, van theatermaker Katie Mitchell. De veelgevraagde Britse regisseur ontwierp een duurzaam theaterconcept dat overal ter wereld kan worden gespeeld, zonder dat er vervuilend gereisd hoeft te worden. Het concept bestaat uit een tekst van Miranda Rose Hall, plus een reeks instructies van Mitchell, die door theatermakers naar eigen artistieke inzicht kunnen worden uitgevoerd. Eén van de regels is dat alle stroom die nodig is, zichtbaar op toneel wordt opgewekt, voor de ogen van het publiek.

Het Holland Festival vroeg regisseur Floor Houwink ten Cate de Nederlandse versie te maken, en zij maakte er, tegen de klippen op, een juweel van een voorstelling van.

In A Play for the Living in a Time of Extinction maken we kennis met dramaturg Naomi, gespeeld door Joy Wielkens. Naomi is lid van theatercollectief Zero Omissions, en staat het publiek te woord bij wat de laatste voorstelling van hun tournee zou zijn. Omdat haar collega in het ziekenhuis bij haar stervende moeder zit, kan de voorstelling niet doorgaan, en daarom houdt Naomi maar even een praatje. Wat een vermakelijke theatrale lezing lijkt te worden, ontaardt door haar groeiende angst voor de klimaatcatastrofe in een beklemmende eruptie van paniek.

In de aangenaam lichtvoetige vertaling van Jibbe Willems begint het allemaal nog ontspannen. Naomi kletst losjes met het publiek over de ambities van haar theatergezelschap met deze voorstelling: ‘een soort van in-your-face alle-remmen-los meeslepende overpeinzing over de klimaatverandering’, waarin, aan het eind, iedereen sterft. Deze proloog geeft Hall en Willems ruimte voor wat typische theaterhumor en dient tegelijk als ouverture, waarin het verloop van de voorstelling (en in zekere zin: het leven) alvast wordt aangekondigd. Want later volgt daadwerkelijk nog die ‘in your face-overpeinzing’, en aan het einde gaat inderdaad iedereen dood.

Terecht verrijkt Houwink ten Cate de tekst met een verbluffende mini-opera (compositie Annelinde Bruijs) voor een negenkoppig koor plus percussionist. Tegenover de steeds apocalyptischer doembeelden uit de (helaas wat eendimensionale) tekst, stellen de makers met de muziek nadrukkelijk de poëzie, de fantasie, de meerduidigheid en de hoop. De samenstelling van het koor, cultureel divers en grotendeels bestaand uit vrouwen, spiegelt ons ook een nieuwe mogelijkheid, een nieuw soort samenleving voor.

Ja, de mens is de oorzaak van de klimaatcatastrofe en dus wellicht van zijn eigen ondergang. Maar typisch menselijk is ook: het maken van kunst, het ervaren van catharsis, het creëren van harmonie, het koesteren van hoop. Daarin schuilt voor ons nog een kans.