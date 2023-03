Kasper van der Laan komt met een langverwachte tweede voorstelling. Wat maakt hem zo grappig?

'Warm' van Kasper van der Laan. Beeld Aisha Zeijpveld

1 kilo was de mysterieuze titel van een van de succesvolste cabaretdebuten van de laatste jaren. Wie deze geestige show van Kasper van der Laan nu terugkijkt (hij is te zien op NPO Start), merkt dat de titel slaat op een van de vele lessen die Kasper wil overbrengen aan zijn publiek. ‘1 kilo is 2 pond, is 10 ons en 1000 gram’, zegt hij meerdere malen in de show, bij wijze van kooktip. Hij maakt er een soort mantra van, die door het publiek herhaald moet worden.

Met zijn rossige baard, wilde bos krullen en licht Overijsselse accent (hij groeide op in Ommen) speelt Kasper van der Laan een wereldvreemde man die op een wonderlijke manier tegen het dagelijks leven aankijkt. Zaken die voor andere mensen logisch zijn worden bij Van der Laan omgesmeed tot absurde leermomenten. Bij het opsommen van een recept voor nasi, merkt hij droogkomisch op: ‘Elke keer dat je nasi maakt, leer je iets. Elke keer wordt het beter. Bij de zeventiende keer denk je: weet je wat ik doe? Ik doe geen aardappelen, ik doe rijst.’

Aan het slot worden alle lessen nog eens samengevat. ‘Je bent wat je herhaalt’, ‘Altijd tellen vanaf 0’, ‘Honden kunnen niet fluiten’, ‘Nooit ‘sorry’ zeggen, maar ‘pardon’’. En misschien wel de belangrijkste: ‘Eerst poepen, dan vegen.’

Kinderlijke verwondering

Met zijn absurde, originele vorm van humor groeide Kasper van der Laan (nu 41 jaar) uit tot de nieuwe comedyhit in de theaters. Hij won de publieksprijs op het Leids Cabaret Festival in 2018, en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot Comedytalent van 2019. In november 2019 ging zijn debuutvoorstelling 1 kilo, in regie van Micha Wertheim, met groot succes in première. Er volgden volle zalen, aanvankelijk, want vanaf maart 2020 leidde de coronacrisis tot eindeloze onderbrekingen. In 2021 kwam er alsnog een nominatie voor de cabaretprijs Neerlands Hoop, waarbij de jury ook lof had voor de lichamelijkheid van de grappig bewegende Van der Laan: ‘Hij kijkt met kinderlijke verwondering naar zijn lichaam en gebruikt zijn enorme fysieke talent voor een abstract zelfonderzoek.’

Aan de oppervlakte vertelt Van der Laan een hoop vermakelijke onzin, waarbij duidelijk wordt dat we te maken hebben met een bedreven stand-upcomedian, groot geworden bij de Amsterdamse comedyclub Toomler. Maar tussendoor maken we kennis met een onzeker persoon, die worstelt met angsten en zich vastklampt aan wijsheden uit zelfhulpboeken. Een zin die blijft hangen uit 1 kilo is: ‘Angst staat tussen jou en wat jij wilt, en daar moet je doorheen. En dat is die eerste stap.’ Van der Laan verkoopt dit als een wijsheid voor het publiek, maar praat vooral tegen zichzelf.

1 Kilo was een perfecte kennismaking met deze fascinerende komiek. Nu is het tijd voor de langverwachte tweede solovoorstelling. Opnieuw is er een cryptische titel: Warm. Welke verrassende richting zal Van der Laan dit keer inslaan?