Kasimir en Karoline is perfect materiaal voor het theater, maar de tekst is behoorlijk verouderd ★★★☆☆

’Ntianu Stuger als Karoline in ‘Kasimir en Karoline’ bij Toneelschuur Producties Beeld Foto Sanne Peper

Kermis! Hoe heerlijk moet het zijn voor een theatermaker om zich daarop uit te leven. En regisseur Nina Spijkers doet dat voluit: in Kasimir en Karoline bij Toneelschuur Producties trekt ze alle registers open, met neonlicht, glitters, confetti, snoep en drank. Er is hilarisch slechte muziek (Aqua, Venga Boys) er zijn groepsdansjes en samenzang, een freakshow en vrolijk stemmende travestie. Dit is zulk volmaakt theatraal materiaal dat je je even afvraagt waarom dit stuk van Ödön von Horváth uit 1932, dat zich afspeelt op het Oktoberfest in München, niet vaker wordt opgevoerd.

Maar algauw blijkt de tekst behoorlijk verouderd, ook al is het thema – economische crisis en sociale ongelijkheid, ook nu weer actueel. De respectvolle vertaling van Tom Kleijn blijft te dicht bij de jaren dertig om een organisch geheel te vormen met de hedendaagse beelden. Maar spannend botsen of schuren doen ze evenmin. Zo blijft de voorstelling wat onevenwichtig.

Wel brengt Spijkers subtiel nieuwe accenten aan. Meer dan in andere opvoeringen lijkt het haar te gaan om de positie van de vrouw. Centraal staat het koppel Kasimir en Karoline, dat door economische tegenslag uit elkaar wordt gedreven. Karoline (’Ntianu Stuger) onderzoekt vervolgens haar overige kansen op de relatiemarkt, die mede haar maatschappelijke succes zullen bepalen. Dat lijkt uitgekookt, maar Spijkers toont overtuigend hoe beperkt haar mogelijkheden zijn. In dit universum kun je als vrouw enkel eindigen als hoer, boksbal van je drankzuchtige vriend of bezienswaardigheid in de freakshow. De enige andere optie is hogerop trouwen. Stuger speelt Karoline eerst nieuwsgierig en levenslustig en tenslotte gedesillusioneerd. Naast haar imponeert ook Sidar Toksöz als Kasimir: uiterlijk berustend, maar van binnen trillend van woede en wanhoop.

’Ntianu Stuger en Sidar Toksöz in 'Kasimir en Karoline’. Beeld Foto Sanne Peper