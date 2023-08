Karoline Lyngbye bewandelt met haar satirische speelfilmdebuut ‘Superposition’ verrassende paden ★★★☆☆

Marie Bach Hansen in ‘Superposition’ van Karoline Lyngbye.

Narcistisch. Verwend escapisme. Schrijver Stine is de eerste om het plan te zien voor wat het is. Gedurende één jaar trekt ze met haar geliefde Teit de strekker uit hun drukke leven in Kopenhagen. Zonder contact met de buitenwereld en slechts in gezelschap van zoontje Nemo en hond Tarzan strijkt het Deense stel neer in een villa aan een meer in een Zweeds bos. Iets met de verwezenlijking van duurzaamheidsidealen waarover iedereen in hun omgeving de mond vol heeft, maar waar alleen zíj naar handelen.

De Deense regisseur-scenarist Karoline Lyngbye schetst de hoofdpersonages van haar satirische speelfilmdebuut in grove lijnen, als karikaturen van twee over het paard getilde millennials. Hij kwezelt dat hij nu eindelijk de tijd zal nemen verschillende boom- en bloemsoorten te leren kennen. Wittgenstein wordt geciteerd: de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Hun idealisme is overduidelijk onwaarachtig. Dit is een veredeld podcastproject: op gezette tijden stuurt Teit een envelop met een usb-stick naar de Deense radio met gesprekken waarin hij met Stine reflecteert op hun nieuwe bestaan.

In het hoofd van de kijker duiken ondertussen associaties op met klassieke geweldsfilms als Deliverance en Straw Dogs, zeker wanneer aan de overkant van het meer ondanks de belofte op de website tóch andere mensen opduiken: hoe gruwelijk worden deze ontaarde stadsmensen straks gestraft voor hun overmoed?

Lyngbye bewandelt met Superposition verrassend genoeg andere paden. Ze ontrafelt in de eerste plaats de valkuilen van de moderne liefde, ouderschap en zelfontwikkeling, vrij kundig gestoken in diverse genrejasjes, van thriller en sciencefiction tot zelfs horror. Best elegant verwerkt ze een spiegelmotief in de film, van het hallucinante openingsbeeld tot een enkel uitmuntend getimed schrikmoment in de weerspiegeling van een raam. Via die spiegeling sluipt ook een bovennatuurlijk element in Superposition: het bestaan van een op verschillende manieren te interpreteren parallelle realiteit. Die blijkt vooral dienstbaar als kapstok voor de angsten, schuldgevoelens en onzekerheden van Stine en Teit. Is haar vertrouwen niet nog steeds te broos sinds hij ooit is vreemdgegaan? Kennen ze elkaar eigenlijk wel? Zijn ze door hun persoonlijke sores wel in staat goede ouders te zijn?

Superposition, hier en daar wat kort door de bocht, behandelt zijn gedoodverfde slachtoffers buitengewoon coulant, zoveel is zeker.