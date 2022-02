Karina Holla schetst in beeldende bewegingstaal het wonderlijke leven van kunstenaar Henry Darger ★★★★☆

Karina Holla in Darger. Beeld Ben van Duin

Wie was Henry Darger en wat maakte hem zo bijzonder? Die vraag wordt door theatermaker Karina Holla deels beantwoord in haar nieuwe voorstelling Darger. Henry Darger (1892-1973) was een eenzame man uit Chicago die zich afzonderde van de maatschappij. Overdag werkte hij als schoonmaker en ’s nachts schilderde en tekende hij. Zo verwerkte hij de trauma’s die hij had opgelopen in zijn jeugd.

Henry Darger had een rotleven: moeder vroeg dood, een vader die hem niet aankon, hij werd gepest, hoorde er niet bij, liep vaak weg en belandde als jochie in katholieke internaten. Geen paradijzen in die tijd: seksueel geweld, verkrachting, martelingen – het overkwam hem, hij zag het allemaal.

Zijn kapotte hart en ziel probeerde hij te helen door te tekenen en te schilderen. Op rollen behang en op papier, gescheurd uit het telefoonboek. Hij tekende engelachtige meisjesfiguren met jongenspiemeltjes en vlindervleugels, bloemetjes en lichte taferelen. Zo probeerde hij zijn inktzwarte universum wat kleur te geven – maar uit alles sprak dreiging. Na zijn dood werd zijn werk door de huurbaas gevonden, weggestopt in het verlaten appartement. Tegenwoordig worden zijn tekeningen in belangrijke kunstinstellingen tentoongesteld.

Karina Holla raakte in Darger geïnteresseerd toen ze in een New Yorkse galerie een van zijn tekeningen zag. In haar voorstelling Darger – een mix van performance, mime en teksttheater – speelt zij hem als dat jongetje dat hij was, ‘een beschermer van de kinderen’. In zwart gekleed, wit geschminkt gezicht, vuurrode lippen, zwaar omrande ogen (vintage Holla, zeg maar), schetst ze dat wonderlijke leven in een beeldende bewegingstaal en met sterke tekstflarden. Dat alles ondersteund door onheilspellende muziek van Rikard Borggard.

Het decor van Theun Mosk bestaat uit een kleine kamer in een grote, duistere wereld, naargeestig belicht en gruwelijk eenzaam. Pas als er projecties van Dargers vlindermeisjes te zien zijn, fleurt alles op: de fantasie wordt een poging tot overleven.