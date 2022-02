Kansenongelijkheid staat (eindelijk!) op de agenda: ‘Wat willen we opgeven om anderen te helpen?’

Beeld Elki Boerdam

Kansenongelijkheid is hét thema waar iedereen op dit moment vol van is, van de buurman tot Tweede Kamerfracties. We weten nu allemaal: waar je wieg heeft gestaan heeft vaak een beslissende invloed op je kansen op school en op de arbeids- en woonmarkt. Belangrijke aanjager van dit thema is een reeks tv-programma’s waarin kansenongelijkheid in al zijn verschijningsvormen wordt onderzocht.

Op dit moment is Sander en de kloof te zien van columnist, journalist en ondernemer Sander Schimmelpenninck, die zijn eigen geprivilegieerde leven – adellijke afkomst, jubelton meegekregen – als uitgangspunt neemt om aan te tonen dat het verschil tussen haves en havenots niet per se met talent te maken heeft.

Van journalist en ondernemer Sander Heijne verscheen eind vorig jaar Scheefgroei, een praatprogramma waarin persoonlijke verhalen en de laatste onderzoeken naar kansenongelijkheid aan bod kwamen.

Documentairemaker Ester Gould, die al meer dan vijftien jaar met Sarah Sylbing onderscheidend werk heeft gemaakt over ‘Hollandse armoede’, lichtte in de docuserie Klassen uit 2020 het haperende onderwijssysteem in Amsterdam-Noord door.

Hoe kregen deze tv-makers zelf oog voor kansenongelijkheid? En hoe komen we de alom geconstateerde ongelijkheid ooit nog te boven?

De illusie van een gelijkgetrokken land

Schimmelpenninck begon om en nabij 2013 steeds scherper in te zien hoe doorslaggevend je afkomst kan zijn. Na een korte, onbevredigende carrière in de advocatuur ging Schimmelpenninck aan de slag bij het zakenblad Quote. De financiële crisis van 2008 ijlde nog na. Sommige van zijn generatiegenoten konden nergens aan de bak komen, terwijl anderen, op kosten van hun ouders, zogenaamd zzp’end met hun Macbook in koffietentjes doorbrachten. Schimmelpenninck besloot voor Quote over deze groep jonge fortuinlijken te schrijven en verbaasde zich gaandeweg steeds meer over hun ‘verwende’ mentaliteit.

Schimmelpenninck: ‘Rijke mensen moeten niet vergeten waar ze vandaan komen. Ze moeten niet denken dat ze een vanzelfsprekend recht op rijkdom hebben. In mijn familie was er ook lang geleden een joker die vanuit het niets besloot in wijn te gaan handelen, daar geniet ik nog steeds de voordelen van, zonder er iets voor te doen.’

Ook Sander Heijne zag via het pad van de journalistiek in dat we verre van een egalitaire samenleving zijn. In 2010 ontfermde hij zich als economieredacteur van de Volkskrant over de portefeuille sociale economie. Het werk bracht hem bij voedselbanken en confronteerde hem met massaontslagen en het hongerloontje dat mensen verdienen in de zorg, bij pakketbezorgingsbedrijven, op Schiphol. Ondertussen verschraalde de publieke sector en zag Heijne hoe mensen – bij gebrek aan een sociaal vangnet – aan de verkeerde kant van de kloof terechtkwamen.

Heijne: ‘Dagelijks kom je wel iemand tegen die het moeilijk heeft. Of dat nou een schoonmaker is, of de thuishulp van je ouders. Alleen zie je niet aan de buitenkant hoe kwetsbaar die mensen zijn. Ik wil mensen daar bewust van maken. We zijn schathemeltje rijk in dit land. Ik kan niet lekker van mijn eten genieten als ik weet dat iemand anders het moet doen met een karige portie.’

Ester Gould, van Schotse afkomst, heeft zich er altijd over verbaasd dat Nederlanders zichzelf zien als een gelijkgetrokken samenleving. In Nederland trof ze, net als in de Britse cultuur, ook grote klassenverschillen aan, alleen werd dat hier een beetje weggemoffeld. Dat er een kansarme onderklasse bestond, leek geen plek te hebben in het zelfbeeld van welvarend Nederland.

Hoe groot die onwetendheid is, ontdekte Gould al in 2007, toen haar eerste documentaire over Hollandse armoede verscheen. De documentaire 50 cent, gemaakt met haar vaste coregisseur Sybling, volgt een 8-jarige jongen uit een achterstandswijk in Amsterdam-Noord. Gould: ‘Veel mensen waren geshockeerd door de beelden, terwijl je dit had kunnen weten als je je eigen wijk uit was gekomen.’

Ongelijkheid in het onderwijs

Vraag je het drietal welke vorm van kansenongelijkheid ze op dit moment het urgentst vinden, dan komen ze na lang wikken en wegen uit bij ongelijkheid in het onderwijs. Daar kun je leerlingen nog een zetje in de goede richting geven en voorkomen dat ze de kans op een stabiele baan, een fijn koophuis en een goede gezondheid aan zich voorbij zien gaan. Die emancipatiemogelijkheid staat onder druk door de achteruithollende kwaliteit van en gebrekkige middelen op sommige scholen.

Heijne: ‘Zonder andere vormen van ongelijkheid te willen bagatelliseren: ik denk dat kansengelijkheid voor kinderen erg belangrijk is. Het maakt wat uit in Nederland of je vwo of vmbo hebt gedaan. Daarom wil je dat ieder kind, ongeacht zijn achtergrond, een redelijke kans van slagen heeft op school.’

Gould: ‘Ik twijfel of je niet eerst de inkomensongelijkheid moet aanpakken. Als mensen genoeg verdienen, hebben ze minder stress, kunnen ze andere keuzen maken, hebben ze misschien wel tijd om voor het slapen gaan een boekje met hun kind te lezen. Maar onderwijs is bij uitstek een plek waar je aan de knoppen kunt draaien om ongelijkheid te repareren.’

Schimmelpenninck: ‘Kansenongelijkheid in het onderwijs vind ik het meest problematisch, omdat de ongelijkheid al in de jeugd ontstaat. Daar kun je de grootste winsten boeken voor later. En ik vind dat er meer moet worden gemengd op scholen. Verschillende sociale klassen moeten elkaar op school tegenkomen, dat is goed voor de cohesie.’

Afbraakbeleid

De tv-makers willen zichzelf niet al te veel op de borst kloppen over de impact die ze met hun werk hebben. Er zijn tal van wetenschappers die al jaren waarschuwen voor de zich verdiepende kloof tussen kansarm en kansrijk Nederland. Maar dat het onderwerp leeft en serieus wordt genomen, zien ze bijvoorbeeld in het luisterend oor dat ze hebben bij plaatselijke en landelijke politici, van de SP tot VVD.

Schimmelpenninck ziet zijn impact ook terug in de weerstand die hij oproept met zijn pleidooi voor een hogere vermogensbelasting. Voor mensen die kansrijk zijn vanwege een familiekapitaal waar ze zelf weinig voor hebben gedaan is hij de vijand they love to hate.

Schimmelpenninck: ‘Mensen die een geprivilegieerd leventje te verliezen hebben, zijn nu op mij aan het schieten. Dat zijn mensen die beweren dat ik met een ‘jaloeziebelasting’ het spaargeld van hardwerkende Nederlanders wil afpakken. Dat klopt niet. In mijn voorstellen wordt arbeid juist minder belast, ze houden meer over.’

Wat wrang genoeg in het voordeel heeft uitgepakt van de tv-makers is het premierschap van Mark Rutte. Elf jaar neoliberaal afbraakbeleid heeft de gegroeide kansenongelijkheid onontkoombaar gemaakt. Toch lijkt niet iedere Nederlander dat een groot probleem te vinden, getuige de laatste Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de VVD als grootste partij uit de bus rolde. Dat doet je afvragen: stevenen we niet af op een onoverbrugbare kloof tussen kansrijk en kansarm?

Gould: ‘Deze kwestie komt neer op een solidariteitsvraagstuk. Wat willen we opgeven om anderen te helpen? Als ik de reacties hoor op onze documentaire Klassen, of op zo’n programma als Sander en de kloof, dan denk ik: het kwartje is gevallen. Maar als ik dan zie dat de VVD toch weer de grootste partij is geworden, dan vraag ik mij af hoe groot die mentaliteitsverandering is.’

Heijne: ‘Technisch kunnen we de kloof tussen kansrijk en kansarm verkleinen. Er is genoeg geld voor. Maar de belangen zijn groot. Veel mensen zullen iets moeten inleveren. De vraag is dus: willen genoeg mensen dat ook?’

Schimmelpenninck: ‘Het cynische antwoord is: de kloof kan alleen verkleind worden door een oorlog. Dat is in het verleden vaak de enige manier gebleken om te nivelleren. Maar je hoopt dat de mens snapt dat hij boven zichzelf moet uitstijgen en privileges moet opgeven om een eerlijke wereld te creëren.’