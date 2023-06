Kandahar is gewoon een goede actiefilm en acteur Gerard Butler is daarin op zijn best ★★★☆☆

‘Kandahar’.

Rond 2010 besloot de Schotse acteur Gerard Butler, een gesjeesde advocaat met een tot dan toe wisselend succesvolle filmcarrière, zich voornamelijk toe te leggen op het actiegenre. Hij was toen al over de 40, maar collega’s als Liam Neeson, Daniel Craig en Tom Cruise hadden laten zien dat er op mannelijke actiehelden geen houdbaarheidsdatum zit — zolang ze maar naar de sportschool blijven gaan.

Butler, die zich ook als producent ontwikkelde, bleek een voorliefde te hebben voor een ouderwets type actiefilm. Films met weinig pretenties en des te meer explosies en achtervolgingen. Zonder ironische afstand, bloedserieus, met hoofdpersonen die het zwaar hebben. Butlers personages moeten voortdurend knokken om te overleven, en dan hebben ze meestal ook nog een vrouw (of een ex) die het beu is om geen aandacht te krijgen. De werk-privébalans is zoek.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Het leverde Butler een goed salaris op, maar weinig lof. Dat laatste mag wel eens veranderen. Zijn acteertalent zal hem niet snel een Oscar bezorgen (in plaats daarvan werd hij al drie keer genomineerd voor een Razzie, de prijs voor slechtste acteur), maar toch is zijn naam haast ongemerkt een kwaliteitsstempel geworden. Wie zin heeft in een degelijke, redelijk intelligente actiefilm, kan zonder risico naar de nieuwste Butler.

Dat begon zo ongeveer na Angel Has Fallen (2019), het laatste deel in de bombastische Fallen-trilogie, die nog beschouwd kon worden als guilty pleasure. Bij films als Greenland (2020), Copshop (2021) en Plane (2023) is geen schuldgevoel meer nodig. Het zijn prima toevoegingen aan een wat rechtlijnig, maar respectabel oeuvre.

Dat geldt ook voor Kandahar, waarin Butler een CIA-medewerker speelt die met zware en gevaarlijke klussen wordt opgezadeld. In Afghanistan raakt hij verzeild in een politiek spel tussen de Taliban, de Amerikanen, de Pakistanen, de Iraniërs en nog wat mogendheden en terroristische organisaties. Het betekent dat hij moet vluchten, samen met een Afghaanse tolk die in Amerika woont.

Het scenario van Kandahar is complex zonder ondoordringbaar te worden, en kritisch zonder te beleren – ieder individu heeft hier zijn eigen agenda. Regisseur Ric Roman Waugh geeft het actiespektakel fraai vorm, met een hoofdrol voor de spectaculaire woestijnlandschappen van Saoedi-Arabië, waar de film werd opgenomen. Ook Butler is op zijn best, al zijn het medespelers als Ali Fazal en Navid Negahban die de show stelen.

Kandahar is gewoon een goede actiefilm, uitstekend zelfs, op een paar houterig-sentimentele scènes na – en een licht teleurstellend slot, waar niet erg lang over nagedacht kan zijn.