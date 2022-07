Kan iemand met weerzin tegen koptelefoons genieten van luisterboeken? Sander van Walsum probeert het uit

Beeld Typex

Multitasken: ik kon het al niet voordat iemand er ooit van had gehoord. Dat betekent onder andere dat wandelen – ik doe het tegenwoordig op doktersadvies – voor mij een solitaire bezigheid is. Want als je met iemand anders (of met enkele anderen) gaat wandelen, wissel je onderweg onvermijdelijk wat indrukken en vluchtige gedachten uit. Je bent, met andere woorden, aan het multitasken: je loopt én praat tezelfdertijd. Voor mij is het van tweeën één: simultaan lopen én praten lukt mij niet, of slechts met grote inspanning.

Voor de genoegens van het luisterboek ben ik dus slecht toegerust. Zomaar op de bank of aan de keukentafel naar Loretta Schrijver gaan zitten luisteren die op z’n Loretta Schrijvers ’t Hooge Nest voorleest – dat zie ik mij niet doen zolang ik gezond van lijf en leden ben. Je gaat, stel ik mij voor, toch al luisterend de vlucht van een bromvlieg volgen. Het luisterboek mee naar bed nemen zou een wel heel radicale breuk met ingesleten gewoonten markeren. En je doet Loretta Schrijver (en Roxane van Iperen) tekort als je na twee virtuele pagina’s in slaap sukkelt – om weer wakker te schrikken in het jaar 1943.

Weerzin tegen koptelefoons

Een wandeling over gebaande paden door de Haarlemmerhout zou goed te combineren moeten zijn met de geneugten van een luisterboek. Al was het maar omdat je niet terug hoeft te praten. Maar zo simpel is het niet. Om te beginnen moet ik mij over mijn weerstand heenzetten tegen het dragen van een koptelefoon in de openbare ruimte. Vroeger werden koptelefoons, in mijn perceptie, alleen gebruikt door militairen, luchtverkeersleiders en bezoekers van platenwinkels – die de aanblik moesten trotseren van haren en huidschilfers op het poreuze rubber van de oorkussens die door de vorige gebruiker op temperatuur waren gebracht. Mijn smetvrees bracht met zich mee dat ik van deze voorziening maar mondjesmaat gebruikmaakte, en dientengevolge geregeld thuiskwam met elpees die ik al snel als een miskoop beschouwde.

Toen ik eind jaren zeventig enkele weken doorbracht in de Verenigde Staten, was ik dus niet voorbereid op de aanblik van talrijke koptelefoons in het straatbeeld van New York gedragen door de trotse bezitters van een walkman – een noviteit van Sony. Pas een jaar of tien later, toen ik hapsnap talrijke audio-cassettebandjes had gevuld met opnamen van Hilversum 3, zette ik mij over mijn schroom heen. Maar een onverdeeld genoegen is de walkman nooit geworden. Het snoertje bleef voortdurend ergens aan haken, en soms leenden onbekenden in tram, bus of trein gevraagd of ongevraagd even mijn walkman – om vervolgens een deskundig oordeel te vellen over mijn muzikale voorkeuren. Steevast trof ik na afloop ongerechtigheden aan in het schuimplastic van de oorkussens.

Beeld Typex

Met het snoerloze oordopje zouden veel van de bezwaren tegen de klassieke koptelefoon weggenomen moeten zijn, maar mijn gehoorgangen zijn er kennelijk te wijd voor. Voor het ambulante genot van muziek of luisterboeken ben ik op de koptelefoon aangewezen – in mijn geval een Philips, type SH402. Daarmee begeef ik mij echter met grote aarzeling op straat of in de natuur. Al was het maar omdat ik mij jarenlang heb afgevraagd wat mensen bezielt om zich tijdens een wandeling af te sluiten voor de omgevingsgeluiden – die tenslotte toch onderdeel zijn van het geheel aan indrukken die je buitenshuis opdoet. Dan kan het gaan om het getoeter van een naderende stadsbus, maar ook om het lieflijke geruis van jong gebladerte of het gezang van merels en lijsters. Natuurlijk kan de intensiteit van een wandeling over woeste gronden worden versterkt door een Bach-sonate of door de raspende stem van Rory Gallagher. Maar je reduceert de natuur dan toch tot onderdeel van een enscenering. Ze wordt dienstbaar gemaakt aan muzikaal genot, en dat kan de bedoeling niet zijn, denk ik als puritein.

Beeld Typex

Met de muziek waarmee je de wandeling veraangenaamt, kun je nog alle kanten op. Je kunt het volume reguleren, je kunt Vivaldi opzetten als de zon doorbreekt, Mahler als het gaat miezeren. En Bach kan altijd, neem ik aan. Maar het luisterboek ontbeert die beweeglijkheid. En het eist meer aandacht op dan een monter deuntje. Ikzelf voelde niet de innerlijke behoefte om de proef op de som te nemen, maar wilde op verzoek van de redactie Boeken best ervaring opdoen met het luisterboek. De e-reader heb ik tenslotte ook aangeschaft, na lange aarzeling, dus waarom zou het luisterboek niet in een behoefte kunnen voorzien?

Toen ik eenmaal de schroom had overwonnen om mij met mijn Philips SH402 op straat te begeven – waar mijn vuilgrijper beduidend meer opzien baart dan de zoveelste koptelefoon – heb ik mij laten verrassen door de aanbieder van luisterboeken bij wie ik een kosteloos proefabonnement van twee weken had afgesloten. Ikzelf kwam er namelijk niet helemaal uit: moest ik naar een boek gaan luisteren dat ik al ken, zodat ik mij er niet geheel in zou verliezen, of moest ik zoeken naar een boek dat atmosferisch enigszins aansluit bij de omgeving? Dat zou kunnen betekenen dat ik me tijdens een vakantie op een Waddeneiland (die overigens niet op de rol staat) zou blootstellen aan de bekroonde roman Wormmaan, van Mariken Heitman. Of dat ik me bij mijn wandelingen door de Haarlemmerhout zou laten vergezellen door Hildebrand/Nicolaas Beets – al weet ik niet of diens Camera Obscura te beluisteren is. Maar daarmee zou ik mijn keuzevrijheid nodeloos begrenzen.

Treffende typeringen

Dus gaf ik gehoor aan de tip van de luisterboekleverancier om Amalia van Claudia de Breij aan te klikken. Welnu: daaronder had het goede humeur waarmee ik op een mooie ochtend in mei de deur uitstapte geenszins te lijden. De stem van De Breij is aangenaam om naar te luisteren, en zij weet te ontkomen aan de gevaren die je nu eenmaal loopt als schrijvende metgezel van een kroonprinses. Desondanks verslapte mijn aandacht af en toe, en dat is Claudia de Breij niet aan te rekenen. Toen zij te spreken kwam over Hella Haasse, die in de jaren vijftig een boek over toenmalig kroonprinses Beatrix heeft geschreven, gingen mijn gedachten werktuigelijk terug naar het memorabele vraaggesprek dat de schrijfster in 1988 met Beatrix – op dat moment al acht jaar koningin – had gevoerd. En als je eenmaal in dat jaar verwijlt, komen andere herinneringen boven – ver buiten het bestek van Amalia.

De Breij trok weer mijn aandacht met een treffende typering van de onmogelijke taak waarvoor hedendaagse vorsten zich zien gesteld: bij nationale rampen worden zij geacht hun medemenselijkheid te tonen, maar hun menselijke zwakheden worden niet getolereerd. De Breij formuleerde het iets beter, maar daar kwam het ongeveer op neer. In een boek markeer je zo’n passage met het potlood (nóóit met een pen) maar een luisterboek biedt die mogelijkheid niet – bij mijn weten. Dus spoel je een stukje terug , een vaardigheid die iets te veel van mijn fijne motoriek vergt.

Beeld Typex

Bij het luisteren naar De meeste mensen deugen, geschreven én gelezen door Rutger Bregman, kwam juist geregeld de behoefte op om dóór te spoelen. Omdat ik de wandeling daarvoor vaker zou moeten onderbreken dan mij lief was, ging ik maar sneller lopen – de groet van andere wandelaars nukkig negerend. Nee: aan mijn gemoedsrust droeg Bregman allerminst bij. De bemoedigende titel van zijn bestseller en zijn slepende manier van spreken ten spijt. Mijn ergernis kon niet alleen door de inhoud van het boek zijn gewekt. Bregman is tenslotte niet de enige denker die eerst een algemeen geldend misverstand uit de duim zuigt – in dit geval: dat de mens van nature tot het kwade is geneigd – om dat misverstand vervolgens met gemeenplaatsen te pareren.

Waarschijnlijk werden mijn emoties ook aangewakkerd door het schaapachtig gedrag van mensen die massaal een boek kopen vanwege zijn fijne titel en de warme aanbeveling van Matthijs van Nieuwkerk – die hun mogelijk het idee gaf dat alleen de aankoop al een brevet van deugdzaamheid was. Maar het kan ook zijn dat ik naar Bregman heb geluisterd om in mijn negatieve vooroordeel over zijn boek bevestigd te worden – hoewel ik mijzelf (en soms ook anderen) altijd voorhoud dat het veel plezieriger is om níét in een vooroordeel te worden bevestigd. Misschien speelde ordinaire jaloezie mij wel parten. Want wie wil nu níét 1 miljoen boeken verkopen? Hoe het ook zij: van De meeste mensen deugen knapte ik niet op. En ik zag af van mijn voornemen om ook De zeven vinkjes van Joris Luyendijk te gaan beluisteren.

Bevangen door melancholie

De verwachtingen van ’t Hooge nest waren ook niet hooggespannen, moet ik bekennen. Een betrekkelijk jonge jurist die plotseling een sterrenstatus verwerft met een verhaal over de lotgevallen van de Joodse onderduikers die ooit haar huis in Naarden hebben bewoond, wekte om de een of andere reden mijn argwaan. Maar het viel alleszins mee. Een academische scherpslijper zou weliswaar bezwaar kunnen maken tegen haar weergave van sommige feiten – zoals het ontslag van de Leidse hoogleraar Cleveringa, de spuuglok van Arthur Seyss-Inquart, of de jeeps waarmee de Duitsers zich volgens Roxane van Iperen (of Loretta Schrijver) door de straten van Amsterdam zouden hebben verplaatst – maar dit doet nauwelijks afbreuk aan de beklemming die het verhaal oproept. Wel raak je bij het beluisteren van de eerste hoofdstukken de draad weleens kwijt als weer een nieuwe naam wordt genoemd, maar dat zal vooral samenhangen met de omstandigheid dat déze lezer niet als luisteraar is geconditioneerd.

Al met al nodigden de eerste ervaringen met het luisterboek niet uit tot het afsluiten van een abonnement. Maar dat kan veranderen als ik nog eens voor langere tijd in het ziekenhuis terechtkom. Eén genoegen heb ik mij vóór de beëindiging van mijn relatie met Storytel echter niet willen ontzeggen: de roman Twee weken weg (The Fortnight in September) van de Britse schrijver R.C. Sherriff, met veel inlevingsvermogen voorgelezen door Adeline van Lier. Ik kende het facsimile van de oorspronkelijke uitgave van 1931 al, dus ik kon het luisterboek ondergaan in de blijde gewisheid dat er niets schokkends zou gebeuren. Want dat is de charme van Twee weken weg: een gezin uit de Engelse middenklasse koestert in de kustplaats Bognor Regis het bescheiden geluk van twee weken aan zee. Het enige drama hangt als een dunne nevel boven het verhaal: dit zal vermoedelijk de laatste gezamenlijke vakantie van de familie Stevens zijn. Ik had het al gelezen, maar opnieuw raakte ik bevangen door melancholie, de fijnste van alle wandelstemmingen.