Kan een Joods personage worden gespeeld door een niet-Joodse acteur?

Floortje Smit, filmrecensent, werpt haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

In de film Licorice Pizza meldt hoofdpersoon Alana zich bij een castingagent. Die is meteen weg van haar. Oók door haar uiterlijk. ‘Joodse neuzen zijn het helemaal momenteel’, spint ze bijna.

Had deze scène gekund als Alana werd gespeeld door een niet-Joodse actrice? Ongemakkelijke vraag, die aansluit bij een discussie over casting die nu in Groot-Brittannië en de VS wordt gevoerd. Dat witte acteurs geen mensen van kleur kunnen spelen, daar lijkt men in de filmwereld wel zo zoetjes aan van overtuigd. Acteurs zonder handicap zul je niet snel meer zien als personage met een beperking; hetzelfde geldt voor hetero-acteurs in uitgesproken lhbti-rollen.

Waarom dan, vroeg actrice Maureen Lipman (The Pianist) zich af in een opiniestuk, mag de niet-Joodse Helen Mirren dan wel Golda Meir spelen, de eerste vrouwelijke premier van Israël, in de biopic Golda? ‘Ik weet zeker dat ze fantastisch is, maar Ben Kingsley zou nooit Nelson Mandela spelen. Dat kan gewoon niet.’ ‘Jewface’, noemde Sarah Silverman dit fenomeen eerder al.

Er kwam veel kritiek op. Argumenten: Joodse acteurs worden niet gediscrimineerd in de filmwereld zoals andere minderheden. Het is een religie, geen etniciteit. Iedereen moet alles kunnen spelen. Maar, zo redeneren Lipman en Silverman onder anderen, er hangt wel een hele cultuur aan vast, een die gemakkelijk gestereotypeerd kan worden. Wie daarin is opgegroeid, heeft meer gevoel voor de nuances. Had Fran Fine, de hysterische oppas uit The Nanny, gespeeld kunnen worden door een niet-Joodse acteur? Huisvader Larry uit A Serious Man? Alana in Licorice Pizza?

Het is uiterst complex; niemand komt eruit. En wat het vraagstuk bovendien zo ongemakkelijk maakt, is het maken van het onderscheid zelf. Vastleggen of iemand Joods is – bij de inschrijving van een castingbureau bijvoorbeeld – of iets zeggen over uiterlijke kenmerken, ligt historisch gezien uiterst gevoelig, bij Joden én niet-Joden.

Actrice Helen Mirren had de kwestie zelf trouwens wél aangekaart bij regisseur Guy Nattiv, vertelde ze deze week in een reactie. ‘Luister, ik ben niet Joods’, had ze gezegd, ‘en als je besluit die kant op te willen, geen enkel probleem. Dat snap ik helemaal.’

Maar Nattiv – een Israëlische Amerikaan, kleinzoon van twee Holocaust-overlevenden, vooral bekend van zijn genuanceerde film Skin, over een bekeerde neonazi – vond Mirren simpelweg de beste voor die rol.

Eerst gewoon maar vertrouwen op zijn oordeel.