Kan een cabaretier ook te veel op tv zijn? Stefano Keizers, zelfbenoemde mediaslet, deelt zijn lessen

Cabaretier en tv-persoonlijkheid Stefano Keizers presenteert Ik ga stuk!, een nieuwe comedytalentenjacht op tv. Wat kunnen tv en theater volgens hem voor elkaar betekenen?

Zou het iets voor hem zijn geweest, meedoen aan Ik ga stuk!, de nieuwe comedytalentenjacht die hij presenteert? Cabaretier Stefano Keizers (35), maker van drie experimentele cabaretvoorstellingen waarin hij speelt met de verwachtingen van cabaret en zijn publiek, denkt er even over na. Hem beviel het eigenlijk wel, zegt hij dan, om na het winnen van het Amsterdams Kleinkunst Festival in 2016 nog geen bekend gezicht te hebben. ‘Het leek mij een prettig idee om in de luwte aan de try-outs van mijn eerste avondvullende voorstelling te beginnen.’

Dat liep anders. Zijn veelbesproken deelname aan het tv-programma De slimste mens in 2017 bezorgde hem al bij die try-outs volle zalen. Daarna werd hij een verrassende smaakmaker in programma’s als Maestro, Expeditie Robinson, Het perfecte plaatje en De verraders. Intussen weet Stefano Keizers, de artiestennaam van Gover Meit: televisiemakers houden van cabaretiers, en hij houdt van televisie. ‘Het heeft de inhoud van mijn werk beïnvloed, de bezoekers van mijn werk, mij als mens en hoe er naar mij wordt gekeken. Ik zou bijna willen zeggen dat wat ik maak in het theater een reflectie is op wat ik beleef op televisie.’ Wat kan tv voor een beginnende comedian betekenen? Vijf geleerde lessen.

Gooi jezelf voor de leeuwen

‘Ik ben iemand die eerder te veel dan te weinig ja heeft gezegd tegen tv-optredens, en dat kleeft nu aan mij: ik ben een mediasletje. Dat klinkt negatief, maar een sletje is ook iemand die zich volledig openstelt voor de mensen. Ik vind het wel iets eerbiedigs hebben, en dat meen ik echt. Echt! Voor beginnende podiumartiesten die er een hekel aan hebben een sletje te zijn, is het volgens mij lastiger om zichzelf in de kijker te spelen. Mensen zeggen weleens: dat is precies de teloorgang van deze tijd, dat je jezelf moet kunnen verkopen om te kunnen verkopen.

‘Bij Ik ga stuk! zitten we met een camera in de cocon en willen we het ontstaan van de vlinders laten zien. Ik hoop dat het programma cabaret in het algemeen onder de aandacht brengt, de breedheid ervan, dat kijkers besluiten: o ja, het theater, daar moeten we ook weer een keertje heen. En ik hoop dat de talenten die we ontdekken de mogelijkheid krijgen om hun publiek snel te vinden.

‘Voor alle artiesten die iets nieuws en fris brengen, is het een kwestie van geduld voor de zaal gevuld is met mensen die snappen wat ze aan het doen zijn. Televisie kan dat proces versnellen, en daar komt bij dat tv in staat is mensen naar het theater te lokken die er niet of nauwelijks bij stilstaan dat het theater bestaat. Als je een doelgroep wilt aanspreken die het nog niet zo gewend is om naar het theater te gaan, zal je hoe dan ook iets moeten verzinnen om die groep te bereiken. Dat kan op veel manieren, maar niet met de theaterbrochure die schouwburgen opsturen naar alle postadressen die ze hebben.’

Stuk op tournee Stefano Keizers won in 2016 het Amsterdams Kleinkunst Festival, dat samen met het Leids Cabaret Festival en Cameretten traditioneel geldt als een van de drie comedyspringplanken naar een impresariaat en een eerste avondvullende theatervoorstelling. Ook Ik ga stuk! wil als zo’n springplank fungeren, maar dan op tv. Tien deelnemers krijgen onder leiding van presentator Stefano Keizers workshops van onder anderen Tineke Schouten, Howard Komproe en Arjan Ederveen. Na elke workshop treden ze op en kiest de jury (Jörgen Tjon a Fong, theaterdirecteur van De Kleine Komedie en comedians Soundos El Ahmadi en Thomas van Luyn) wie er doorgaan naar de volgende ronde. De drie beste acts spelen de finale in het DeLaMar Theater in Amsterdam en gaan samen op tournee door Nederland. De winnaar van de finale krijgt de kans om met een regisseur te werken aan een voorstelling.

Neem het niet te serieus

‘Maestro was na De slimste het tweede programma waaraan ik meedeed. Iedereen verwachtte er iets van: vorig jaar deed-ie het leuk in De slimste, dus kijken of dit ook iets gaat opleveren. De kaartverkoop voor mijn voorstelling Sorry baby liep niet zo goed, en mijn management zei met het oog daarop: ‘Zorg dat je zo lang mogelijk in deze wedstrijd blijft, want dit programma heeft 2 miljoen kijkers per aflevering.’

‘Dan is televisie maken echt niet leuk. Ik heb trillend, bevend en zwetend achter de schermen gezeten. Ik heb ervan geleerd dat het geheim van tv ’m zit in het niet te serieus nemen van de zaak, in ieder geval voor mij. Na Maestro heb ik besloten: ik moet het niet meer onder deze druk doen. De motivatie is nu gewoon of het me leuk lijkt. Meedoen aan een tv-programma voelt alsof ik in het bejaardentehuis woon, in een busje wordt gezet voor een leuk uitstapje en weer wordt thuisgebracht. Daardoor kan ik de ontspanning en luchtigheid overbrengen die die programma’s volgens mij kunnen gebruiken. Als ik daarmee ook nog nieuwe mensen kan meekrijgen in mijn carnaval is dat mooi meegenomen.’

Word geen pleaser

‘Met de invloed van mijn tv-optredens op mijn theaterwerk heb ik in het begin geworsteld, in die zin dat ik het gevoel had dat ik het tv-publiek dat kaartjes kocht tegemoet moest komen met toegankelijkheid. Ik heb toen te veel stappen in hun richting gezet. Ik had te laat door dat het publiek al naar mij toekwam met het idee: dit gaat iets aparts worden. Ik hoefde die stappen niet meer te zetten, dat had tv al voor mij gedaan.

‘In eerste instantie wilde ik proberen voorstellingen te maken voor mensen die mij volledig zouden begrijpen, die misschien net als ik een kunstzinnige achtergrond zouden hebben; de veronderstelde liefhebbers van het experiment. Door de jaren heen ben ik dat gaan omdraaien. Inmiddels is mijn doel om juist mensen mee te krijgen die geen enkele kennis hebben van dat theatersegment. Het sluit aan op een punt dat ik al probeer te maken sinds ik 18 was en op de Gerrit Rietveld Academie zat: ik geloof dat kunst een entertainende factor kan hebben en niet alleen geschikt is voor ervaren kijkers. Hoe meer mensen ik mee kan krijgen in mijn experiment en mijn zoektocht als maker, hoe meer dat punt voor mij bevestigd wordt.’

Reken niet op het jongste publiek

‘Ik ben nog lang niet op het punt dat ik moeiteloos grote zalen uitverkoop, zoals artiesten van het kaliber Youp van ’t Hek, Brigitte Kaandorp, Daniël Arends. En jonge mensen blijven via tv moeilijk te bereiken. RTL-programma’s als Het perfecte plaatje en Expeditie Robinson hebben bij mij de gezinnen in de zaal gebracht. Ik spreek mijn publiek vaak na de voorstelling, en dan vraag ik aan die mensen hoe ze bij mij terecht zijn gekomen, of ze vaker naar het theater gaan. Dan hoor ik bijvoorbeeld dat ze naar Assepoester de musical zijn geweest en dat dit de tweede keer is. Meer dan 75 procent van mijn 102 duizend volgers op Instagram is vrouw, en meer dan 75 procent van die groep is veertig jaar of ouder.’

Blijf niet onder de lekkere aandachtsdeken liggen

‘Een deel van het publiek wordt minder kritisch wanneer ze op je voorstelling afkomen omdat ze je leuk vonden in een tv-programma. Ik heb best vaak het gevoel dat ze al blij zijn als ze me even in levende lijve zien, en helemaal als ze een foto hebben kunnen maken.

‘Voor iemand die aan een vorm van Publikumsbeschimpfung doet, het tergen van de toeschouwer, is het raar en paradoxaal om omarmd te worden door het publiek. Nu vind ik daar ook weer veel humor in zitten, en ik steek in mijn voorstellingen tegelijkertijd de draak met Publikumsbeschimpfung; ik wil ze ook echt samen met het publiek beleven. Maar ik merk ook dat er de laatste tijd zó’n lekkere aandachtsdeken over me heen komt, dat ik dreig uit te doven. Daarom kies ik er bewust voor om na de reprisetour van dit najaar de eerstkomende twee, drie jaar niet zo'n solovoorstelling te maken. Ik wil het publiek straks weer voor me moeten winnen, of in elk geval zelf in een iets andere levensfase zitten zodat ik weer nieuwe energie heb om de mensen en mezelf te laten zweten.’

Ik ga stuk! is vanaf zondag 28 augustus wekelijks om 20.50 uur te zien bij BNNVara op NPO 3.