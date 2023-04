Kamran Ullah en Esther Wemmers ondanks bezwaren redactieraad nieuwe hoofdredacteuren van De Telegraaf

Esther Wemmers en Kamran Ullah Beeld De Telegraaf

Het duo is voorgedragen door de directie van het moederconcern Mediahuis, maar de redactieraad heeft er bezwaren tegen, blijkt uit een mail die in handen is van de Volkskrant. ‘De directie heeft besloten onze adviezen te negeren’, schrijft de redactieraad daarin.

De voorzitter van de redactieraad, journalist Mascha de Jong, bevestigt telefonisch het versturen van de mail, maar wil niet zeggen wat de bezwaren zijn. ‘Dat vertellen we de redactie dinsdag tijdens een buitengewone vergadering.’

De twee zijn journalistiek te licht, zeggen zes bronnen die het duo bij de krant hebben leren kennen. De zes willen alleen anoniem aan het woord komen. ‘Wemmers keurt verhalen af die later op de voorpagina komen’, zegt een van hen.

‘Er zitten straks twee hoofdredacteuren met gezamenlijk precies nul voorpaginaverhalen op hun cv’, appt een ander. ‘Voor een krant die het van nieuws moet hebben is dat niet heel veel.’

De Jong wil geen commentaar geven op de suggestie dat een gebrek aan journalistieke bagage de reden is van de bezwaren. Wemmers en Ullah wilden niet inhoudelijk reageren op vragen van de Volkskrant.

‘De ervaring en persoonlijkheden van Esther en Kamran complementeren elkaar enorm’, zegt Rien van Beemen, topman van Mediahuis Nederland, op de site van De Telegraaf. ‘Waardoor ik en de hele Mediahuis-groep ervan overtuigd zijn dat zij de beste kandidaten zijn om De Telegraaf de komende periode te besturen.’

Esther Wemmers (48) begon in 1997 bij De Telegraaf. Ze was onder meer nieuwschef van de internetredactie, verslaggever en chef Verslaggeverij. Sinds 2017 leidt ze de redactie nieuwsregie.

Kamran Ullah (39) werkt sinds 2013 bij de krant. Hij begon als eindredacteur op de videoredactie en werd later chef video, nieuwschef en nieuwsregisseur. Sinds 2021 is hij adjunct-hoofdredacteur.

‘Mensen die mij niet kennen, zeggen weleens dat ze niet begrijpen hoe ik, als tweedegeneratie-immigrant met islamitische ouders, voor De Telegraaf kan werken’, zei hij in 2019 tegen de Volkskrant. ‘Ik zou dan in een hokje zitten dat niet past bij het hokje van die krant. Dat vind ik heel klein denken. Van mij is bekend dat ik lid ben van de VVD, maar het is niet zo dat iedereen op de redactie rechts-conservatief en liberaal is.’