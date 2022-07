Kamermuziekpartners Queyras en Melnikov laten Chopin en Rachmaninov schitteren in het juiste licht ★★★★☆

Al jaren zijn cellist Jean-Guihen Queyras en pianist Alexander Melnikov kamermuziekpartners. Hun recentste samenwerking is een album met de cellosonates van Frédéric Chopin en Sergej Rachmaninov. Queyras en Melnikov zijn duidelijk op elkaar ingespeeld.

Wat het luisteren nog interessanter maakt, is dat Melnikov Chopin op een Érard-vleugel speelt en Rachmaninov op een modernere Steinway, waarmee hij de componisten in hun tijd plaatst: Chopin aan het begin van de romantiek, terwijl de orkestrale Steinway Rachmaninov in zijn laat-romantische licht zet. Het kleurverschil tussen de klavieren zet je oren wijd open. Direct, ietwat scherp maar intiem zingt de Érard mee met de cello in Chopins liefdevolle Largo.

Queyras is op zijn best wanneer hij de hoekige ritmiek bast in Rachmaninovs Allegro scherzando. De zangerige zinnetjes die hieruit voortvloeien, zijn een warmbloedige voorbode van het lyrische Andante.

Jean-Guihen Queyras & Alexander Melnikov

Chopin & Rachmaninov

Klassiek

★★★★☆

Harmonia Mundi

