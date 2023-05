Kamelenoffer voor het heil van Rusland

Aleksandr Gabysjev Beeld Wikipedia

23 mei 2022

De beroemdste Russische sjamaan Aleksandr Gabysjev is opgesloten in de psychiatrische kliniek in Novosibirsk. In 2019 begon hij trektochten te organiseren vanuit ­Jakoetië met als doel Poetin te verdrijven uit het Kremlin.

Volgens Gabysjef is Poetin een door de natuur niet gewenste demon. Alleen een sjamaan kan omgaan met een demon. Gabysjev noemt zichzelf een sjamaan-krijger. Hij beschouwt het als zijn missie de harmonie in het land te herstellen, zo nodig met geweld.

Hij is twee keer gestart met zijn campagne. In Boerjatië gaven inwoners hem een Lada Zjigoeli, maar die werd al snel door de politie in beslag genomen. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat hij Moskou zou bereiken. Na een aantal keer gearresteerd te zijn werd hij gek verklaard en opgesloten. En zo duikt de in de Sovjet-Unie van de jaren zeventig wijdverbreide strafpsychiatrie weer op.

De rol van sjamanen is sterk toegenomen in Rusland. In 2019 ging het verhaal dat sjamanen uit Irkoetsk onder leiding van de plaatsvervangende oppersjamaan Artoer Tsybikov een ritueel hadden uitgevoerd ‘voor het versterken van Rusland en zijn volkeren’. Tijdens de ceremonie werden vijf kamelen verbrand. De laatste keer dat zo’n ritueel werd uitgevoerd, was 400 jaar geleden.

Andrej Koerkov (1961), Oekraïense schrijver. Ingekort fragment uit Dagboek van een invasie. Vertaling Anne-Marie Vervelde, Catalien van Paassen-Neelissen en Willem van Paassen. Balans, 2022.