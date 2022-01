Kale drums en zacht bliepende acidnoten zijn genoeg voor de warme technoroes van Recondite ★★★☆☆

Recondite: Taum

Lorenz Brunner alias Recondite is een van de pijlers onder de Duitse techno, en zijn sound is gevormd door de dancecultuur van zijn land. In zijn muziek hoor je de donkere strengheid van het Berlijnse clubleven. Recondite speelde vaak in de technobunker van de Berghain, en de daar opgepikte kilte krijg je kennelijk maar moeilijk weer uit je producties.

Toch heeft de afgewogen techno op het album Taum ook iets uitgesproken verwarmends. Ja, het is spaarzaam gedoseerd, en iedere tik op een hihat of basdrum is er één, maar de minimale, gonzende akkoorden die zijn tracks decoreren, hebben toch ook iets sensueels.

Brunner is geen apparatenfreak. Hij heeft zich in zijn studio niet omringd met drumcomputers en synths uit het verleden, die zo’n fijne analoge technosound kunnen voortbrengen. Hij maakt vooral gebruik van de muzieksoftware Ableton, waarop de mogelijkheden feitelijk onbeperkt zijn en ieder geluid van verleden of heden nagebouwd kan worden.

Maar het mooie van Recondite, en dit fijne album Taum, is dat hij zichzelf juist ernstige beperkingen heeft opgelegd. Je zou zweren dat hij tracks als Naif en Detach heeft geconstrueerd met niet meer dan een klassieke Roland TR909 tot zijn beschikking. Je hoort de kale drums en bassen van de legendarische machine, en de bliepende noten die steeds net even een andere klankkleur krijgen. Hier wordt gecomponeerd met weinig meer dan oscillatoren en filters, net als in de hoogtijdagen van de acid.

Brunner weet er meeslepende tracks mee te maken, en als je doorhebt dat hij dat een album lang wenst te doen met dezelfde handvol geluiden uit zijn software, ben je na iedere track benieuwd naar de volgende. Het nummer Fight Thru is aardedonker en spannend als de engste soundtrack van John Carpenter; een onderaardse bas, drie hypnotiserende akkoorden als fundament en dan vanuit de verte, steeds indringender die bliepjes, die je in een mooie nachtelijke danceroes brengen. Niets meer aan doen.

Recondite Taum Dance ★★★☆☆ Plangent Records