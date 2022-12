Kae Tempest rapt en draagt voor, vol vuur maar met zeldzame ritmische beheersing ★★★★☆

Kae Tempest tijdens een optreden in Londen, op 18 mei. Beeld Redferns

In een vol Paradiso neemt Kae Tempest (36) de tijd voor een inleiding: ‘Ik ga mijn nieuwe album The Line Is a Curve integraal spelen. Tussen de nummers zeg ik niets, dus dat doe ik nu.’

Het mag bij de Londense rapper en urban poet gewoon worden benoemd: de vorige keer dat Tempest op dit Amsterdamse podium stond, noemde Kae zich nog Kate, nog niet klaar om diens non-binariteit te benoemen. Nu wel, al valt de term niet.

‘Ik heb me vreselijk slecht gevoeld, maar nu gaat het goed met me’ – en daar gaan we, met schuin achter Tempest alleen de geweldige Japanse geluidskunstenaar Hinako Omori op het podium, ranke gestalte achter elektronische apparatuur en keyboards.

De voordracht van Tempest én de klanken van Omori onderstrepen dat de aanduiding ‘hiphop’ steeds erger tekortschiet voor wat hier gebeurt.

Het melancholieke No Prizes heeft een kaal, tikkend ritme, door Omori prachtig toegedekt met koele pianoakkoorden. Salt Coast en Move zijn bassende electropop, terwijl These Are the Days rust op een elektronisch tapijt dat geweven had kunnen zijn door Tangerine Dream.

En Tempest? Die rapt, draagt voor, vol vuur maar met zeldzame ritmische beheersing. Over eenzaamheid en paniekaanvallen, over de zoektocht naar evenwicht en acceptatie, je eigen rustige plekje in het oog van de stadse storm. En over liefde, aangrijpend, in Grace.

Na The Line Is a Curve volgen nog wat oudere of juist gloednieuwe stukken. Zou een speciaal samengestelde setlijst spannender zijn geweest dan een integrale albumuitvoering als hoofdmoot? Misschien.

‘My sanity’s saved ’cause I can see your faces,’ rapt Tempest tot besluit. ‘I love people’s faces.’ En ineens weet je dat het goed was zoals het was en dat Tempest onze gezichten, zo’n 1.500 in totaal, vanavond allemaal gezien heeft.