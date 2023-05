Kabinet gaat tot het uiterste om bar weinig te doen aan Ter Apel

Eric van der Burg Beeld ANP / ANP

De gemeenteraad van Westerwolde is bang dat de situatie in Ter Apel binnenkort zal escaleren vanwege de dagelijks oplopende spanningen in het dorp en het nabijgelegen AZC. Het kabinet belooft dat ze nu echt tot het uiterste zullen gaan om bar weinig te doen.

De bewoners van Ter Apel ervaren veel overlast van uitgeprocedeerde asielzoekers. Gezien de spanningen in het dorp denkt staatssecretaris Van der Burg dat het deze zomer extra moeilijk zal worden om de gelatenheid vol te houden. ‘Het is van ongelooflijk belang dat we iets doen. Dat is niet alleen belangrijk voor de immigranten die benarde situaties in hun thuisland zijn ontvlucht, maar ook voor de inwoners van Ter Apel die door ons zijn opgezadeld met een enorm asielzoekerscentrum in hun dorp dat grote problemen heeft. Daarom is het nu de tijd om gezamenlijk de koppen bij elkaar te steken en snoeihard achterover te leunen. Niet morgen, maar vandaag. We moeten onze handen nu echt in de mouwen houden en overgaan tot passiviteit.’

De verwachting is dat er ook deze zomer weer honderden mensen in het gras bij Ter Apel moeten slapen. ‘Uiteraard willen we dit het liefst voorkomen’, laat Mark Rutte weten via een woordvoerder. ‘Daarom is het nu aan ons als overheid om samen de schouders op te halen.’

Deze zomer schuiven verschillende bewindvoerders aan bij een Op1-uitzending op locatie, waar zij uitleg geven over wat ze allemaal niet gaan doen. Van der Burg: ‘Het is voor ons en voor het land belangrijk om goed over het voetlicht te krijgen dat we de zaken uit alle macht op hun beloop laten gaan.’