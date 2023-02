Kaaskoppen en maffiosi: Klem ‘the movie’ speelt met Hollandse en Italiaanse clichés ★★★☆☆

Barry Atsma, Georgina Verbaan en Jacob Derwig in de film ‘Klem’.

De serie Klem, geschreven en geregisseerd door Frank Ketelaar, was op zijn best als het hele alledaagse leven van een aantal bewoners van Amsterdam-Zuid – van schoolmusicals tot kantoorpolitiek – werd gecontrasteerd met de grotendeels onzichtbare onderwereld die in de schaduwen opereerde. De frontale karakterologische botsing tussen Hugo Warmond (Barry Atsma), de onkreukbaarheid zelve als hoge belastingambtenaar, en Marius Milner (Jacob Derwig), voormalig bajesklant, was de motor van alle dramatische (en komische) ontwikkelingen. De connectie tussen de twee werelden ontstond door twee hartsvriendinnen: de dochters van Hugo en Marius.

Het succesvolle Klem liep drie seizoenen lang (2017-2020), waarbij vooral de belastingambtenaar geheel van het rechte pad afraakt, naarmate hij tegen zijn wil meer en meer betrokken raakt bij de zaakjes van Marius en diens vrouw Kitty (Georgina Verbaan). Al na een paar afleveringen leken de acteurs vergroeid met hun rol, waarbij vooral de Marius van Derwig, de Amsterdamse penozefiguur die het maar niet lukt om afscheid te nemen van zijn oude leven, een klassieker werd.

Aan het slot van het geslaagde derde seizoen, waarin de personages voor de zoveelste maal waren ontsnapt aan een penibele situatie (‘een wespennest in een beerput in een krokodillenvijver’, aldus Hugo), vertrokken Marius en Kitty naar Italië, hun beloofde land.

Hollands botsen

In deze locatie zag Ketelaar de mogelijkheid om de serie ruim twee jaar na dato af te sluiten met Klem ‘the movie’, die op de posters de ondertitel ‘Maniere Olandesi ’ (Hollandse gewoonten, sic) draagt, als in ‘zo doen we dat in Nederland’ – een type eigenwijsheid waardoor Hollanders vaak hard in botsing komen met hun buitenlandse buren. In die zin is de film Klem het verre neefje van de recente en indringende Spaanse film Las bestias, gebaseerd op een echte zaak waarbij een Hollandse hobbyboer werd vermoord door zijn Spaanse buren (in de film zijn de Hollanders door een Frans stel vervangen).

We treffen Kitty (die Italiaans heeft geleerd) en Marius in het begin van de film aan als hun bloemenzaak op de fles lijkt te gaan, omdat ze bedrogen worden door hun Italiaanse leverancier. Ketelaar speelt in de film slim met de vooroordelen over koppige kaaskoppen enerzijds en vermeende maffiatypes aan de andere kant. Maar dan lijkt zich een meevaller voor te doen als het stel de kans krijgt om voor een prikkie een fraaie Italiaanse wijngaard over te nemen van een klant van hun bloemenwinkel. Al meteen in het begin lijkt het alsof hier misbruik wordt gemaakt van de licht dementerende wijnboer, die niet meer weet wat geld waard is.

En op deze prachtlocatie in Toscane arriveert op een dag Hugo met zijn verloofde (Ellen Parren), die hun dochter komen afzetten die bij haar vriendin gaat logeren. Die laatste is inmiddels een puber die op het dorpsplein een Italiaanse scharrel heeft opgepikt. Het plan om na de lunch weer te vertrekken loopt natuurlijk in het honderd, als Hugo tegen wil en dank wordt betrokken bij een vete tussen de Milnertjes en de dochter van de Italiaanse wijnboer die haar erfdeel komt opeisen, omdat ze vermoedt dat de gesloten deal niet helemaal zuiver was. En voor je het weet staan er een paar auto’s in de fik en wordt er iemand ontvoerd.

Romkomklem

Een speelfilm vereist toch vaak een heel andere spanningsboog en dynamiek dan een serie, en de plot van Klem is zeker niet het sterkste punt. De acteurs zitten nog steeds comfortabel in hun rollen, maar dan helpt het wel als je de serie hebt gezien. En de film zoekt een beetje zwabberend naar toon en stijl, merkwaardig genoeg, iets waar de serie zelf altijd heel trefzeker in was. Er komen zelfs wat van die eeuwige romkom-elementen langs, iets waar de Nederlandse cinema langzaam aan onderdoor gaat – over klem zitten gesproken.

Klem Misdaad ★★★☆☆ Regie Frank Ketelaar Met Jacob Derwig, Barry Atsma, Georgina Verbaan, Ellen Parren 110 min., in 98 zalen.

