Jurassic World: Dominion is een wat lui slotakkoord van een epische dino-reeks★★★☆☆

Jurassic World: Dominion

Om de aarde te redden moeten we harmonieus leren samenleven met alle andere organismen, onderwijst Jurassic World: Dominion herhaaldelijk. We moeten dus niet schrikken als een brontosaurus het bedrijventerrein opwandelt, of als een pteranodon ons in de haren vliegt. Sinds de rampzalige gebeurtenissen uit Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) zijn de dino’s onder ons, en ze gaan nooit meer weg.

Beetje omslachtig, een film die digitale dino’s inzet voor een ecologisch-ethische boodschap, maar het levert fraaie plaatjes op. Zie de pastorale eindbeelden van reuzenreptielen die vreedzaam grazen met olifanten, zwemmen met walvissen en richting zonsondergang vliegen in een vlucht wilde ganzen.

Met die natuurimpressies brengt regisseur Colin Trevorrow ook een plechtig slotakkoord aan een hele filmreeks: Dominion is de afronding van de Jurassic World-trilogie, en verenigt de protagonisten van die reeks met de helden uit de drie Jurassic Park-films (1993-2001). Het is een prettig weerzien met oudgedienden Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) en Ian Malcolm (Jeff Goldblum), die hier infiltreren in gentechnologiebedrijf annex dinoreservaat Biosyn. Dat Monsanto-achtige concern van gladjakker Dodgson (Campbell Scott) lijkt verantwoordelijk te zijn voor een wereldbedreigende reuzensprinkhanenplaag. Zodoende ontmoeten Grant en co – uiteindelijk – een velociraptor-trainer en een dinorechten-activist, wier gekloonde adoptiekind door Dodgson is ontvoerd.

Talrijke Park- en World-verhaallijntjes en -motieven worden door Trevorrow en co-scenarist Emily Carmichael aan elkaar geknoopt, in een nogal lui geschreven script dat de ene deus (of dino) ex machina na de andere inzet om de boel overeind te houden. Gelukkig stopten de makers wel de nodige creativiteit in de spektakel-showstukken, met de bij stoffig zonlicht gedraaide achtervolging door Malta’s hoofdstad Valletta als hoogtepunt. Erg leuk om de helden à la Jason Bourne of Mission: Impossible van dak naar dak te zien springen, per motor crossend door krappe straatjes, terwijl ze niet door terroristen maar atrociraptors op de hielen worden gezeten.