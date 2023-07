Juniper is in veel opzichten een draak van een film, al blijft Charlotte Rampling een genot ★★☆☆☆

Juniper

Charlotte Rampling kan er ook niet veel aan doen. De 77-jarige actrice speelt de ginverslaafde, diep cynische ex-oorlogsfotograaf Ruth in Juniper, een voorspelbaar drama waarin ze in Nieuw-Zeeland met haar nukkige tienerkleinzoon Sam krijgt te maken.

Hij is nog in de rouw na de dood van zijn moeder en wil niets van haar weten, terwijl zelfs de meest onoplettende kijker vanaf hun eerste ontmoeting voelt dat beiden in het verdere verloop tóch wederzijdse toenadering zoeken. De film biedt kwelerige uiteenzettingen over de schoonheid van de zonsopgang en er wandelt een paard rond met hoogst symbolische waarde: Juniper is in velerlei opzichten een draak van een film.

Maar dat ligt dus niet aan Rampling. Hoe ze als Ruth, fysiek hulpbehoevend maar geestelijk akelig scherp, haar getroebleerde kleinkind met de volste overtuiging zinnen toebijt als ‘shut up and help me up, you little fuckwit’: het is een genot om te aanschouwen.