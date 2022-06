‘Juni en juli zijn fijne maanden voor de boekhandel’

Cas Botman van boekhandel De Vries Van Stockum in Haarlem. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Hoe gaat het?

‘We hebben een goed half jaar achter de rug.’

Merken jullie dan niets van de inflatie?

‘Dat beginnen we nu een beetje te zien, de laatste weken loopt de verkoop iets terug. Maar over het algemeen zijn juni en juli fijne maanden voor de boekwinkel omdat het zomerlezen is begonnen. Mensen komen naar de winkel om vakantieboeken en reisboeken te halen. Iedereen is blij weer op vakantie te mogen dus klanten zijn ook vrolijk.’

Wat is een typisch zomerboek?

‘Lekker leesbare boeken voor bij de tent of langs het zwembad. Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens, onze nummer 2, en De geheimen van de kostschool van Lucinda Riley, op nummer 10, zijn voorbeelden.’

Wat valt verder op?

‘Het is niet te geloven hoe goed Marcel van Roosmalens Totaal verkoopt, een pil van 800 bladzijden met zijn beste reportages van de afgelopen twintig jaar. Hij is een fenomeen. Na drie dagen is het al in herdruk gegaan, er komt nu elke week een nieuwe druk uit. Druk vijf staat gepland voor de derde week van juni. Het staat bij ons op 6 van best verkochte boeken maar dat komt omdat het even niet leverbaar was omdat het zo snel liep. Inmiddels ligt het alweer in de winkel.’

Raadt u het aan als zomerboek?

‘Het is verbazingwekkend licht voor de omvang dus ik kan me voorstellen dat je het voor de tent wel oppakt!’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Anders – Gender door de ogen van een primatoloog van Frans de Waal. Een boek dat je laat nadenken en je uit je comfortzone trekt. Geschikt voor lezers die van biologie en exacte wetenschap houden maar ook voor wie maatschappelijk geïnteresseerd is en bezig met gender en emancipatie. De Waal schrijft mooi en toegankelijk. Overigens sluit het ook goed aan op Wormmaan, ons best verkochte boek van de week, van Librisprijswinnaar Mariken Heitman.’

Top-10 best verkochte boeken van De Vries Van Stockum in Haarlem

1. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

2. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; House Of Books

3. Yvette van Boven: Van Boven in het wild; Singel Uitgeverijen

4. Joe Nesbø: Rateiland; De Bezige Bij

5. David Graeber en David Wengrow: Het begin van alles; Maven Publishing

6. Marcel van Roosmalen: Totaal; Meulenhoff Boekerij

7. Isabel Allende: Violeta; Wereldbibliotheek

8. Roxane van Iperen: Eigen welzijn eerst; De Bezige Bij

9. Yvette van Boven: Van Boven in het wild – Zakboek: Singel Uitgeverijen

10. Lucinda Riley: De geheimen van de kostschool: Xander Uitgevers