Jungle zet op ‘Volcano’ opnieuw een indrukwekkende danceplaat in elkaar, vol soul en disco ★★★★☆

Twee jaar geleden op de kop af bezorgde Jungle ons een mooie nazomer met het stralende album Loving in Stereo. Je kunt je afvragen of opvolger Volcano daar niet iets te snel op volgt, al dwingt de productiviteit van het Britse producersduo Josh Lloyd-Watson en Tom McFarland natuurlijk respect af. Vooral ook omdat dit vierde album allesbehalve gehaast klinkt en gewoon weer als een zeer gedetailleerd en ambachtelijk gecomponeerd werkstuk, waarin je wordt overspoeld door bedwelmende arrangementen en de bekende Motown-koortjes, strijkers en noem maar op. Je hoofd tolt er soms van.

Maar toch, en ook dat is typisch Jungle, mogen we na tien dienstjaren toch wel stellen: het stevige lied blijft voorop staan. En dus bijvoorbeeld de vocale hooks en de bonkende baslijn van gelijk al dat zeer enerverende eerste nummer Us Against the World, met vervormde soulstemmen en een funky drummer die de barricades bestijgt. Wat een binnenkomer.

Jungle in de studio. Beeld Lydia Kitto

Disco en soul met een nostalgische lading – en een extreem goed humeur – worden in een frisse dance- en hiphopjas gestoken, ook dat hebben we eerder gehoord. En Jungle weet ook hoe ze hun kennelijk voor eeuwig in het hart gesloten stijlkenmerken moeten doseren. Net als je een beetje koortjesmoe wordt, komt een wat kalere funktrack om de hoek kijken die je recht de dansvloer op laat rennen. Waarna dan tóch weer dat koortje komt meezingen – ze kunnen het gewoon niet laten. Wat een hypnotiserende dancegroove zet Jungle hier weer neer. Net als in het door een tuffende jazzfluit aangedreven Problemz, waarin iedere conga- en bekkenslag raak is.

Zo smeekt elke track om een notering in je afspeellijst voor een perfecte psychedelische dancenacht (naast het tijdloze werk van The Avalanches en natuurlijk Sault). Jungle live zien kan binnenkort ook: op 15 november staat het duo met een grote band, ook zoals altijd, in de Afas Live in Amsterdam.

Jungle Beeld Arthur Williams

Jungle Volcano Dance ★★★★☆ Caiola/Awal