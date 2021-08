Jungle maakt de mooiste zomerplaat van het jaar, met disco en soul in sepiakleuren én onverbiddelijke vloervullers ★★★★☆

Jungle: Loving in Stereo Beeld rv

Het danceduo Jungle toont zich bijzonder stijlvast op het derde album Loving in Stereo, zowel wat het hoesontwerp betreft als de muzikale opvattingen. Je bent bij de eerste maten van de openingstrack Keep Moving meteen weer thuis in de behaaglijke wereld van de Britten, met zwierende violen, koorzang en falsetstemmen en opgewekte funk en disco met een nostalgisch sepiarandje. En niet te vergeten: een lekker plakkerig refrein. Want aanstekelijke dancetracks schrijven kan Jungle als de beste: hoe langer je luistert naar de ogenschijnlijk wat vluchtige zomerse liedjes, hoe meer je je verbaast over de onberispelijke arrangementen en de ambachtelijke manier waarop alles in elkaar is gestoken.

De derde plaat klinkt nog wat opgewekter dan de voorgangers: Jungle laat een paar echte vloervullers ontsnappen, zoals het opzwepende Talk About It, dat drijft op ‘big beats’ en ook weer die omhoog kringelende violen en koorstemmen. Met de kennis van nu zou je kunnen zeggen dat Jungle wel wat lijkt op de indringende funk en soul van de Britse sensatie Sault. Dat kan kloppen: producer InFlo van Sault werkte mee aan de track, en dat hoor je.

Jungle laat genoeg gebeuren om Loving in Stereo een uitgestrekt album lang sterk te houden. De track Fire verrast als een retestrakke funktrack met een grimmig randje, en in het heerlijke meezingnummer voor falsetstemliefhebbers Truth strijden kort afgemeten gitaren en bliepende discosynthesizers om de voorrang.

De enige stijlbreuk pleegt Jungle met het wat druilerige soul- en rapnummer Romeo, waarin gaststem Bas de hiphopjaren negentig probeert te herbeleven. Het mag de pret niet drukken: Loving in Stereo is voorlopig de mooiste zomerplaat van het jaar, en in beter tijden had Jungle er moeiteloos onze grootste festivals mee overhoop gehaald.

Jungle Loving in Stereo Dance ★★★★☆ Caiola

Jungle Beeld Anna Victoria Best

