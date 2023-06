Julius Eastmans theatraliteit is overrompelend op ‘Julius Eastman Vol. 3’ ★★★★☆

Zwart, gay, provocateur. Het heeft een paar decennia geduurd, maar de tijd lijkt rijp voor Julius Eastman. Toen de Amerikaanse componist in 1990 op z’n 49ste overleed, was hij vereenzaamd. Miskenning, ingebeeld of echt, leidde naar drugs en een vroege dood. Terwijl het toch zo mooi begon. Eastman pionierde met minimal music en pop, verdiende zijn sporen in de jazz en werkte als zanger met de modernist Pierre Boulez.

Sinds 2021 zet de groep Wild Up uit Los Angeles de schouders onder een Eastmanrevival. Op het derde album staan stukken uit de jaren zeventig. Rauw en raspend, van blubberend laag tot gillend hoog: de energie gulpt er aan alle kanten uit. Eastmans theatraliteit is overrompelend. Een van zijn bekendste stukken, Evil Nigger, pakt uit als een kolkende trip rond ratelende pianotoetsen. Het experimentele stemgebruik in The Moon’s Silent Modulation (miauw, huil, grom) doet voor geen Europese avant-gardist onder.

Wild Up Julius Eastman Vol. 3 Klassiek ★★★★☆ New Amsterdam