Julidans sluit af met het overweldigend vormgegeven, inktzwarte ‘Ink’ ★★★★☆

Šuka Horn en Dimitris Papaioannou in ‘Ink, play for two’. Beeld Julian Mommert

De dreigende onweersluchten uit Gezicht op Toledo (1599-1600) van de Grieks-Spaanse schilder El Greco (1541-1614). De naakte lichamen die ballen braken of vruchten baren uit De Tuin der Lusten (1490-1500) van de Nederlandse schilder Jheronimus Bosch (1450-1519). En de monsterlijke krankzinnigheid van graangod Saturnus die zijn eigen kinderen verslindt, uit de muurschilderingen (1819-1823) van de Spaanse schilder en graficus Francisco Goya (1746-1828). Voor kenners van de westerse kunstgeschiedenis is de slotvoorstelling van Julidans een verrukkelijke puzzel. Tijdens Ink verwijst de beroemde Griekse kunstenaar, regisseur, striptekenaar, ontwerper en choreograaf Dimitris Papaioannou (59) naar een immense verzameling aan iconisch erfgoed. Ook zonder die referenties is het genieten van deze overweldigend vormgegeven, inktzwarte performance, waarin de ondertitel ‘play for two’ gerust als driehoeksverhouding gelezen kan worden.

‘INK, play for two’ is de slotvoorstelling van Julidans. Beeld Julian Mommert

Behalve Papaioannou, die zelf de rol vertolkt van een oudere waterman in duister droomgevecht met een zeewezen, en prachtdanser Šuka Horn, die met slechts een inktvis als schaamlap allerlei mythische lichaamsmotoriek verbeeldt, is water de derde grote speler op toneel. Vanaf het begin richt een ferme straal zich op de performers, de plastic wanden, de zwarte vloer, de glazen bollen. Papaioannou zelf manipuleert de sprinklerinstallatie, zoals hij alles op toneel naar zijn hand probeert te zetten, zacht en zoekend, maar ook gulzig en gewelddadig. Zo rijgt hij het ene na het andere imposante beeld aaneen in deze dystopische scheppingsmythe vol galactische lichtspiralen tegen inktzwarte luchten.

Ink zet ook een punt achter twee weken Julidans, vol toppers en teleurstellingen. In deze 32ste editie viel vooral op hoe folklore aan een energieke opmars bezig is. Choreografen mixen niet alleen oude bewegingen met nieuwe invloeden, maar geven met volksdans 2.0 ook krachtig kleur aan geweld- en geluidloze proteststemmen tegen dreigende gevaren.