Juist nu tekenaar Kees de Boer alles alleen doet, is te zien hoe doordacht en geestig zijn werk is

Wie van de zomer in het buitenland een boekwinkel heeft bezocht, kan ze gezien hebben: vertaalde Nederlandse prentenboeken. Die doen het goed in het buitenland. Bijna de helft van wat er jaarlijks aan kinder- en jeugdboeken de grens over gaat, bestaat uit prentenboeken. Ook in eigen land doen ze het goed: hoewel ze veel minder aandacht krijgen dan andere genres, lijken ze tegen elke crisis bestand.

Genoeg reden voor trots en zelfbewustzijn. Toch zijn illustratoren vaak niet in de eerste plaats de scheppers van een eigen oeuvre; meestal zijn ze eerder gasten in de oeuvres van anderen. Maar misschien komt daar verandering in. Een groeiende groep schrijft ook zelf. Goed om te weten met de Kinderboekenweek in aantocht: wie zijn die schrijvenaars?

Kees de Boer illustreert al sinds de jaren negentig en is toch een debutant. Deze maand verschijnt voor het eerst een boek met alleen zíjn naam erop: De alles wat je worden wil machine (Ploegsma; € 15,99; 5+). Niets ten nadele van zijn vaste prentenboekenpartner Tjibbe Veldkamp, die voorin hartelijk wordt bedankt, maar het is meteen duidelijk dat De Boer het ook alleen kan.

Beeld Ploegsma

Juist nu hij alles zelf doet, is te zien hoe doordacht en geestig zijn werk is. Tom en Emma spelen in de tuin met een zelfgemaakt apparaat, dat de kinderen een beroep naar keuze geeft. Ober-graafmachinist, schilder-dirigent, agent-uitvinder. Met uiteraard hilarische gevolgen. De alles wat je worden wil machine is het ultieme voorleesboek voor kleuters van alle leeftijden.

Linde Faas, bekend van haar illustraties bij de boeken van Pieter Koolwijk en Griet Op de Beeck, publiceert dit najaar haar tweede prentenboek: Waar is grote broer? (Lemniscaat; € 14,99; 3+). In haar direct herkenbare, weelderige en soms wilde waterverf-stijl schetst ze een oerwoud vol grote maar vriendelijke gevaren. Grote broer verdwijnt en kleine broer gaat op zoek. Al doende ontdekt hij de wereld. Daar was het grote broer natuurlijk de hele tijd al om te doen. Klassiek thema, op geheel eigen wijze uitgewerkt.

Milja Praagman schrijft vanaf het begin haar eigen teksten. In Magneetje (Leopold; € 15,99; 6+) slaat ze aan het dichten. Op iedere opening een andere diersoort en daarbij een versje. Die zijn sympathiek en bij vlagen grappig – bijvoorbeeld een recept voor ruzie – maar door te gemakkelijke rijmcombinaties lang niet allemaal even geslaagd. Grafisch is dit boek juist een van haar beste: elke prent heeft een eigen karakter en kan zo op een poster aan de muur.

De nieuwste eigenzinnige held van Yvonne Jagtenberg is een meisjesgeit die door haar sproeten, peenrode vlechten en immense kracht met Pippi Langkous wordt vergeleken. Daar is ze niet blij mee, zo blijkt in Ik ben Pippi niet! (Gottmer; € 14,99; 5+). Jagtenberg kan met haar hartverwarmende, wat tegendraadse personages heel aandoenlijk zijn, maar nooit te lief en dat is zelfs in Nederland een verademing.

Dit boek is een eerbetoon aan haar moeder, wat vooral moet blijken uit de meest expliciet weergegeven bevalling ooit in een kinderboek. Moeder geit is nog pijnlijk aan het persen, het kind heeft er wel zin in: dat komt met een grote grijns naar buiten floepen.

Beeld CPNB

Mark Janssen maakt dit jaar het Prentenboek van de Kinderboekenweek, dat met korting wordt aangeboden zolang de voorraad strekt: Dromer (CPNB; € 7,25; 5+). Hij doet dat met grote klasse.

Aron is geen doener of denker, maar wat dan wel? Steeds fantasievoller krijgen we zijn levendige gedachtenwereld te zien, die eigenlijk alleen met wilde gelukskreten te beschrijven valt. Janssen levert hiermee niet alleen een ode aan zijn eigen werk, maar ook aan dat van alle andere schrijvende illustratoren van de wereld.