‘Joyland’ neemt de hele Pakistaanse samenleving kritisch onder de loep ★★★☆☆

Joyland

Zij is de pauzeact in een erotisch theatertje in Lahore, Pakistan: de verbaal sterke trans vrouw Biba, met haar niet bijster getalenteerde troep mannelijke dansers. Hij is het nieuwste lid: de schuchtere huisman Haider, die zijn buitenshuis werkende echtgenote en familie voorhoudt dat hij een baantje heeft gevonden als ‘manager’ in plaats van als danser. En hij voelt zich tot Biba aangetrokken, naarmate hij meer en meer tijd met haar doorbrengt.

De voortekenen waren er al, zoals in de openingsscène van het Pakistaanse drama Joyland: Haider slaagt er niet in een geitje te slachten, waarop zijn begripvolle vrouw Mumtaz die ‘mannelijke’ taak overneemt, tot afkeer van zijn toeziende vader.

Haider lijkt niet op zijn masculiene broer, die eveneens in het familiehuis woont, met vrouw en kinderen. En zo schetst de 32-jarige scenarist en regisseur Sadim Sadiq een samenleving vol patriarchale verwachtingen, waaraan de heimelijk verliefde Haider hooguit tijdelijk kan ontsnappen.

Joyland won vorig jaar in Cannes de Queer Palm en de juryprijs van Un Certain Regard (het tweede programma van het Franse filmfestival). En deze eerste Pakistaanse film met een trans vrouw (Alina Khan) in de hoofdrol werd na een aanvankelijk vertoonverbod ook in eigen land een hit.

Regisseur Sadiq nam de wereld van Pakistaanse trans dansers eerder al als onderwerp in zijn in Venetië bekroonde kortfilm Darling. Hij bezit een fijn oog voor compositie: Haider achterop het brommertje bij de grote trans vrouw Biba, of Haider in de weer met een nóg groter kartonnen reclamebord met de beeltenis van zijn geliefde. Tegelijk blijft de door acteur Ali Junejo vertolkte Haider een wat magere spil voor het drama, geen man die je vlot in je hart sluit.

Joyland toont de vooroordelen en agressie waarmee Biba te kampen heeft als trans vrouw. Maar neemt uiteindelijk de hele Pakistaanse samenleving onder de loep: iedereen wordt beknot door de zo stringente en (seksueel) verkrampte moraal. Zelfs de aan zijn rolstoel gekluisterde, mopperende conservatieve vader.