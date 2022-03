Joyce DiDonato maakt met Eden een krachtige voorstelling over de relatie tussen mens en natuur ★★★★☆

Joyce DiDonato in Eden. Beeld Melle Meivogel

In het donker klinken de aarzelende openingsmaten van The unanswered question van Charles Ives. Een vrouw zingt de trompetpartij een betreedt langzaam het podium – zilveren jurk, een boogvormige staf in haar hand. Is zij de maangodin, een priesteres? In ieder geval zijn wij, de toeschouwers, voor de volgende anderhalf uur haar acolieten.

De Amerikaanse mezzosopraan Joyce DiDonato doet niet aan liedje, applausje. Maatschappelijk engagement is een wezenlijk deel van haar kunstenaarschap en in haar strak geregisseerde solo-concerten past elke aria binnen een doordacht concept. In War & Peace was een reactie op de terreuraanslagen in Parijs in 2015. Vorige week begon ze in Brussel een tournee met een nieuwe voorstelling, Eden, die in het teken staat van de band tussen mens en natuur.

Opnieuw reist DiDonato met dirigent Maxim Emelyanychev en het voortreffelijke barokorkest Il Pomo d’Oro, die hun hand niet omdraaien voor repertoire buiten hun specialiteit. Hun derde halte is Arnhem, en, zoals DiDonato zelf aangeeft, de Parkzaal in Musis, waar de glazen achterwand van het podium uitzicht biedt op het Lauwersgrachtpark, lijkt gemaakt voor deze productie. Binnen roept het lichtspel een feloranje dageraad of een sterrennacht op, buiten torenen echte bomen rond het glimmende water.

DiDonato leidt haar muzikale ritueel vanaf een rond platform. Ze is in bloedvorm als ze het verloren paradijs oproept in The first morning of the world, een idylle van filmcomponist Rachel Portman, speciaal geschreven voor haar. De milde kant van de natuur bezingt DiDonato in Nature, the gentlest mother van Aaron Copland. En haar woede in een razende aria uit een bijbels oratorium van Josef Mysliveček, een tijdgenoot van Mozart.

Piante ombrose van Francesco Cavalli, een klaaglied voor een verschroeid bos, eindigt met de beladen smeekbede: ‘Genoeg, Jupiter, genoeg oorlog!’ Waarop het orkest de onderwereldse furiën uit Glucks Orfeo ed Euridice ontketent. Een prachtig gezongen hymne uit Händels Theodora herstelt de rust.

De berusting van Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen was de perfecte slotnoot geweest, maar DiDonato daalt af naar de zaal en groet het publiek in het Nederlands. (‘I can also say bitterballen.’) Ze zingt een popachtig nummer over bomenbescherming met een plaatselijk kinderkoor en moedigt iedereen aan de veldbloemzaden die met het programmaboekje werden uitgedeeld te planten en begieten.

Je kan zaadjes en kinderliedjes afdoen als gimmicks, maar dat zou cynisch zijn. DiDonato meent elk woord, hoewel haar boodschap het krachtigst overkomt via haar doordringende, buigzame zangstem.

Joyce DiDonato zingt samen met Nederlandse kinderen Beeld Melle Meivogel