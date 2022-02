Joy Enjoy Joy is een dubbelzinnige ode aan de levenslust, met een scherp randje ★★★★☆

Joy Enjoy Joy, door WArd/waRD, choreografie Ann Van den Broek. Beeld Rio Staelens

Kostuums in de kleuren van de regenboog, zo vrolijk hebben we het lang niet gezien bij choreograaf Ann Van den Broek. De afgelopen jaren dook ze met een indringend drieluik, een film en een installatie diep in de ontreddering en wanhoop die opspelen bij dementie en alzheimer. Zwart, in contrast met klinisch wit, voerde de boventoon. Nu tapt de Vlaamse uit een ander vaatje.

Joy Enjoy Joy. Beeld Rio Staelens

In Joy Enjoy Joy viert Van den Broek de flow van het leven. Het toneelbeeld met helwit verlichte vitrines en behandeltafels ademt weliswaar nog steeds de setting van een koelbloedig onderzoek, maar de discobal, de glinsterende hakken en de fel gestifte lippen zorgen voor een vrolijke schittering. Acht dansers gaan volop aan de zwier met de verrijdbare tafels, al voel je onderhuids ook een rusteloosheid van het alsmaar door willen feesten. Niet voor niets horen we Tom Barman, frontman van de Belgische band dEUS, bij aanvang meermaals op band herhalen dat je mensen die altijd opgewekt zijn moet wantrouwen. Joy Enjoy Joy klinkt dan ook als de paradox van dwangmatig genieten. Juist die dubbelheid verschaft deze ode aan de levenslust een scherp randje.

De dansers paraderen ondertussen nagelbijtend, stampvoetend en schouder beukend in rondjes, met een steeds hogere snelheid. Als in een estafette geven ze een handcamera aan elkaar door. Ze filmen zichzelf met getuite lippen. ‘Joy’ is het woord dat al gesticulerend van mond tot mond gaat. In close-ups op een videoscherm zien we gezichten die zich verkneukelen. Van den Broek weet ondertussen precies hoe ze moet schakelen van beeld naar vloer, van een majeurakkoord naar een huppende mars. Stapsgewijs bouwt ze aan een ritmisch gecontroleerde vitaliteit, pompend rond de vraag: blijft energie eeuwig bruisen of stuit die ergens op een mineur?

Joy Enjoy Joy Dans ★★★★☆ Door WArd/waRD. Choreografie Ann Van den Broek. Muziek Nicolas Rombouts. 19/2, Theater Rotterdam. Tournee t/m 1/4.