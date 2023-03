Journalistiek bedrijven in Rusland: ‘Ik lieg tegen je, je weet dat ik lieg, ik weet dat jij het weet, en toch lieg ik tegen je’

Beeld Studio V

‘Uit het Kremlin wil ik graag Dmitri Peskov (Poetins woordvoerder sinds 2012) bedanken voor de gesprekken in zijn Kremlin-kantoor en tijdens diners, die de werkelijkheid zoals ik die begrijp steevast geweld aandeden.’ Aldus de Britse journalist Owen Matthews in het nawoord van zijn boek Overreach: The Inside Story of Putin’s War Against Ukraine, dat door The Times Literary Supplement is omschreven als ‘het beste verslag van Ruslands aanloop naar de oorlog’.

In de Russische regering houden ze er vaker een andere kijk op de realiteit op na. In Putin and the West, een driedelige BBC-documentaireserie die vanaf woensdag bij de VPRO op NPO 2 is te zien, vertelt de Britse minister van Defensie Ben Wallace dat zijn Russische collega hem had verzekerd dat Rusland Oekraïne zeker níét zou binnenvallen. Wallace: ‘Vranjo heet dat in Rusland. ‘Ik lieg tegen je, je weet dat ik lieg, ik weet dat jij weet dat ik lieg, en toch lieg ik tegen je.’ Het is een vorm van koeioneren en een vertoon van kracht.’

Ook Poetin zelf grossiert in onwaarheden. In zijn toespraak voor de Doema vorige week dinsdag sprak hij nog over neonazi’s in de regering van Oekraïne.

Wat wil Poetin? Dat is, met de oorlog tegen Oekraïne en de nucleaire dreiging daaromheen, een cruciale vraag. Maar hoe kun je die als westerse journalist beantwoorden als hij en zijn omgeving zo’n rekbaar begrip van de waarheid hanteren?

Verslag doen van het Kremlin was altijd al moeilijker dan van het Torentje. De stukken van Harrison Salisbury, tussen 1949 en 1954 correspondent van The New York Times, werden onderschept door de censor, waarna Jozef Stalin zelf er soms met een rode pen doorheen ging.

De term Kremlinwatcher komt uit de tijd van de Sovjet-Unie en stond voor een journalist die uit schaarse signalen informatie probeerde te peuren. ‘In de Koude Oorlog telden kremlinologen hoeveel paleisramen verlicht waren’, zegt Owen Matthews, die sinds 1995 verslag doet uit Moskou, voornamelijk voor The Moscow Times en de weekbladen Newsweek en The Spectator. ‘Als dat er veel waren, concludeerden ze: politieke crisis.’

Parades over het Rode Plein, waarbij de overwinning op nazi-Duitsland of de Oktoberrevolutie werden herdacht, boden een inkijkje, zegt Matthews. ‘Aan de volgorde van Sovjet-leiders kon je zien wie belangrijk waren.’

De beerput ging open

Bert Lanting was tussen 1993 en 1998 Rusland-correspondent namens de Volkskrant. Toen hij in de jaren tachtig in Moskou Russisch studeerde, merkte hij dat de buitenwereld ondanks alle inspanningen geen flauw benul had van wat zich in het paleis afspeelde. ‘Kremlinwatchers keken niet naar het Kremlin, maar naar de muur van het Kremlin.’

Alles veranderde toen partijleider Gorbatsjov in de jaren tachtig overging tot perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid). ‘In de Russische kranten las je nooit kritiek op de autoriteiten’, zegt Lanting. ‘En ineens stonden ze er vol mee. Over de misdaden van Stalin ging een beerput open.’

Volkskrant-journalist Bert Lanting, tussen 1993 en 1998 correspondent in Rusland. Beeld Aurelie Geurts

De openheid zette door na de val van de Sovjet-Unie in 1991, toen Boris Jeltsin de eerste president van Rusland was geworden. ‘Het Jeltsin-tijdperk was de gouden tijd van kompromat’, zegt Owen Matthews. ‘Dat is compromitterende informatie die politici aan journalisten lekken om hun tegenstanders te beschadigen.’

Het monopolie van de Communistische Partij was opgeheven, legt Lanting uit. ‘Ik kon zo de Doema, het parlement, binnenlopen om leden van de oppositie te interviewen. Ministers en partijleiders gaven ineens persconferenties.’

Lachertje van het wereldtoneel

Toen Jeltsin zelf dat in 1995 deed, tijdens een staatsbezoek aan de Verenigde Staten, zei hij dat de media schreven dat deze bijeenkomst ‘rampzalig’ zou worden. ‘Maar nu kan ik jullie voor het eerst zeggen: ‘Jullie zijn rampzalig!’’ Bill Clinton kreeg de slappe lach en legde zijn hand op de schouder van de overduidelijk beschonken Jeltsin, die daarop ook begon te schuddebuiken.

Onder meer door het drankprobleem van Jeltsin was Rusland het lachertje van het wereldtoneel geworden, waarna Vladimir Poetin het in 1999 overnam. ‘Poetin nam een team van KGB-collega’s met zich mee met wie hij al vanaf de jaren zeventig had samengewerkt’, zegt Owen Matthews. ‘Door hun samenzweerderige denkbeelden praatten zij niet graag met journalisten en zeker niet met westerse.’

De deur van het Kremlin ging niet helemaal op slot. Als correspondent van The New York Times interviewde Steven Lee Myers de president in 2003. ‘Ik kreeg daar niet meteen nieuws uit’, zegt hij, ‘maar wel inzicht in zijn gedachten over de Sovjet-Unie en persvrijheid.’

Steven Lee Myers, voormalig Rusland-correspondent van The New York Times.

In 2007 was Myers een van de eerste journalisten die schreef dat Dmitri Medvedev een waarschijnlijke opvolger van Poetin zou zijn. Voor dat artikel sprak hij met zakenlui, politici en keek hij televisie. ‘Dat leverde puzzelstukjes op die in elkaar pasten.’ Een parlementslid vertelde hem dat Poetin er nog niet over uit was: als Medvedev zeven minuten kreeg in het avondjournaal, kreeg Sergej Ivanov, de andere kandidaat, dat ook.

Moord op journalist Anna Politkovskaja

De Russische onafhankelijke pers was op dat moment al onder druk komen te staan door de nog altijd onopgehelderde moord op journalist Anna Politkovskaja, schrijver van het boek Putin’s Russia: Life in a Failing Democracy. Desondanks bleef er ruimte voor oppositie, zowel in de pers als in de politiek, zegt Myers. Voor zijn Poetin-biografie De nieuwe tsaar sprak hij politici die openlijk kritisch over hem waren.

Voor een westerse journalist waren de jaren nul prachtig, zegt Catherine Belton, die destijds schreef voor The Moscow Times, Businessweek en de Financial Times (FT). ‘We hadden volop toegang tot ambtenaren en miljardairs. Die oligarchen wilden allemaal met hun onderneming in de FT.’

De sfeer werd grimmiger toen Rusland de Krim annexeerde, in 2014. ‘Je kreeg het idee dat mensen bang waren en over hun schouder keken als je met ze sprak’, zegt Belton. De Britse, die nu voor The Washington Post schrijft, werkte aan een boek en besloot van Moskou naar Engeland te verhuizen. ‘Mijn bronnen reisden vaak naar Londen en vonden het veiliger om daar af te spreken.’

Journalist Catherine Belton, auteur van het boek ‘De mannen van Poetin’, in 2021. Beeld Adam Ishe/ AFP

Toen Belton een bondgenoot van Poetin vroeg naar vermeende banden in de jaren tachtig tussen Poetin en de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee Fraktion, zei de man dat die ‘nooit waren bewezen’. ‘En dat moet jij ook niet proberen te doen!’, waarschuwde hij. Nadat Belton in 2020 haar veelgeprezen boek De mannen van Poetin. Hoe de KGB Rusland heroverde en vervolgens de strijd aanging met het Westen had gepubliceerd, klaagden vier oligarchen en het staatsoliebedrijf Rosneft haar aan wegens smaad. ‘Dat was zwaar’, zegt ze. ‘Om niet 5 miljoen pond aan rechtszaken te besteden, hebben we besloten een paar kleine aanpassingen door te voeren.’

Owen Matthews kwam op onorthodoxe wijze aan bronnen. Rond 2016 besloot hij uitnodigingen te accepteren voor debatten op de staatstelevisie. Daar fungeerde hij als pispaaltje, een zondebok die het Westen vertegenwoordigde. ‘Ik vertelde er dat de oorlog in Syrië de aandacht moest afleiden van alle corruptie onder Poetin en kreeg te horen dat ik naar de goelag zou worden gestuurd. Voor de schermen was het vijandig, maar achter de schermen kreeg ik off the record dingen te horen van mensen die dan wel niet de eerste ring rond Poetin vormden, maar wel de tweede.’

Afgeluisterd worden

Zoals Matthews schreef in zijn boek, dineerde hij regelmatig met de woordvoerder van Poetin. ‘Soms loog Peskov bewust en soms sprak hij onwaarheden uit waarin hij wel degelijk geloofde. Dit klinkt als een semantische discussie, maar het is belangrijk, want zijn denkbeelden zijn cruciaal. De hele oorlog is gebaseerd op de overtuiging dat de Verenigde Staten een wisseling van de macht in het Kremlin proberen te bewerkstelligen.

De oorlog heeft voor ‘een andere realiteit gezorgd’, zegt Matthews. Verhalen over kussens die op telefoons werden gelegd, behoorden tot de Sovjet-tijd, zegt hij. ‘Maar sinds de invasie zitten bronnen en ik, uit angst te worden afgeluisterd, meters van onze smartphones verwijderd. Vrienden die ik al decennia ken, willen niet meer in het openbaar met me worden gezien. Een daarvan, een invloedrijke minister van Poetin, nam me hartje winter mee naar de schuur van een datsja. Daar wist hij zeker dat we niet zouden worden afgeluisterd.’ Áls mensen al praten, doen ze dat anoniem.

Een draconische mediawet die vlak na de invasie werd ingevoerd, heeft Russische journalisten grotendeels kaltgestellt. Wie – in de ogen van het Kremlin – nepnieuws verspreidt, riskeert vijftien jaar cel. De oorlog mag geen oorlog worden genoemd, maar moet een speciale militaire operatie heten. Onafhankelijke media als TV Rain, Novaja Gazeta en The Moscow Times stopten of verlieten het land.

Het land uitgezet

Ook buitenlandse media, voor wie geen uitzondering gold, trokken weg. Maar al snel keerden sommige daarvan terug. ‘BBC-correspondent Steve Rosenberg was na een week weer in Moskou en heeft de oorlog consequent een oorlog genoemd’, zegt Catherine Belton. ‘Het lijkt erop dat buitenlanders met rust worden gelaten. Maar zoals altijd in Rusland kun je zeggen wat je wil zeggen tótdat de autoriteiten ineens besluiten dat dat niet meer zo is. Iedereen zit er op eigen risico.’ Vanwege een administratieve overtreding werd Volkskrant-correspondent Tom Vennink in 2021 al het land uitgezet. Sindsdien heeft het Kremlin tientallen westerse journalisten uitgezet of de toegang tot Rusland ontzegd.

De mediawet en de oorlog hebben Russische bronnen nog banger gemaakt dan ze al waren. ‘Van collega’s heb ik gehoord dat het haast onmogelijk is om mensen te ontmoeten. Wie praat met een westerse journalist, wordt zo ongeveer als verrader gezien.’ Van oligarchen hoort Belton de laatste tijd steeds meer kritiek op Poetin. ‘Zeker sinds september, toen er werd gesproken over een mobilisatieronde en Rusland zich op meerdere plekken militair moest terugtrekken, praten mensen graag over zijn opvolging. In de 25 jaar dat ik over Rusland schrijf, heb ik dat niet eerder meegemaakt.’ Toch zijn ook de miljardairs bang, zegt Belton. ‘Ik spreek ze alleen telefonisch via versleutelde apps.’

Angst in de kring van Poetin

Dat de angst is doorgedrongen tot de kring van Poetin werd zichtbaar bij de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad op 21 februari vorig jaar, vlak voor de inval in Oekraïne. ‘Die was onthullend in allerlei opzichten’, zegt Owen Matthews. ‘We zagen dat Poetin een autocraat was geworden die blaft naar ondergeschikten, van wie niemand het lef had om tegen hem in te gaan. We zagen wie bulkten van het zelfvertrouwen: Nikolai Patroesjev, de oorlogszuchtige secretaris van de Veiligheidsraad, en Alexander Bortnikov, de directeur van de veiligheidsdienst FSB. We zagen wie als een schooljongen zijn tekst vergat: Sergej Narysjkin, de baas van de spionnendienst. Dit was pure kremlinologie. Op basis daarvan kun je beleid voorspellen.’

Maar zulke kremlinologie is tijdverspilling, zegt Joshua Yaffa, Amerikaans journalist van weekblad The New Yorker en schrijver van Between Two Fires: Truth, Ambition, and Compromise in Putin’s Russia. ‘Wat maakt het uit of Patroesjev op de eerste rij zit of de vijfde? Speculatie over de stoelendans is een soort gezelschapsspel dat afleidt van het grotere verhaal: dat Rusland een oorlog heeft ontketend, steden als Marioepol en Charkiv bombardeert en daarbij dood en verderf zaait.’

Het psychologiseren van de president

Het gaat Yaffa niet om Poetin, maar om de mensen die de gevolgen van zijn beslissingen ondervinden. Toch ontkomt hij niet helemaal aan het psychologiseren van de president. ‘Schrijven over Rusland betekent onvermijdelijk bezig zijn met het analyseren van de gedachten, beslissingen en machinaties van één man’, schreef hij in 2020 in The New Yorker.

Hulp daarvoor krijgt hij van lokale bronnen, journalisten, schrijvers en analisten. ‘Die volgen Poetin langer en snappen beter wat hij zou kunnen bedoelen’, zegt Yaffa. Politiek analist Tatjana Stanovaja, senior fellow bij de denktank Carnegie Endowment for International Peace, noemt hij ‘een van de beste’. ‘Zonder een moreel oordeel te vellen analyseert ze Poetin koeltjes.’

Stanovaja heeft ‘een soort van privileges’ binnen het Kremlin, vertelt ze. ‘Bronnen waarderen mijn analyses en zien me niet als journalist, maar als analist. Ik stel geen vragen, we discussiëren.’ Aan die gesprekken hecht ze weinig waarde. ‘Mensen bespelen je, hebben belangen. Of ze speculeren – zelfs zij die heel close zijn met Poetin, weten soms niets over aanstaande beslissingen.’

Politiek analist Tatjana Stanovaja. Beeld Dmitry Kostyukov

Sergej Lavrov, al negentien jaar minister van Buitenlandse Zaken, werd enkele uren voor de inval in Oekraïne geïnformeerd. Toen een verbijsterde oligarch volgens de FT later vroeg hoe het kon dat slechts een enkeling van zo’n enorme invasie op de hoogte was, antwoordde Lavrov dat Poetin drie adviseurs heeft. ‘Ivan de Verschrikkelijke, Peter de Grote en Catharina de Grote.’

Stanovaja richt zich hierdoor voornamelijk op de president. ‘Ik luister gewoon naar wat Poetin zegt. Natuurlijk liegt hij soms. Natuurlijk manipuleert hij. Maar hij onthult ook vaak zijn ware denkbeelden.’ Wanneer? ‘Dat is een lastig uit te leggen gevoel, het is elke keer anders. Maar over het algemeen kun je zeggen dat als Poetin emotioneel, boos of verontwaardigd overkomt, hij mogelijk meer zegt dan hij eigenlijk zou moeten zeggen. Dan lijkt hij eerlijker.’

De inval in Oekraïne voorspeld

Poetin oogde woedend toen hij in februari 2022, tijdens zijn toespraak waarin hij de invasie aankondigde, zei dat westerse landen die Rusland dwarsbomen, rekening moeten houden met ‘gevolgen die ze nog nooit eerder hebben gezien’. ‘Ik weet zeker dat hij over tactische nucleaire wapens nadenkt’, zegt Stanovaja. ‘Maar Washington reageerde door te zeggen dat als Rusland die gebruikt, de Verenigde Staten de Russische vloot in de Zwarte Zee en Russische troepen in Oekraïne zullen bombarderen. Dat dreigement nam Poetin serieus.’

Stanovaja was een van de weinigen die de inval in Oekraïne voorspelden. ‘Eind november 2021 schreef ik dat als het Witte Huis niet wilde garanderen dat de Navo niet zou uitbreiden, oorlog op handen zou zijn. Poetin had daar een duidelijk ultimatum over gesteld. Maar ja, mensen willen gewoon niet luisteren.’