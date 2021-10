Journalist Ghislaine Plag is verliefd op het medium radio. ‘Zonder cameramensen wordt het intiemer’

Ghislaine Plag: ‘Radio is mijn grote liefde: zonder camera- en geluidsmensen is het intiemer en vertrouwder.’ Beeld Frank Ruiter

Mediaforum of Stand.nl?

‘Stand.nl, de rubriek waarmee we Spraakmakers beginnen, geeft me het vaakst nieuwe inzichten. Bij het Mediaforum, het onderdeel dat daarop volgt en waarin ik met journalisten praat over hoe media ergens verslag van doen, weet ik vaak wel zo’n beetje hoe het gesprek zal gaan. Ik ben zelf natuurlijk ook journalist.

‘Vroeger was het bij Stand.nl: bel in en praat maar raak. Maar die verhalen waren vaak niet onderbouwd, daar schoot de luisteraar dus niets mee op. Nu kun je alleen over de stelling van de dag meepraten als je er verstand van hebt. Daarvoor zoeken we ook in de online-community van Spraakmakers, waar vierduizend leden hun expertise hebben opgegeven.

‘Maandag spraken we over de aardbevingen in Groningen met een bouwinspecteur, een inwoner van Loppersum, iemand van de community en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Allemaal zeiden ze dat de provincie meer macht moest krijgen bij de afhandeling van de huizenschade. Als betrokkenen hier zo eensgezind over zijn, vraag je je toch af waarom de politiek daar niet naar luistert.

‘Na Stand.nl en het Mediaforum voer ik in het tweede uur van Spraakmakers (op werkdagen van half 10 tot half 12 ’s ochtends op Radio 1, red.) twee langere gesprekken. We sluiten af met de Nationale Nieuwsquiz. Naast me zit de hele uitzending een Spraakmaker die meepraat. Dat kan een BN’er zijn als Gerdi Verbeet, maar afgelopen dinsdag hadden we een verpleegkundige.

‘Vrijdag 29 oktober is de duizendste uitzending. Drie teams van zeven mensen gaan daarin een Nationale Nieuwsquiz XXL spelen. We bespreken dan het grote nieuws van de vier jaar die Spraakmakers bestaat en stellen daar vragen over. In het eerste team zitten community-leden zoals een vrachtwagenchauffeur en een basisschooldirecteur. In het tweede zitten leden van het Mediaforum, zoals Angela de Jong en Haroon Ali, voormalig tv-recensent van de Volkskrant. En in het derde team vaste Spraakmakers als Alexander Pechtold en Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau.’

Ochtend- of avondmens?

‘Avondmens, dus het is al vier jaar lang afzien. Ik lig eigenlijk altijd te laat in bed en dan gaat de wekker dus ook altijd te vroeg.

‘Om kwart over zes sta ik op en lees ik de kranten, om zeven uur zit ik in de auto en om half acht begint het telefonisch vergaderen.

‘In de middag evalueren we de uitzending en daarna lees ik me in voor die van de volgende dag. Als mijn dochter om half negen gaat slapen, kijk ik de actualiteitenprogramma’s. Voor twaalven lig ik eigenlijk nooit in bed.

‘Ik ga er vol voor en dat is denk ik ook de reden dat ik op die plek mag zitten. Maar omdat we geen zomerstop hebben en ik het programma vier keer per week presenteer – op vrijdag doet Carl-Johan de Zwart dat – loopt het mandje soms over. Dan slaat het op mijn stem en word ik intens moe. Tegenwoordig weet ik dat ik rond november ziek word, dus plan ik dan alvast een vrije week in.’

Feyenoord of Sparta?

‘Mijn opa ging naar Sparta, mijn vader ging naar Sparta en mijn vriend gaat naar Sparta. Ik ga af en toe. Toevallig zijn we twee weken geleden met mijn ouders geweest – ik ben opgegroeid in Hendrik-Ido-Ambacht, op 20 kilometer van Rotterdam.

‘Zo’n middag op Het Kasteel is gewoon gezellig. Bij De Kuip heb ik heel andere associaties. Ik ging naar de UEFA Cupfinale in De Kuip, Feyenoord-Borussia Dortmund. De beleving destijds, het was de periode rond de moord op Fortuyn, was bizar. Die club zit zo in het systeem van die supporters. Zolang ze dat op een positieve manier uiten, is dat fantastisch om te zien.

‘Vanwege de gemoedelijkheid kies ik toch voor Sparta. Maar ik ben opportunistisch: als ik in een gezelschap Ajax-fans zit, ben ik ineens erg voor Feyenoord.’

Nieuwsuur presenteren of Met het oog op morgen?

‘Nieuwsuur is natuurlijk een ontzettend sterk journalistiek programma. Dat presenteren lijkt me fantastisch. Maar mijn grootste liefde is radio. Waarom? Dat is hetzelfde als uitleggen waarom je verliefd op iemand bent: een gevoelskwestie. Als ik het probeer te beredeneren: zonder camera- en geluidsmensen is het intiemer en vertrouwder. Daarom kies ik voor Met het oog op morgen, een instituut.

‘Ik heb nooit een carrièrepad uitgestippeld. Ik hoop nog heel lang Spraakmakers te presenteren, maar ik wil ook graag talenten begeleiden of op redacties meedenken.

‘Of, en dat is ook een droom die ik heb, ik begin een toetjesrestaurant. Als ik uit eten ga, kijk ik als eerste naar de dessertkaart. Een favoriet is de omelette sibérienne, ijs met opgeklopt eiwit dat je voor het krokante laagje in de oven doet. Maar thuis, waar ik elke avond een toetje maak, kan ik ’s avonds ook in alle eenvoud wat vanilleyoghurt maken met geblend fruit, een kiwi, een toefje slagroom en wat cacaopoeder. Dat ziet eruit als een feest maar is, op de slagroom na, gezond.’

Triviant of Escape Room?

‘Escape Room, zonder twijfel. Door corona hebben mijn vriend en ik dat de afgelopen tijd vaak thuis gespeeld. Dan heb je een pakket met kaarten, doosjes, tekeningen, brieven en sleuteltjes met daarop aanwijzingen. Aan de hand daarvan moet je achter een code zien te komen. Soms moet je een blaadje op een bepaalde manier vouwen om een cijfer te achterhalen, of de eerste letters van zinnen onder elkaar lezen. Alles kan een aanwijzing zijn: ook de verpakking van de doos.

‘Met vrienden met wie we vaak spelletjes spelen, zitten we in een appgroep. Die heet ‘De kist’ en is vernoemd naar een scheepskist die ik van mijn beste vriendin heb gekregen en nu vol zit met honderden spelletjes.’

Wel of geen webcam bij een radio-uitzending?

‘Toen ze vijf jaar geleden bij het nachtprogramma Casa Luna een webcam ophingen, heb ik er uit protest een briefje voorgehangen. Om middernacht wilden mensen bij wijze van spreken rustig hun schoenen kunnen uittrekken. We maakten toch niet voor niets radio.

‘Maar Spraakmakers leent zich goed voor zo’n webcam. In de studio is veel interactie, er wordt gelachen. Je wilt iedereen ook het gevoel geven dat ze welkom zijn. En we leven tegenwoordig in zo’n beeldmaatschappij. Dus inmiddels ben ik voor, al blijft het schizofreen om te horen: ‘Ik zag je op de radio.’

‘Ik ben in aanraking gekomen met de radio bij de School voor Journalistiek in Tilburg. Iemand zei dat ik een mooie stem had en vroeg of ik eens wilde nieuwslezen. Mijn stem was getraind bij de Toneelacademie in Maastricht, waar ik ook een jaar gezeten heb.

‘Toen ik daar aankwam, sprak ik een vol octaaf hoger. Ik denk dat ik vond dat ik voor een meisje een lage stem had, en me vervolgens onbewust heb aangeleerd om hoger te praten. Maar dat klonk geknepen en minder krachtig. Daar maakten ze in Maastricht korte metten mee. De docent liet me diep inademen en ik moest vanuit ontspanning mijn klank laten horen. Ik schrok me wild: die bleek veel lager.

‘Zo’n hoge stem heeft voor- en nadelen, denk ik. Ik vermoed dat mensen je nog steeds eerder serieus nemen als je een lage stem hebt. Anderzijds haalde een meisje op de Hogeschool de een na de andere primeur omdat mensen dachten dat ze niet ‘gevaarlijk’ was en zij van alles bij hen kon lospeuteren.’

Oktoberfest of hockeyfeest?

‘Hockeyfeest. Tijdens Oktoberfest, in 2011, liep ik in zo’n gezellige dirndl, wat wel grappig was, maar ik heb toch minder met themafeesten en hou ook niet van Duitse schlagers.

‘Ik hockey vanaf mijn zevende, hockeykampen en de daarbij behorende feesten zijn een deel van mijn jeugd. Veel dansen, lol maken en dan de volgende dag totaal afgeragd uit je tentje komen om weer te hockeyen.

‘Bij mijn laatste hockeykamp, vlak voor corona, hebben we voor het eerst in een hotel geslapen. Dat was een uitkomst en moeten we, nu we de veertig zijn gepasseerd, vaker doen. Maar voor de rest is veel hetzelfde gebleven.

‘Ik hockey nu bij Doorn in de veteranen overgangsklasse. Daar zit alleen de hoofdklasse nog boven, dus ik ben nog fanatiek. Soms te. Laatst, toen we een strafcorner tegen kregen, zei ik, op een volume dat de scheids het net kon horen: ‘Dit is een goede oefening voor onze wedstrijd van volgende week, want bij die club fluit de scheids ook altijd ontzettend slecht.’ Achteraf denk ik natuurlijk: wat kinderachtig. Dit was nota bene een oefenwedstrijd.

‘Ik heb ooit één keer mijn tegenstander met mijn stick een tik onder haar knie gegeven, met een bezoekje aan de eerste hulp als gevolg. Ik had nog geen bal gehad, maar wel al drie elleboogstoten van haar gekregen. Maar geen zorgen, tegenwoordig laat ik me wisselen als ik een driftbui voel aankomen.’

Ghislaine Plag 1975 4 juni geboren in Dordrecht 1987-1993 gymnasium aan het Montfort College in Rotterdam 1993-1994 Toneelacademie Maastricht (niet afgemaakt) 1995-2000 School voor Journalistiek in Tilburg 1998-2006 Presentator, nieuwslezer en verslaggever RTV Rijnmond 2006 Overstap naar NCRV 2006-2010 Plein Publiek, Stand.nl en Lunch! (radio) 2006-2013 Casa Luna (radio) 2008-2010 Netwerk (tv) 2010-2014 Rondom tien en Debat op 2 (tv) 2015 De ochtend (radio) 2018 De ochtend wordt Spraakmakers Ghislaine Plag woont met haar vriend en 9-jarige dochter in Doorn.