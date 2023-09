Journalist en presentator Clairy Polak (67) overleden

Clairy Polak. Beeld Frank Ruiter

Polak was al enige tijd ongeneeslijk ziek, zo meldt Human. De laatste jaren was ze het gezicht van het programma Het filosofisch kwintet. Van 2011 tot 2016 presenteerde ze dat met Ad Verbrugge, later met een wisselende stamgast. Omroep Human stelt dat Polak ‘veel meer dan alleen een presentator’ was: ze zette zich in ‘om de wereld een menselijker gezicht te geven’.

Haar debuut als televisiepresentator maakte Polak in 2003 bij Nova. In 2006 was zij voor het eerst te zien in Buitenhof. Daarnaast was Polak te horen als presentator van het Radio 4-programma De Klassieken. Tot 2014 presenteerde ze ook Met het oog op morgen.

‘Als journalist heb ik leren presenteren’, vertelde Polak in 2021 aan de Volkskrant. ‘Op de radio vond ik dat altijd leuk, maar voor de tv heb ik het in het begin vreselijk gevonden. Je krijgt te maken met allerlei dingen die ik alleen maar vond afleiden: hoe je in een camera kijkt, hoe je eruitziet, dat je moet uitkijken wat je met je handen doet. Maar ik heb dat geleerd te omarmen, ik speel er nu mee.’

Polak ontving onderscheidingen als Beste radiomaker 1998, de Sonja Barend Award 2010 en in 2014 de Ere-Zilveren Reissmicrofoon.

Vier jaar geleden verloor Polak haar echtgenoot aan de ziekte van Alzheimer. Over zijn tien jaar durende ziekteproces schreef ze de roman Voorbij, voorbij. Tot die publicatie liet Polak weinig los over haar privéleven. Aan de Volkskrant vertelde ze over de zorgen die de ziekte van haar man met zich meebrachten. ‘Zelfs in mijn slaap moest ik altijd extra waakzaam zijn’, aldus Polak. ‘Alzheimer is een ­allesdoordringend monster.’

Het schrijven zou voor Polak een eenmalig uitstapje blijven. ‘Ik ben geen schrijver’, vertelde ze in 2021. De roman die op het ziekbed van haar man was gebaseerd vond ze ‘best goed gelukt’. Maar een boek waar ze in de coronaperiode aan gewerkt had, vond ze een mislukking. ‘Een nederlaag toegeven is altijd moeilijk, maar daar wordt een mens alleen maar bescheiden van.’