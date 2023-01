Joukje Akveld, schrijfster van het Prentenboek van het Jaar, leest liever pinguïns voor

De illustraties in ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ zijn van Jan Jutte.

Voor een kinderboekenschrijver heeft Joukje Akveld opvallend weinig met kinderen. Als ze wordt gebeld met het goede nieuws dat Maximiliaan Modderman geeft een feestje, geïllustreerd door Jan Jutte, tot Prentenboek van het Jaar is verkozen, bezoekt ze net samen met een vriendin wijnstreek Stellenbosch in Zuid-Afrika. Daar in de buurt is ze een kleine twee jaar geleden gaan wonen om ongestoord van de natuur te genieten en te schrijven.

Ze schrikt zich wild, daar in Stellenbosch. Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van 25 januari tot 4 februari, benadrukken politici en bekende Nederlanders het belang van dagelijks voorlezen. ‘Groot nieuws natuurlijk dat dat met ons prentenboek gebeurt, maar moet ik nu ook zelf naar Nederland om kleuterklassen en peuterspeelzalen voor te lezen?’ Het blijkt gelukkig niet zo te zijn. ‘Eerlijk? Ik lees liever pinguïns voor. Een klas die verplicht een uur naar mij moet luisteren? Vreselijk!’

Akvelds liefde voor kinderboeken komt vooral voort uit de boeken zelf. ‘Ik zit nog altijd het liefst met mijn neus in een kinderboek. Voor de meeste lezers houdt dat op de middelbare school definitief op. Ik bleef naast volwassenenboeken altijd kinderboeken lezen. De lichte toon past bij mij.’

Joukje Akveld Beeld Justin Fox

Dat van die pinguïns is niet gelogen. Akveld resideert in het dorpse Simonstown, even ten zuiden van Kaapstad op het zuidwestelijkste puntje van het continent. Haar meest spraakmakende buren zijn zwartvoetpinguïns. Daar zorgt ze een dag per week voor als vrijwilliger. ‘Het zijn gemene beesten. Als je ze optilt, bijten ze. Maar ik ben ze gaan waarderen.’

Het is wel wat anders dan haar jeugd tussen polders en pony’s in Zuid-Hollandse dorpen Voorschoten, Koudekerk aan den Rijn en Berkel en Rodenrijs. Akveld (Leiden, 1974) studeert Nederlands in Utrecht en werkt daarna onder meer als prentenboekenvertaler voor uitgeverijen en als recensent jeugdtheater en -literatuur bij de Amsterdamse krant Het Parool. Haar eerste baan, als 15-jarige, is redacteur van de Lemniscaatkrant: schrijvers interviewen. Tijdens haar studie werkt ze bij de Utrechtse Kinderboekwinkel.

In 2012 debuteert Akveld met haar eigen prentenboek: Olle wist zeker dat hij geen bril nodig had, geïllustreerd door Sieb Posthuma. Daarna volgt werk voor oudere kinderen, zoals Een aap op de wc (2015), over de Rotterdamse dierentuin in oorlogstijd, en Wij waren hier eerst (2017), over het conflict tussen wilde dieren en mensen in Zuid-Afrika, waarvoor ze maandenlang door het land reist. Met succes: haar boeken worden vertaald tot in Amerika en China en onderscheiden met twee Zilveren Griffels.

Afrika blijkt haar grootste liefde naast de boeken. Ze maakt nóg een reis, een jaar lang van Kaapstad naar Oeganda, in haar eentje in een Toyota Fortuner, en verhuist met katten en al van Amsterdam naar Simonstown.

Ook in Maximiliaan Modderman geeft een feestje spelen beesten een hoofdrol, knuffels dit keer. ‘Beestje rijmt immers op feestje.’ Maximiliaan is vies en moet in bad, iedereen moet in bad, uiteindelijk moet zelfs het bad in bad. ‘Ja, daar moet ik dan zelf erg om lachen.’ En ze heeft het voorgelezen. Aan haar pinguïns, in het zwembad van de pinguïnopvang. Echt waar.