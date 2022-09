Jostein Gaarder fladdert alle kanten op in een persoonlijk boek over de toekomst van de mens ★★★☆☆

Jostein Gaarder Beeld Amber Beckers

Dilemma: je sterft nu meteen, maar de natuur herstelt zich volledig en alle planten, dieren en de rest van de mensen leven nog lang en gelukkig. Of: je wordt samen met je vrienden en geliefden gezond 100, maar in een wereld van achteruitgang en verval. De Noorse wijsgeer en kinderboekenschrijver Jostein Gaarder, bekend van de wereldwijde bestseller De wereld van Sofie (1991), zou geen seconde twijfelen en zichzelf opofferen voor de mensheid.

Zijn nieuwste boek, Wij zijn de wereld, is een bevlogen brief aan zijn kleinkinderen, waarin hij zijn zorgen deelt over ons voortbestaan op aarde. Hij doet dat, zoals zijn vele fans van hem gewend zijn, aan de hand van goed vertelde anekdotes over het ontstaan van het leven en af en toe een lastige vraag of een smakelijk dilemma.

Helder nadenken over onze toekomst is nodig, want volgens Gaarder zijn we aanbeland in de meest beslissende anderhalve eeuw van onze planeet: een periode van razendsnelle en mogelijk desastreuze ontwikkeling, die ongeveer met zijn eigen geboorte in 1952 begint en hopelijk goed afloopt tegen de tijd dat zijn kleinkinderen net zo oud zijn als hij nu.

De mens redden

Volgens Gaarder is het menselijk bewustzijn het mooiste en fascinerendste dat het universum heeft opgeleverd, en zijn wij er om dat universum te bewonderen en te doorgronden. Hij verheugt zich dan ook niet, zoals sommige milieufanatici, op een wraakactie van de natuur waardoor de mens zou uitsterven. Gaarder heeft bepaald geen hekel aan mensen en zal andersdenkenden ook niet snel in een bepaalde hoek zetten. Over astronaut en ingenieur Edgar Mitchell bijvoorbeeld, de zesde man die op de maan liep en die geloofde dat er buitenaardse wezens op aarde zijn geweest, spreekt hij geamuseerd en nieuwsgierig. Hij ziet geen bewijs voor zulke theorieën, maar wie weet? Gaarder vindt bovenal dat het universum zonder de mens iets essentieels zou missen, en wil ons daarom allemaal redden.

Het enige echte wonder is, aldus Gaarder, dat de wereld bestaat. En dat wij dat weten. Hoe knap dat is, illustreert hij met een fascinerende omweg via de chronometer van Harrison. Die maakte het in de 17de eeuw mogelijk om op basis van het tijdverschil met Greenwich iemands exacte plek op aarde vast te stellen. Met dit apparaat werd vervolgens, onder meer door in de Stille Zuidzee de bewegingen van de planeet Venus langs de zon te meten, accuraat geschat hoe groot ons zonnestelsel is. Op zulke momenten geeft Gaarder zijn lezer adembenemende inzichten.

Jammer dat precies die ongeremde nieuwsgierigheid er ook voor zorgt dat Gaarders liefdesbrief aan de mensheid alle kanten op fladdert. Hij beredeneert dat telepathie theoretisch best zou kunnen. Hij doet omstandig uit de doeken hoe de thema’s in zijn oeuvre, waarvan een groot deel niet in het Nederlands is vertaald, terug zijn te brengen tot een schilderij in de klokkenmakerswerkplaats van zijn opa. Hij wijdt uit over het vakantiehuisje van zijn familie. Los van elkaar zijn het interessante mini-essays, maar al die wijdlopigheid leidt onnodig af van het punt dat hij probeert te maken.

Mindere momenten

Op zijn mindere momenten – en daar zijn er net iets te veel van in dit boek – laat Gaarder zich kennen als een niet in te tomen kletsmajoor die wel doet alsof hij in kinderen geïnteresseerd is, maar vooral graag zichzelf hoort praten. Zonder ironie schrijft hij dat als zijn kleinkinderen hem niet kunnen volgen, ze maar een woordenboek moeten pakken.

Net als De wereld van Sofie leest Wij zijn de wereld hier en daar als knip- en plakwerk uit een syllabus voor eerstejaarsstudenten. Soms is het echt een raadsel waar hij heen wil. Bijvoorbeeld: ‘Perceptie is in dit verband ook een wat ingewikkeld woord, beter is het te spreken van buitenzintuiglijke waarneming, dus waarnemingen zonder dat onze zintuigen erbij betrokken zijn.’ Of deze: ‘Die manier van uitdrukken kun je een vicieuze cirkel noemen en verdient bovendien de benaming cirkelredenering.’ De wat stugge vertaling helpt daarbij niet.

Wij zijn de wereld is een veel persoonlijker boek dan de bestseller die hem in de jaren negentig van de vorige eeuw wereldberoemd maakte. Bij vlagen toont Gaarder zich geniaal en zeer onderhoudend en voor liefhebbers biedt hij een blik in de gedachtenwereld achter zijn oeuvre. Maar hetzelfde verhaal had in de helft van het aantal pagina’s veel meer indruk kunnen maken. Deze nasmaak overheerst: alle goede bedoelingen ten spijt, die kleinkinderen zijn op een enkeling na allang verstoppertje gaan spelen, maar praatgrage Gaarder heeft het nauwelijks in de gaten.

Jostein Gaarder: Wij zijn de wereld. Uit het Noors vertaald door Lucy Pijttersen. De Fontein; 208 pagina’s; € 17,99. Vanaf 14 jaar.

