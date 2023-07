Joss Stone is een grote ster met een goeie stem, maar die klinkt in Paradiso wel wat afstandelijk ★★★☆☆

Joss Stone, hier tijdens haar optreden in Porto. Beeld Getty

Joss Stone heeft wat te vieren. In een twee keer strak uitverkocht Paradiso viert ze deze maand haar twintigjarige jubileum als artiest. De Britse soulzangeres geldt als grote naam sinds ze op 16-jarige leeftijd haar debuutalbum The Soul Sessions uitbracht. Sindsdien verzamelde Stone een Grammy en twee Brit Awards en scoorde ze talloze hits met covers en eigen muziek.

Het jubileumfeestje komt direct op gang: Stone speelt hits als You Had Me en Super Duper Love meteen aan het begin. Met gemak beweegt ze over het podium en zoekt ze interactie met het publiek. Ze zingt hit na hit en haalt tussendoor herinneringen op aan haar carrière. Haar achtkoppige band belichaamt de geestdrift van de soul. De bassist speelt zo funky dat je bang bent dat er een snaar knapt, de achtergrondzangeressen hebben stemmen als honing, de gitarist bespeelt zijn snaren met gretig enthousiasme zonder een hoofdrol op te eisen. Die is namelijk uitsluitend weggelegd voor de stem van Joss Stone.

Die doet wat je verwacht: met technisch knappe zang de muziek vieren. Dat is prettig, maar Stone mist wel de verdieping die soul definieert. In tegenstelling tot haar band ontbreekt het haar vaak aan de authenticiteit en bezieling die de echt grote soulartiesten kenmerkt. Haar stem blijft koel en afstandelijk bij haar cover van The Love We Had (Stays On My Mind). Hoe kundig de uithalen ook zijn, ze raken niet. Soms lukt het wel: bij 4 And 20 bijvoorbeeld. Daar zijn de onrust en de dadendrang die ze bezingt ook echt doorleefd, en dat voelt de luisteraar meteen.