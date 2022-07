Joseph Conrad vangt de benepen Hollandse geest in zijn rijke debuutroman

Joseph Conrad Beeld Bettmann Archive

‘Er zijn omstandigheden waar de primitieveling en de zogenaamde beschaafde mens elkaar op hetzelfde vlak raken’, schrijft de Pools-Engelse auteur Joseph Conrad (1857-1924) in Almayers luchtkasteel, zijn debuutroman uit 1895 over de onbemiddelde koopman Kaspar Almayer, die ervan droomt fortuin te maken in de binnenlanden van Borneo. Hij doelt daarmee op de wederzijdse, diepgewortelde minachting tussen kolonisator en gekoloniseerde. De roman is doordrenkt van botsingen tussen de ‘Orang Belanda’ (Hollanders) en de voor de Nederlandse overheerser ondoordringbare wereld van oorspronkelijke bewoners en talloze verschillende culturen.

Józef Teodor Konrad Naleçz Korzeniowski wordt geboren in Berdytsjiv (ooit Polen, toen Rusland, tegenwoordig Oekraïne), in een verarmde adellijke en patriottistische familie. Op zijn 11de wordt hij wees, waarna hij op zijn 16de naar Marseille verhuist en zich in 1879 vestigt in Engeland, waar hij enkele jaren later zijn diploma haalt als kapitein op de koopvaardij. De reizen die hij vervolgens maakt vormen het uitgangspunt voor zijn romans, waarvan Hart der duisternis, over de hebzucht en moordlust van kolonisten in voormalig Belgisch-Congo, de bekendste is – Francis Ford Coppola baseerde er zijn filmklassieker Apocalypse Now uit 1979 op.

In Almayers luchtkasteel trouwt Kaspar Almayer met de Maleisische adoptiedochter van een ogenschijnlijk invloedrijke vrijbuiter, een vrouw die hem al snel veracht en hem het leven zuur maakt. Zijn hoop is gevestigd op zijn dochter Nina, met wie hij een toekomst in Europa voor ogen heeft, maar die verliefd wordt op een Maleisische prins en zich los probeert te maken van haar ‘blanke’ kant en dus van haar vader.

Almayer, geïnspireerd op rubberhandelaar Carel Willem Olmeijer, die Conrad in 1887 ontmoet in Berau (jammer genoeg heeft Conrad de achternaam zo verbasterd dat de Nederlandse associatie verdwenen is), doet denken aan Otto van Oudijck, de resident wiens ondergang Louis Couperus zo raak beschrijft in De stille kracht. Zowel Couperus als Conrad lijkt te willen aantonen dat Hollanders niet thuishoren in Nederlands-Indië en doet dat mede door de aandacht te vestigen op mysterieuze krachten van de lokale bevolking.

Opmerkelijk is niet alleen hoe rijk Conrad schrijft in het Engels, zijn derde taal (voor deze nieuwe uitgave uitstekend vertaald door Marcel Otten; een eerdere, verouderde vertaling dateert uit de jaren veertig), maar ook hoe subtiel hij, zelf geen Nederlander, het pijnlijke onvermogen van de benepen Hollandse koopmansgeest weet te vatten.

Almayers luchtkasteel leest als een aanklacht tegen het kolonialisme, maar is tegelijkertijd opgetekend vanuit een koloniale, bij vlagen racistische blik. ‘Halfbloed’ meisjes worden voortdurend geseksualiseerd en om de haverklap valt het adjectief ‘primitief’ waar het de oorspronkelijke bevolking betreft. Aan de andere kant worden de ‘blanken’ neergezet als slap en traditieloos; ze zijn ‘(fysiek) sterk, maar heel erg dom’. Maar ondanks die gedateerde koloniale opvattingen, is Conrads kijk op de scheve verhoudingen in Nederlands-Indië verrassend eigentijds. In die context is het een vondst om deze rijke roman in dit tijdsgewricht, waarin de aandacht voor een bredere blik op ons koloniale verleden alsmaar toeneemt, opnieuw uit te geven.

Joseph Conrad: Almayers luchtkasteel. Uit het Engels vertaald door Marcel Otten. Met een voorwoord van Bas Heijne. Atlas Contact; 256 pagina’s; € 21,99.

