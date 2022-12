Jos Houweling verwerkte de verwarde uitspraken van zijn dementerende vrouw liefdevol tot collagekunst

Beeld uit het boek ‘De stem van Loes’ van Jos Houweling.

Ze is niet meer thuis. En toch is ze er. Jos Houweling (79) stelt het zelf vast, in het huis in Amstelveen dat hij deelde met zijn vrouw Lam de Wolf (72). ‘Ik zit nu in een museum van Lam.’ Ze zijn allebei kunstenaar. En aan alle wanden van de woonkamer hangen haar kunstwerken. Ze werkte met textiel en plastic, maakte wandsculpturen, installaties en sieraden, maar ook performances en poëzie. Op een muur staat nu in repen wit plastic: ‘Langzaam, Eenzaam, Eens saam, Samen een.’

Ooit zag hun woonkamer er anders uit. Er was ook plek voor zijn kunst, zijn foto’s en collages. ‘Maar voor Lam was het beter zo, zij had houvast aan haar eigen kunstwerken om haar heen.’ De Wolf kreeg dementie. Houweling zag haar veranderen en noteerde wat ze zei. Verwarde, ontredderde en soms achterdochtige uitspraken. Honderden van die uitspraken bundelde Houweling in zijn nieuwe boek De stem van Loes (Loes is Lams meisjesnaam). Hij verwerkte ze in digitale collages. De zinnen staan op de lege, soms ingekleurde, gezichten van filmactrices. ‘Ik wil naar huis’, bijvoorbeeld. Maar ook: ‘Weet jij waar Jos is?’

Beeld Jos Houweling

Bang voor de bus

Het begon met de bus, vertelt Houweling. De bushalte is vlakbij, elke tien minuten stopt hier een bus die hen in één keer naar het Stedelijk Museum in Amsterdam kan brengen. Dat ritje maakten ze regelmatig. Het museum heeft overigens van hen allebei kunstwerken in de collectie.

Maar toen durfde De Wolf niet meer in de bus. ‘Ik dacht dat ze zich een dagje niet lekker voelde, dat kan gebeuren.’ Maar het duurde langer. Houweling vroeg wat er mis was met de bus. ‘Eerst zei ze: ‘De deuren kunnen weleens niet opengaan.’ En dan zei ik: ‘Ja, dat kan, maar dat gebeurt bijna nooit, en daarvoor is er ook een noodknop.’ Toen zei ze: ‘Maar de bus kan ook omvallen.’’ Even krijgt hij een kleine glinstering in zijn ogen: ‘Er zit ook iets grappigs in. Het is onwaarschijnlijk, een bus die omvalt, maar het kan wel. Het heeft wel iets groots, dat idee. Alsof je in een vreemde film zit.’ Na dat gesprek wist hij dat ze naar de dokter moesten gaan.

Houweling kijkt er niet van op als iemand iets geks zegt. Dat is hij wel gewend. Hij gaf 25 jaar lang les op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en leidde daarna het Sandberg Instituut, een masteropleiding voor kunstenaars. Hij was eigenzinnig: ‘Het kwam nooit bij me op dat iets een probleem zou kunnen zijn.’ Zo was er de student die van het schoolgebouw af wilde abseilen. Dat vroeg de student aan de adjunct-directeur. ‘Die zei: ‘Absoluut niet.’ Dan zei ik tegen de student: ‘De adjunct is er vrijdags niet.’’ Er was ook een student die over boomtoppen wilde lopen: ‘Toen ben ik op zoek gegaan naar een bergbeklimmer. Als je iets wilt, moet je het gewoon doen.’

Beeld Jos Houweling

Houweling maakt dus graag dingen mogelijk, ook voor zichzelf. Hij werkte voor radio en televisie, maakt tekeningen, animatiefilms, foto’s en collages. Ook in zijn ‘drukke periode’, zoals hij het noemt, werkte hij aan zijn boeken en verzamelingen. ‘Je moet proberen het leven voor jezelf aangenaam te maken. Als docent ben je er steeds voor iemand anders. Maar ik heb altijd geprobeerd ook iets voor mezelf te doen op een dag.’

Hij heeft een voorkeur voor ‘vrij domme projecten’, zegt hij. ‘Zo heb ik een voetbalkrant gehad, die heette Bal komt, bal gaat. Dat was een kaartje met alleen de uitslag van een Ajax-wedstrijd, dat kun je in een uurtje maken. Ik had elf abonnees.’

700 centenboek

In 1975 had Houweling een boek gemaakt dat een aanzienlijk groter publiek bereikte, het 700 centenboek, ter ere van het 700-jarig bestaan van de stad Amsterdam. Voor 7 gulden (iets meer dan 3 euro) was het te koop en het verscheen in een oplage van 65 duizend exemplaren. Het boek bestaat uit verzamelingen zwart-witfoto’s van het straatbeeld in de hoofdstad: brievenbussen, draaiorgels, etalages van feestwinkels, onkruid op de stoep, vuilnisbakken. Maar Houweling tekende er ook doolhoven en andere gekke puzzels in.

In de inleiding staat: ‘De auteur van het 700 centenboek, Jos Houweling, is geen beroepsfotograaf. Hij heeft bewust vermeden om ‘mooie plaatjes’ te maken. Zijn bedoeling is om te registreren, dat wil zeggen om de dingen te laten zien, zoals ze werkelijk zijn, zonder verfraaiing door fotografische kunstgrepen.’ Het was in die tijd van analoge fotografie volstrekt ongebruikelijk om zo met foto’s om te gaan. De originele collagevellen zijn inmiddels aangekocht door museum Centre Pompidou in Parijs en daar in 2019 tentoongesteld.

Houweling noemt zichzelf geen verzamelaar. Hij zegt liever dat hij aan ‘series’ werkt. Hij verzamelde bijvoorbeeld ook een tijd lang scheldwoorden. En hield bij hoe de komkommers in de supermarkt waren geordend. Het 700 centenboek begon met een reeks foto’s van woonboten, die Houweling zonder vooropgezet plan maakte.

Werken aan meerdere series tegelijk

Sinds zijn pensionering in 2010 is hij weer vaker boeken gaan maken, met absurde verhaaltjes, tekeningen en collages. Telkens is hij materiaal aan het verzamelen en aan het ordenen. ‘Ik werk aan vier of vijf series tegelijk, en dan na een tijd denk ik: daar maak ik een boek van.’ Tegelijk met De stem van Loes verschenen nog twee andere boeken met collages.

De uitspraken van zijn demente vrouw, daar had hij eerst helemaal geen plannen mee. Hij noteerde ze, zoals hij eerder ook de uitspraken van zijn vader had opgeschreven, toen die op hoge leeftijd in de war raakte. ‘Ik moest wel bij haar in de buurt blijven als ik zat te schrijven. Als ze me niet zag, dan ging ze de straat op om me te zoeken.’

Beeld Jos Houweling

Gemis

Uit het boek blijkt dat De Wolf ook vaak op zoek was naar haar moeder. Dan zei ze: ‘Ik weet niet waar mijn moeder is.’ Of: ‘Het is zo vreemd dat mijn moeder niet langskomt.’ Soms was ze ervan overtuigd dat haar moeder vlakbij woonde. Houweling had daar iets op bedacht: ‘Dan stapten we in de auto, om naar haar toe te gaan. Reed ik een paar rondjes door Amstelveen, totdat Lam onze buurt herkende en zei: ‘We zijn er bijna.’’ En dan kwamen ze weer thuis. De Wolf was vergeten dat ze haar moeder zouden opzoeken. Tot de onrust opnieuw begon.

De Wolf is jarenlang thuis gebleven terwijl ze steeds zieker werd. ‘Van de een op de andere dag kon ze niet meer lopen, dat wordt ook in de hersenen geregeld. Dat heb ik drie dagen volgehouden, maar toen kwam de huisarts en hij zei: ‘We houden ermee op.’ Ik vond het vreselijk om haar uit huis te halen.’

Beeld Jos Houweling

Zij miste hem ook, blijkt uit het boek. Toen hij langskwam in het verpleeghuis zei ze een keer: ‘Ik heb je de hele dag gezocht. Je was heel lang weg, zat je onder een tafel?’ Houweling: ‘Dat is toch een prachtig beeld, dat ik onder een tafel zit?’ Dit soort kleine momenten van vervreemding maakten de situatie ‘dragelijk’, zegt hij.

Zo mooi mogelijk

De stem van Loes moest een hommage aan zijn vrouw worden. ‘Ik wilde het zo mooi mogelijk doen. Mijn mooi.’ Wat dat inhoudt? ‘Dat ik het mooi vind. Ik hou geen rekening met anderen.’ Het boek maakte hij in de eerste plaats voor zichzelf, benadrukt hij. En toen het af was, twijfelde hij of hij het wel wilde uitgeven. Een jaar lang. ‘Ik zie dat het iets universeels over dementie vertelt, maar het is ook privé.’ Uiteindelijk ging hij te rade bij zijn schoonzus: ‘Ik dacht: als zij het boek kwetsend vindt, dan gaat het niet door. Maar ze vond het niet kwetsend. Het is kwetsbaar, niet kwetsend.’

Beeld Jos Houweling

Anti-Poetincollages en kusscènes

Houweling werkt nu aan nieuwe series. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, maakte hij elke dag een anti-Poetincollage. Ook hier combineert hij op een vreemde manier een foto van een gezicht met tekst erover. ‘Bergen leugens, diepe wanhoop’ staat bijvoorbeeld op het gezicht van een vrouw met vier ogen. Houweling: ‘Ik heb iedere dag een aanklacht gemaakt. Ik ben als het ware de mug die een Russische tank aanvalt.’

In het verpleeghuis waar hij elke dag zijn vrouw opzoekt, werkt Houweling ook aan een serie collages. Er liggen daar nogal wat doktersromannetjes. ‘Een beetje pulpachtig.’ Hij heeft er inmiddels genoeg in gelezen om te zien dat het hoogtepunt in het boek een kus is. ‘Soms krijgen ze ook kinderen, maar je leest nooit hoe dat praktisch in zijn werk gaat.’ Die kusscènes schrijft hij over, hij laat een collage zien op zijn computer. ‘Zijn kussen openden voor mij deuren’, staat er. Misschien wordt dat zijn volgende boek.

Zijn vrouw is rustiger geworden inmiddels, de ziekte is een volgende fase ingegaan, de angst is weg. Soms zegt ze een paar woorden, ze is moeilijk te verstaan. Houweling laat elke dag merken dat hij heel blij is om haar te zien. En hij bevestigt dat ze ‘helemaal gelijk’ heeft met wat ze mompelt. Soms neemt hij een boek mee met haar kunstwerken erin en vertelt haar dat zij die heeft gemaakt: ‘Dan is ze echt trots.’

Tijdens het gesprek ligt De stem van Loes gesloten op tafel, in het thuismuseum van Lam de Wolf. Houweling heeft het boek sinds het is gedrukt niet ingekeken. ‘Het is te pijnlijk’, zegt hij.

Jos Houweling: De stem van Loes. Voetnoot; 304 pagina’s; € 36.