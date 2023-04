Joods is: de dikke distel op de mesthoop

Salonrijtuig in de Oriënt-Express, ca. 1895. Beeld Getty

Wenen, 26 april 1896

Toen ik gistermiddag in München in de Oriënt-Express stapte, zat William Hechler daar (christelijke zionist, red.). Hij was van Basel naar Karlsruhe gegaan en had daar de Oriënt-Express genomen. ‘Het verschil met de gewone trein zal ik zelf betalen’, zei hij. Dat weigerde ik natuurlijk. In de huidige omstandigheden is dat slechts een gering offer.

In de coupé vouwde hij zijn kaart van Palestina open; de noordelijke grens moet het gebergte bij Cappadocië worden, de zuidelijke het Suezkanaal. De slogan wordt: Palestina zoals in de tijd van David en Salomon!

Daarop liet hij mij alleen en schreef ik mijn brief aan de Groothertog. Hechler had er hier en daar kritiek op. Zijn opmerkingen zijn uitstekend, al schemert zijn antisemitisme erin door. Joods zelfbewustzijn komt hem voor als een impertinentie.

Toen de avond viel, vertelde hij een oversneden antisemitisch verhaal. Hij had zich over een Jood ontfermd en als dank had die hem bestolen. Een Talmoedgeleerde bij wie hij zich beklaagde, vertelde hem over de gelijkenis tussen bloemen en naties. De roos Engels, de lelie Frans en de dikke distel op de mesthoop Joods.

Ik reageerde onaangedaan: ‘Als u honderd joden en honderd christenen in huis neemt, zult u meer slechte ervaringen hebben met christenen dan met joden.’

Theodor Herzl (1860-1904), grondlegger van de zionistische beweging. Ingekort fragment uit zijn Tagebücher. Jüdischer Verlag, 1922.