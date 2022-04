Natalia Lloyd van boekhandel The American Book Center in Amsterdam Beeld Sabine van Wechem

Hoe gaat het?

‘Afgelopen weekend was druk. We stonden met een kraam op het Dutch Comic Con Festival in de Utrechtse Jaarbeurs. Een dag die draait om boeken, games en films, van Star Wars tot Marvel-superhelden. We hebben daar opvallend veel manga’s verkocht, zoals onze nummer 7.’

Wat zijn manga’s?

‘Japanse strips, een tikkeltje absurdistisch en bombastisch, die worden gepubliceerd in tijdschriften en vervolgens gebundeld. Het zijn lange reeksen van soms wel dertig afleveringen.’

Lezen vooral jongens dit?

‘Nee, ook meiden, het is populair onder een gemêleerd gezelschap. Ook een aantal oudere collega’s zijn er fan van.’

Jullie nr 1 t/m 6 zijn boeken die rondgaan op #Booktok?

‘Jongeren komen binnen met een screenshot van een Booktok-filmpje. Colleen Hoover, onze nr 1, wordt al anderhalf jaar goed verkocht.’

Ziet u ook nieuwe trends?

‘Uit het niets kan een boek hot and happening zijn op Booktok, je moet er dus bovenop zitten en de boeken snel bestellen voor ze niet meer leverbaar zijn. Een collega houdt het allemaal bij. The Spanish Love Deception, op 5, is een nieuwe titel. We zien verder dat het romance-genre momenteel populair is. Maar ook memoires zoals nummer 6, Dilla Time van Dan Charnas, over een muziekproducer en zijn invloed op de hiphop, Erykah Badu en Michael Jackson.’

Wat vindt u van de smaak van jongeren?

‘Ik merk zelf ook dat ik behoefte heb aan luchtige, wat gemakkelijker te lezen boeken. Het is een vorm van escapisme. We hebben eerst corona gehad, nu de oorlog in Oekraïne, het houdt niet op allemaal. Overigens wisselen de genres op Booktok steeds. Een tijdje terug was het literaire Een lied voor Achilles razendpopulair.’

Wat valt verder op?

‘De wat oudere klant vraagt naar boeken over Rusland, Poetin en Oekraïne, die bij ons op nummer 8 en 9 staan. Ook Dostojevski’s Misdaad en Straf loopt nu heel goed.’

Wat is jullie boekentip?

‘Curry Everyday van Atul Kochhar. Een heerlijk kookboek vol vegetarische currygerechten vanuit de hele wereld, van India tot Afrika. Prachtig uitgegeven!’

Top-10 best verkochte boeken van The American Book Center in Amsterdam:

1. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon & Schuster

2. Holly Black: The Cruel Prince; Hot Key Books

3. V.E. Schwab: Gallant; Titan Books

4. Taylor Jenkins Reid: The Seven Husbands of Evelyn Hugo; Simon & Schuster

5. Elena Armas: The Spanish Love Deception; Simon & Schuster

6. Dan Charnas: Dilla Time; MacMillan US

7. Gege Akutami: Jujutsu Kaisen, Vol 1; Viz Media

8. Catherine Belton: Putin’s People; Harper Collins

9. Tim Marshall: Prisoners of Geography; Elliott & Thompson

10. Ashley Herring Blake: Delilah Green Doesn’t Care; Little, Brown UK