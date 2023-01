‘Jonge mensen zeggen tegen me dat ze geschiedenis door mijn boeken, podcasts en lezingen ineens interessant vinden’

Johan op de Beeck Beeld Frank Ruiter

Lodewijk XIV of Lodewijk XVI?

‘De veertiende (1638-1715), over wie ik het boek en de podcast De Zonnekoning heb gemaakt. Van de twee is hij verreweg de meest tot de verbeelding sprekende, creatieve, visionaire en daadkrachtige koning van Frankrijk geweest.

‘Neem het paleis van Versailles, dat hij uit het niets heeft laten verrijzen, even buiten Parijs. Jean-Baptiste Colbert, zijn minister van Financiën, had gezegd: ‘Majesteit, dat is veel te duur, laten we een bestaand kasteel oplappen.’ Nee, zei de Zonnekoning, we moeten iets maken dat de mensheid nog nooit heeft gezien. Dat is de filosofie van de Amerikanen, van een man op de maan zetten.

‘Het was ook een politieke tool. Lodewijk XIV wilde de hoge adel, de vijanden die hem bijna hadden vermoord, naar het paleis lokken zodat hij ze kon controleren. Keep your friends close, keep your enemies closer. Graven en baronnen verlieten hun lakeien en kolossale kastelen om in het paleis te hokken, in kamertjes van 3 bij 6 meter.

‘De koning deed dat door van Versailles een magneet te maken. Wie op de hoogte wilde zijn van de wetenschap en de kunst, moest daar zijn. Hij ontving Molière, Constantijn Huygens, Leibniz.

‘Maar voor de zestiende (1754-1793), die centraal staat in mijn onlangs verschenen boek en podcast De Franse Revolutie, bleek Versailles een gouden kooi. Op 14 juli 1789, de dag dat de Bastille werd bestormd, schreef hij in zijn dagboek: ‘Wat er vandaag is gebeurd? Rien.’ Toen hij in oktober van dat jaar werd teruggeroepen van de jacht omdat het paleis werd aangevallen, baalde hij omdat hij minder everzwijnen dan gemiddeld had geschoten. Dan ben je geen staatsman.

‘De podcast eindigt bij het einde van de monarchie, in 1793. Er komt een tweede seizoen, die begint bij De Terreur en eindigt in 1799 bij Napoleon.’

Meesterverteller of meesterschrijver?

‘In de eerste plaats ben ik schrijver. Het werken met het woord, de humor, de verfijning, het net iets anders formuleren van dingen die al bekend zijn – daar heb je een boek voor nodig. Mijn podcasts over Napoleon, de Lodewijks, de Belgische koning Leopold II en het ontstaan van België zijn allemaal op mijn boeken gebaseerd. Ik heb die onderwerpen dan al geademd en opgezogen als een spons.

‘De boeken zijn vollediger, de podcasts verhalender. De vlucht van Lodewijk XVI uit het paleis van Versailles bestrijkt een aantal pagina’s, maar omdat het zo filmisch is, trek ik er een podcastaflevering van drie kwartier voor uit.

‘Ik krijg meer reacties – veruit de meeste komen uit Nederland – op mijn podcasts dan op mijn boeken. Als mijn boeken net zo populair waren geweest, was de volgende generatie Op de Beeck al voorzien geweest.

‘Ik wist van tevoren wel dat ik kon vertellen. Vroeger was dat mijn beroep: ik was journalist en ik denk een goeie ook. Ik was nieuwsanker van het VRT-journaal en heb flink wat documentaires gemaakt die internationaal zijn uitgebracht. Daarna ben ik de zakenwereld ingegaan, maar een jaar of vijftien geleden merkte ik dat de creativiteit in me afbotte, en besloot ik geschiedenisboeken te gaan schrijven.

‘Dat was altijd al een droom van me geweest. Ik weet nog dat ik van mijn spaarcentjes als jongen van een jaar of 7 in het grote warenhuis een schriftje kocht – bruin plastic kaftje, blauwe lijntjes, rode kantlijn. Vervolgens probeerde ik zittend op mijn bed te schrijven. Letterlijk schrijven – ik bedoel niet dat (wijst naar boekenkast achter hem, red.), maar gewoon, op de lijntjes. Ik schreef ‘De Romeinen’, zette er met een liniaal een streep onder, maar verder ben ik nooit gekomen. Ik kwam erachter dat voor een boek meer nodig is dan het enthousiasme, of zoals wij Vlamingen zeggen: de goesting.’

Stad of dorp?

‘Dorp. Van oorsprong ben ik een stadsmens. Ik heb in grote steden gewoond, zoals Lyon. Dat is geen Parijs, maar wel een miljoenenstad. Sinds 22 jaar woon ik met mijn vrouw en dochter op het platteland in Wallonië. Ik houd van de wandelingen door landschappen, het solitaire. Op restaurant of op café gaan, mis ik niet.

‘In de avond kijk ik het liefst met mijn vrouw naar Netflix-series als Borgen en Beck. Aan historische kostuumdrama’s heb ik een hekel. Ik wind me dan alleen maar op over verzinsels en fouten en stoor mijn kamergenoten met opmerkingen daarover.’

Napoleon of Het hart van Napoleon?

‘Het hart van Napoleon, het boek en de podcast over zijn liefdesleven. Dat is een smartlap: een verhaal van wanhoop, seksuele frustraties, MeToo. Weinig mensen weten dat Napoleon ook een groot romanticus was. Als teleurgestelde minnaar schreef hij prachtige brieven.

‘Hij is bigger than life, schrijf ik ook in mijn tweedelige biografie. De figuren die op zijn hoogte staan, kan ik op twee vingers tellen: Alexander de Grote en Jezus – misschien staat die laatste nog een treetje hoger?

‘Napoleon was de manager van de Verlichting. Zonder zijn vijftien jaar aan de macht was die geaborteerd, denk ik, dan was de geschiedenis anders verlopen. Met zevenmijlslaarzen heeft hij ons de moderniteit ingeloodst. Hij is erin geslaagd om grote maatschappelijke vernieuwingen ingang te doen vinden in Frankrijk en in de andere landen waar hij de baas was: Nederland, België, Duitsland.

‘Een belangrijk leven, dat me (kijkt naar zijn boekenkast, red.) een zestal boeken heeft beziggehouden.’

Gedisciplineerd of teugelloos?

‘Teugelloos gedisciplineerd, denk ik, of gedisciplineerd teugelloos. Sinds 2010 heb ik vijftien boeken geschreven, waarvan sommige een pagina of achthonderd tellen – inderdaad een enorme productie.

‘Als ik schrijf, schrijf ik 24/7. Maar het ene uur is het andere niet. Ik kan dan één zin schrijven, maar ook tien pagina’s. Zoiets overkomt me.

‘Op vakantie werk ik ook. Soms word ik wakker met ideeën. Bijvoorbeeld met François Robert, een Waalse advocaat die een belangrijke rol speelde tijdens de Franse Revolutie. Ineens lag hij naast me in bed. Deze man moet ik hebben, dacht ik, hij wordt mijn alter ego. De volgende ochtend ging ik aan de slag.’

Academische of populaire geschiedenis?

‘Zonder academische geschiedenis is er geen populaire. Die academische boeken vormen de bronnen voor schrijvers zoals ik. Tegelijkertijd vrees ik dat er zonder populaire geschiedenis steeds minder belangstelling voor academische zal zijn. Jonge mensen zeggen tegen me dat ze op school dachten dat geschiedenis zo’n saaie boel was, maar door mijn boeken, podcasts en lezingen vinden ze het ineens interessant.

‘Soms denk ik: had ik toch niet moeten uitleggen wie allemaal in 1713 de handtekening hebben gezet onder het Verdrag van Utrecht? Maar wat heb je daaraan als je in de auto zit van Den Haag naar Brussel? Nee, je wil monkelend achter het stuur zitten, die file vergeten, sterker: je wil dat die file langer duurt zodat je langer kunt luisteren.

‘Ik weet niet of alles precies zo is gegaan zoals ik het heb beschreven. Als ik schrijf dat koning Leopold II in het decolleté van keizerin Sisi gluurt, is dat een manier om te zeggen: hij was nogal tuk op Sisi. Als ik schrijf dat het parket kraakt als Napoleon ergens binnenkomt, weet ik dat ook niet. Maar toen ik er was, kraakte het.

‘Ik vind het rustgevend om naar verhalende podcasts te luisteren. Het klinkt gek, maar als ik de mijne op heb staan, heb ik niet het idee dat ik naar mezelf luister. Het voelt dan als een ander universum. Maar op de zeldzame ogenblikken dat iets niet goed is, sta ik weer met beide voeten in deze wereld.’

Barack of Mister President?

‘Mister President. Ik mocht hem namens de VRT per Zoom interviewen over zijn memoires. Hij wist alles van me. Op een bepaald moment zei hij tegen me: ‘You’re an author yourself.’ De meeste Vlamingen kennen mij als tv-gezicht van vroeger.

‘Het meest bijzondere deel van het gesprek vond plaats voordat de camera’s draaiden. ‘De president is hier over een paar seconden’, zei de pr-dame. Vervolgens keek ik naar mijn microfoontje en zag ik in mijn ooghoek aan de andere kant van de oceaan een gedaante neerploffen in een zetel. Obama, de politicus die hij is, zette joviaal de toon: ‘Hello Johan, can you hear me?’ Ik antwoordde: ‘Yes we can.’ Ik weet niet wat me heeft bezield om dat te zeggen, maar hij begon te schateren en het ijs was meteen gebroken.’

Johan Op de Beeck 1957 Geboren in Duffel

1980-1990 Journalist BRT (voorloper VRT)

1993-2003 Hoofdredacteur van verschillende media

2003-2005 Netmanager Canvas en Ketnet

2012-2019 Schrijft zes boeken over Napoleon

2015 Het verlies van België

2015-nu Podcasts voor Klara

2020 Leopold II: het hele verhaal

2022 De Franse Revolutie I: van revolte tot republiek

2022 De Franse Revolutie II: van Robespierre tot Napoleon

2022 Podcast De Franse Revolutie Johan Op de Beeck woont met zijn vrouw en dochter in Wallonië.