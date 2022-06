Jonathan van het Reve: ‘Ik wil niet meegaan in de heiligheid van religie’

Jonathan van het Reve: ‘Ik was blij dat ik niet, zoals bij columns, een strak betoog hoefde af te steken, iets moest zeggen of vinden over dat mensen hypocriet zijn en dat terrorisme gevaarlijk is.’ Beeld Erik Smits

In de buik van zijn woonschip, een voormalige boeienlegger, schreef Jonathan van het Reve (1983) zijn roman Fidelio leeft nog, die net is verschenen. Op het dek staat een gele hijskraan waar vroeger boeien, tonnen en drijfbakens mee uit de Waddenzee werden getakeld. Nu ligt de boot in Amsterdam-Noord. De binnenkant heeft Van het Reve samen met zijn vriendin verbouwd tot woning. Via de machinekamer kom je uit bij de slaaphutten van hun drie zoontjes, een van 6 jaar en een tweeling van 3 jaar.

Van het Reve debuteerde in 2007 met de novelle De boot en het meisje, over een jongeman die verliefd is op zijn beste vriendin. Van 2012 tot 2018 was hij columnist voor de Volkskrant, in het zaterdagse opiniekatern Vonk. Sinds 2014 werkt hij als tekstschrijver voor de satirische tv-programma’s van Arjen Lubach.

Fidelio leeft nog gaat over een terroristische aanslag op de tv-redactie van zo’n satirisch programma. Twee gemaskerde mannen schieten veertien redactieleden dood. Alleen Fidelio, de presentator, overleeft de aanslag. Hij besluit door te gaan. De eerste uitzending na de aanslag is een groot succes, met hoge kijkcijfers en veel lof. Maar langzaam maar zeker komt er ook kritiek. Fidelio ventileert sinds de aanslag steeds rechtsere taal en al snel gaat het nationale debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

Hoe kwam u op het idee voor deze roman?

‘Ik was aan het werk bij Zondag met Lubach toen de gedachte bij me opkwam: wat doe je als de hele redactie wordt vermoord behalve de presentator? En vooral: wat gebeurt er daarna? Als er iets groots gebeurt, zoals een aanslag, mag en kan daarna alles: iedereen staat te klappen, iedereen juicht. Maar als het langer duurt, worden de dingen weer normaal en moet je er al snel weer over ophouden. Zo van: nu weten we het wel met je ziekte en je dood. Terwijl het eigenlijk niet normaal is, want je bent nog getraumatiseerd, de begrafenis is nog maar net geweest. Anderzijds is het ook logisch, want iedereen wil door.

‘Ik wilde beschrijven wat er zou kunnen gebeuren als je een tweede en derde aflevering na zo’n aanslag zou maken. Die situatie leek me ergens ook geestig. Want satire draait om de balans tussen leed en grapjes, maar wat als je zélf het slachtoffer bent? Dan moet je ineens je eigen narigheid gaan relativeren. En dat is best lastig, zeker voor zo’n ijdeltuit als Fidelio.’

Beeld Erik Smits

Volgens de flaptekst is Fidelio leeft nog ‘een tragikomische roman, vrolijk en gruwelijk, grappig en spannend – een satire over satire, een karikatuur van een nationaal debat’. Is dat ook wat u voor ogen had toen u begon?

‘Nee, ik zag eerst alleen losse situaties voor me. Dat van satire over satire heeft iemand bij de uitgeverij bedacht, die ‘karikatuur van een nationaal debat’ is geloof ik van mij, maar ook dat klopt niet helemaal. Het is allemaal bedoeld om de lezer wat houvast te geven, want mensen vinden het geloof ik een raar boek: het is spannend maar geen thriller, het is grappig maar niet echt een komedie. En de moraal is ook nog eens onduidelijk, dus ik denk niet dat iemand het leest en zegt: ja, dat vind ik precies ook zo.’

U wilde niets met dit boek aankaarten?

‘Nee, ik was juist blij dat ik niet, zoals bij columns, een strak betoog hoefde af te steken, iets moest zeggen of vinden over dat mensen hypocriet zijn en dat terrorisme gevaarlijk is. Mijn mening over bepaalde zaken staat er heus in, via mijn personages. Maar dat is allemaal onbewust ontstaan.’

Toch gaat het zijdelings over onderwerpen die u in uw columns heeft behandeld. Charlie Hebdo, religie, terrorisme en vrijheid van meningsuiting. Uw hoofdpersonage Fidelio zegt bijvoorbeeld: ‘Elke keer dat iemand kritiek op de islam inslikt, elk flauw grapje over de profeet dat niet wordt gemaakt, bewijst en bevestigt de macht die de islam in Nederland heeft.’ Ziet u dat ook zo?

‘Ja, dat geloof ik ook. Ik ben het niet eens met alles wat hij zegt, maar met het meeste wel. Fidelio is natuurlijk een deel van mij. Als je de voorzichtigheid en het respect voor de islam vergelijkt met de voorzichtigheid en het respect voor het katholicisme, dan zie je hoe bang we zijn voor de islam. Niemand zegt, althans niet in mijn omgeving: je mag de paus niet in zijn blote lul tekenen. Maar over de profeet Mohammed wordt dat wel gezegd.’

Jonathan van het Reve: ‘Ik ben best vaak begonnen aan een roman en tot tienduizend woorden gekomen en dan raakte ik weer moe van mijn eigen ideeën. Of dan moest ik weer een column inleveren, dat was ook steeds een goed excuus.’ Beeld Erik Smits

Fidelio zegt verder: ‘Die macht van de islam wordt deels in stand gehouden door geweld – en door een misplaatste beleefdheid die als een deken over weldenkend Nederland ligt.’

‘Ja, het is een combinatie van letterlijk bang zijn voor terroristen, al is dat natuurlijk maar een heel, héél klein deel van de moslims. En daarnaast is er de angst om impliciet een minderheid aan te vallen. Omdat moslims in de minderheid zijn en gemiddeld armer en lager opgeleid zijn. Dan ben je dus omlaag aan het trappen als je grapjes over Mohammed maakt. Dat is een sympathieke en verstandige opvatting, alleen is het resultaat dat je meegaat in de heiligheid van die godsdienst. Daar heb ik grote moeite mee.

‘Een van de ergste – en grappigste – dingen van een religie vind ik dat iedereen moet doen alsof het allemaal echt is. Maar er is helemaal niks, het is verzonnen! Uit beleefdheid zet ik heus wel een keppeltje op of bedek ik mijn armen als ik een synagoge of een kerk binnenloop. Ik ga geen flauwe liedjes over de profeet rond staan schallen in een moskee. Ik ben niet gestoord. Maar ik wil niet meegaan in die heiligheid. En dat wil mijn hoofdpersonage Fidelio ook niet. Volgens mij is die houding belangrijk. Al is dat ook weer een grijsgedraaide mening.’

U bent tekstschrijver voor het satirische programma De Avondshow met Arjen Lubach. Bent u voorzichtig met bepaalde grappen?

‘Nee, er zijn niet veel grapjes die ik niet zou maken. Maar er spelen ook andere mechanismen. Als mensen heel kwaad om iets worden, dan gaat je smaak er toch in mee. Ik denk niet dat ik ooit racistische grapjes heb gemaakt, maar ik denk wel dat ik vijftien jaar geleden grapjes over Zwarte Piet had kunnen maken. Nu zou ik dat zeker niet meer doen. Niet omdat ik bang ben dat de woke-brigade mij gaat cancelen of in elkaar gaat slaan, maar gewoon omdat ik voel dat dat helemaal niet zo leuk is. Dat komt deels door het activisme van anti-Zwarte Piet-mensen. Met hun felle activisme, dat ik verschrikkelijk vond toen het begon, hebben die mij uiteindelijk dus wel overtuigd.

‘De islam probeert dat in zekere zin ook, maar daar slaat het activisme door in terrorisme. Als maar genoeg mensen roepen: een afbeelding van de profeet laten zien, ben je gek geworden? Dan ga je dat een heel klein beetje geloven. Zelfs als je helemaal niet gelooft dat die man een profeet was. Dat is dus niet alleen vanwege de dreiging met geweld.

‘Bij Zondag met Lubach hebben we het hier natuurlijk veel over. Een dikke meneer maken we misschien ietsje eerder belachelijk dan een dikke mevrouw. Dat voelt eerder als bodyshaming. Maar dat heeft meer te maken met smaak dan met angst.’

Waarom wilde u een roman schrijven?

‘Dat wil ik al erg lang. In 2006 schreef ik een novelle, De boot en het meisje. Dat was het begin van mijn schrijversleven. Daarna beloofde ik al aan de uitgever dat ik een echte roman zou gaan schrijven. Ik weet nog dat ik toen een andere schrijver ontmoette en dat mijn toenmalige uitgever bij Nijgh & Van Ditmar zei: ‘Dit is Esther en ik wacht al twee jaar op haar volgende boek.’ En ik dacht: zo word ik nooit! Dat was in 2007. En toen kwam die roman er steeds niet van.

‘Ik ben best vaak begonnen en tot tienduizend woorden gekomen en dan raakte ik weer moe van mijn eigen ideeën. Of dan moest ik weer een column inleveren, dat was ook steeds een goed excuus. Ik bewonder mensen die naast een column boeken kunnen schrijven. Daarna ging ik televisiewerk doen en was ik nog drukker. Maar vorig jaar stopte Zondag met Lubach en was er ineens een halfjaar pauze. Toen zei ik tegen mezelf: als je het nu niet doet, dan ben je geen schrijver maar een sukkel die nooit iets gedaan krijgt.’

Jonathan van het Reve: ‘Nu ik zelf meer heb geschreven, zie ik steeds beter hoe knap mijn opa Karel van het Reve schreef. Hoe hij zo luchtig, vrolijk en kraakhelder kon vertellen over heel taaie onderwerpen.’ Beeld Erik Smits

Hoe heeft u het aangepakt?

‘In de aanloop heb ik On Writing – A Memoir of the Craft van Stephen King maar weer eens gelezen. King zegt: Je moet je opsluiten en je mag pas je kamer uit als je 2.000 woorden per dag hebt gehaald. Ik heb dat opsluiten vier dagen per week gedaan. Van 9 tot 14 uur zat ik in de slaaphut van mijn zoontjes. Zonder uitzicht, zodat ik niet afgeleid kon raken. Ik schreef 1.000 woorden per dag.

‘De andere regel was dat ik niet mocht teruglezen. Bij eerdere pogingen deed ik dat wel, dan zag ik al in de eerste zin allemaal dingen die niet lekker liepen. Dan word je je eigen werk snel beu en denk je steeds: ik moet weer door dat baggerstuk.

‘Daarnaast heb ik geleerd van mijn werk bij tv, vooral van mijn collega Tex de Wit, dat je op een gegeven moment gewoon moet gaan tikken. Ik wil vaak nog meer uitzoeken over een onderwerp, maar hij zegt altijd: ‘Jonathan, we móéten nu gaan schrijven, anders hebben we niets, dan is het maar crap.’ Dus in mijn hoofd hoorde ik hem dat vaak tegen me zeggen.’

Wilde u als kind al schrijver worden?

‘Mijn grootvader Karel van het Reve en mijn oudoom Gerard Reve waren bekende schrijvers. Mijn moeder, Ileen Montijn, schreef columns voor NRC. Mijn vader David van het Reve vertaalde en werkte als redacteur bij NRC en Elsevier, en later bij een uitgeverij. Toen ik op school zat, op het Vossius Gymnasium in Amsterdam, voelde het voor mij vanzelfsprekend dat ik een 8 of een 9 voor een opstel kreeg. Een 6 of 7 vond ik onrechtvaardig. Dus zo keek ik naar het schrijven, maar ik wilde niet per se schrijver worden.

‘Ondanks dat we een soort alfa-familie waren, werd bèta bij mij thuis toch als iets hogers gezien. Ik besloot wis- en natuurkunde te studeren, maar dat heb ik niet afgemaakt. Daarna ben ik nog geschiedenis gaan doen, maar studeren was toch niets voor mij en na vijf jaar ben ik ermee gestopt.’

Ging het thuis vaak over de kunst van het schrijven?

‘Nee, meer op de achtergrond. Ik wist dat opa geniaal was. De helden van opa waren ook de helden thuis. Dus Elsschot en Multatuli. Maarten Biesheuvel kenden we goed, dus die las ik ook graag. Maar ik kan me niet herinneren dat mijn ouders tegen mij zeiden: ‘Luister, kind, literatuur is heel belangrijk.’ Of: ‘Je moet niet Harry Mulisch lezen, want dat is niet goed. Je kunt beter Gerard Reve lezen.’ Dat hoefde niet, want dat sijpelde overal doorheen. Het was impliciet. Als je op een boerderij opgroeit, denk ik dat je ouders ook niet de hele tijd zeggen dat melkproductie het mooiste is wat er bestaat. Dat krijg je gewoon mee.’

In een uitzending van Profiel uit 2007 noemde u uw grootvader uw referentiekader. Is dat nog steeds zo?

‘Nee, dat is veranderd. Ik zie hem nog steeds als een grote en belangrijke schrijver, maar ik zie hem nu ook iets meer als mens. Zoals je je ouders ook meer als mensen gaat zien als je zelf ouder wordt. Vroeger moest ik alleen maar lachen als ik een dwars interview met mijn grootvader terugluisterde. Zo van: wat heb je de mensen leuk te pakken. Maar nu denk ik ook weleens: je speelt een spelletje, wat flauw. Maar hij is nog wel een vertrekpunt voor me, van hoe je zou moeten denken.

‘Nu ik zelf meer heb geschreven, zie ik wel steeds beter hoe knap hij schreef. Hoe hij zo luchtig, vrolijk en kraakhelder kon vertellen over heel taaie onderwerpen. Ik weet niet of mijn grootvader lang aan het priegelen was of dat alles vanzelf op papier kwam, maar bij hem staat geen enkel woordje op de verkeerde plek. Dat is zo knap, want dat is het moeilijkste aan schrijven. Als je voor tv schrijft, hoor je ieder woord of zinnetje dat te veel is. Ik weet niet of mijn grootvader lang aan het priegelen was of dat alles vanzelf op papier kwam. Ik ben hem als schrijver dus meer gaan waarderen en ik zie hem nog steeds als een grote denker. Niet als de grote denker.

‘Soms hoor je mensen zeggen: leefde Karel van het Reve nog maar. Alsof hij dan met de oplossing was gekomen. Dat is natuurlijk niet zo. Als Koot en Bie terugkomen, gaat Rutte ook niet weg.’

Uw grootvader stond ook bekend om zijn gevoel voor humor. Heeft u daar nog veel herinneringen aan?

‘Hij overleed toen ik 15 jaar was en de jaren daarvoor was hij door parkinson al aan het aftakelen. Dus in die zin heb ik hem net gemist. Hij had iets in zijn pezen waardoor zijn ringvinger permanent krom stond. Die legde hij op tafel en dan mochten mijn jongere broer en ik die met al onze kracht proberen recht te slaan, wat niet kon. Dat niveau van humor hadden wij als kinderen toen hij nog leefde.

‘Ik herinner me wel dat mijn ouders ontzettend om hem moesten lachen, maar dat waren dan grapjes over iets dat in The New Yorker had gestaan over Heinrich Heine ofzo, dus dat ging over mijn hoofd heen.’

U heeft veel genres beoefend, van tv-werk tot toneelstukken. Ziet u uzelf nog terugkeren als columnist?

‘Ik denk het niet. Ik kan mijn meningen ook kwijt bij televisie, maar dan leuker en effectiever. En nu hoef ik mijn mening niet zelf gaar te koken, maar kan ik haar scherpen aan mijn collega’s. Essays zoals die van mijn grootvader zie ik mezelf ook niet schrijven. Misschien dat ik graag weer een column zou hebben als ik ouder ben, maar nu zou ik niet meer iedere week een stukje over de actualiteit willen schrijven. Het is loodzwaar om te doen. Of je moet geen eigen filter hebben en alleen naar de tweets en opmerkingen kijken van mensen die het met je eens zijn. Dan gaat het wel, denk ik.

‘Ik was altijd boos op mezelf als ik mijn column had ingeleverd. Ik vond ieder stukje te priegelig, te genuanceerd en tegelijkertijd te kort door de bocht. Het was geen fijn proces. Als het net niet helemaal je ding is, is het slopend. Ik zat enorm in de kramp. Ik denk dat je het alleen volhoudt als je zo goed bent als Sylvia Witteman of Sheila Sitalsing.’

Komt er een volgende roman?

‘Ik heb al wel iets in mijn hoofd, maar ik durf niet te zeggen of en wanneer het gaat komen. Fidelio leeft nog heb ik in een halfjaar geschreven. Ik heb mezelf verbaasd, want ik dacht dat ik een eeuwige ploeteraar, mopperaar en vooral zelfhater was. En nu lukte het toch.’

Wie is Jonathan van het Reve? Jonathan van het Reve (1983) groeide op in Abcoude en Amsterdam. Hij was columnist voor onder andere Het Parool en Vrij Nederland. Van 2012 tot 2018 schreef hij een zaterdagse column voor de Volkskrant. Sinds 2014 maakt hij deel uit van het schrijversteam van het satirische programma Zondag met Lubach. Ook presenteerde hij Makkelijk scoren, met Tex de Wit en Diederik Smit. Sinds dit jaar is Van het Reve hoofdschrijver bij De Avondshow met Arjen Lubach.

Jonathan van het Reve: Fidelio leeft nog. Das Mag; 260 pagina’s; € 22,50.