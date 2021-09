Jonas Smulders laat knap doorschemeren dat achter macho Richie een kwetsbare jongen schuilgaat ★★★☆☆

Forever Rich

Fok het niet op, drukt de agent van rapper Richie hem in Forever Rich op het hart. Dat nog te tekenen miljoenencontract met Sony is zo van de baan als hij iemand ervan vertelt, waarschuwt Jessica (Yootha Wong-Loi-Sing). Even later heeft Richie (Jonas Smulders) andere zaken aan zijn hoofd dan zijn eigen loslippigheid. Een zwaarbewapende bende heeft hem en zijn mattie en tourmanager Tony (Daniël Kolf) beroofd. Richies trots, zijn peperdure horloge, heeft hij huilend afgestaan, terwijl de bendeleider het filmde met zijn telefoon. Eens kijken wie hier de echte gangsta uit ‘1112’ is. Even later gaat het vernederende filmpje viraal en ziet Richie zijn fanbase slinken, net als de kaartverkoop voor zijn concert. Wat zit er anders op, dan achter zijn belagers aan te gaan en zijn eer terug te verdienen?

Het smakelijk gestreste, voor Netflix gemaakte Forever Rich is de tweede speelfilm van groot talent Shady El-Hamus, die in 2019 debuteerde met het zalige kwajongensavontuur De libi. Forever Rich voelt als een los vervolg. Opnieuw kiezen El-Hamus en co-scenarist Jeroen Scholten van Aschat voor een compacte vertelstructuur: waar De libi de hoofdpersonages gedurende een etmaal door Amsterdam achternazit, jakkert Forever Rich een nacht lang door de stad en omgeving. En terwijl tiener Bilal in De libi droomt van een hiphopcarrière, heeft twintiger Richie die droom verwezenlijkt. Het zou wel eens een nachtmerrie kunnen blijken.

Smulders, indrukwekkend stuurloos en soms ook mooi tragikomisch, laat knap doorschemeren dat er achter die gouden beugel, die maniertjes, dat gesmijt met dure cadeaus en die machostraattaal een kwetsbare, zoekende jongen schuilgaat. Richie is nauwelijks in staat een gezin te vormen met echtgenote Anna en hun kindje. Tussen de actie door suggereert Forever Rich hoe het zover is gekomen: een afwezige vader, een moeder (een amusante, lichtelijk overdreven rol van Hadewych Minis) die Richie verstikt met haar liefde en agressie.

‘Mensen zijn teringlijers. Ze focussen zich alleen op hun eigen shit. Dat moeten jullie ook doen’, zegt Richie tegen de kinderen van zwager Abdel, terwijl hun vader dankzij Richie in het ziekenhuis is beland en er in de woonkamer een gegijzeld bendelid op de bank ligt.

De geloofwaardigheid van Richies strapatsen is geregeld ver te zoeken. Gelukkig houdt Smulders je aan zijn zijde, telkens als de grip van de plot verzwakt. Ook het samenspel met Kolf is een genot. En dat de film meer rustmomenten had verdiend, is toepasselijk. Kijk Richie een sigaretje roken in de avondwinkel: misschien wel het enige ogenblik tijdens deze helletocht waarop hij – bijna – met zichzelf samenvalt.