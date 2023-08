Joji en zijn MC spelen de breekbaarste liedjes aan flarden ★★☆☆☆

De Japans-Australische artiest Joji (echte naam George Kusunoki Miller) in de Afas Live. Beeld Ben Houdijk

De Japans-Australische zanger Joji zal niet bij iedereen op de popradar staan. Toch is hij een hitfenomeen. Als Filthy Frank maakte hij melige video’s met zijn vrienden en had hij een kolossale aanhang op YouTube. Tot hij zelf niet meer om zijn grappen kon lachen. Hij begon, aanvankelijk ook als grap, muziek te maken.

Zijn albums Ballads 1 en Nectar hadden aanzienlijk succes, ook omdat zijn YouTube-fans hem wisten te vinden. Vorig jaar brak Joji door met het ontroerende pianoliedje Glimpse of Us, dat met ruim een miljard streams een van de meest beluisterde tracks van het jaar werd. Hij houdt er een uitverkochte Afas Live aan over.

Over de auteur Robert van Gijssel is sinds 2012 muziekredacteur bij de Volkskrant, met speciale interesse voor elektronische muziek en dance en de hardere muziekgenres.

De volle zaal ziet helaas hoe onmachtig Joji is op het grote podium. Hij is van nature introvert en wat onhandig. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. Maar Joji neemt een soort stoere hiphop-pose aan en speelt zijn soms behoorlijk breekbare liedjes aan flarden. Joji heeft een band bij zich en een schreeuwerige MC, waarschijnlijk ook om hem ruggesteun te geven. Je wordt stapelgek van het geschreeuw van zowel Joji als die vervelende ‘hypeman’ van hem, na bijna iedere gezongen tekstregel: ‘Amsterdam, let’s go!’

Zelfs de broeierige, op een trage hiphopbeat dobberende ballade Will He gaat stuk. Joji durft de stilte in dit lied niet te laten intreden. ‘Let’s go’, schreeuwt hij weer een keer of zes, compleet ongepast. En hij houdt Will He slechts een minuutje aan om daarna snel door te stampen, op weg naar het verplichte slot Glimpse of Us.

Joji is geen podium- en bandjesmens. Hij zou het eens alleen aan de piano moeten proberen. Zijn liedjes verdienen dat.